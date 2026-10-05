PGS.TS Đào Xuân Cơ: Đưa Bạch Mai về gần dân hơn để thêm cơ hội sống cho người bệnh trong 'thời gian vàng'

Ngày 26/6/2026, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, mở thêm một địa chỉ khám, chữa bệnh chuyên sâu cho người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận. Sau 3 tháng, cơ sở đã ghi nhận lượng người bệnh lớn, công suất sử dụng giường bệnh có thời điểm vượt 100%, đồng thời triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu của Bệnh viện Bạch Mai.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Sức khoẻ & Đời sống, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở những con số mà ở việc niềm tin của người dân đối với một cơ sở y tế mới đã nhanh chóng hình thành.

Ông cũng nhấn mạnh quan điểm: Bạch Mai đến Ninh Bình không phải để thay thế y tế địa phương mà để đồng hành, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cùng nâng cao năng lực của cả hệ thống y tế trong khu vực.

Hơn 151.000 lượt khám sau 3 tháng hoạt động

PV: Xin ông cho biết, sau 3 tháng đưa vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã có những kết quả nổi bật thế nào?

PGS.TS Đào Xuân Cơ: Tôi cho rằng điều đáng nói nhất sau ba tháng không chỉ nằm ở những con số, mà là niềm tin của người dân đối với một cơ sở y tế mới đã hình thành rất nhanh.

Để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, cơ sở Ninh Bình đã tổ chức 37 khoa, đơn vị chuyên môn, 76 phòng khám, 1.029 giường bệnh thực kê với 1.302 cán bộ, nhân viên, trong đó có 323 bác sĩ và 657 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Người dân làm thủ tục thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Trần Minh

Từ ngày 26/6 đến ngày 26/9/2026, chúng tôi đã thực hiện 151.518 lượt khám ngoại trú, 12.869 lượt khám cấp cứu và điều trị nội trú cho 17.428 lượt người bệnh. Công suất sử dụng giường bệnh gần nhất đạt khoảng 112%. Bệnh viện thực hiện 4.768 ca phẫu thuật, 32.532 lượt thủ thuật cùng khối lượng lớn về chẩn đoán hình ảnh, nội soi và xét nghiệm.

Những kết quả ấy cho thấy người dân đã lựa chọn Bạch Mai Ninh Bình và nhu cầu tiếp cận dịch vụ chuyên sâu ngay tại khu vực rất lớn.

Không chỉ người dân Ninh Bình. Thực tế, cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận người bệnh từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, một phần địa bàn Hà Nội và Hải Dương. Báo cáo ba tháng ghi nhận riêng Ninh Bình có 104.279 người/lượt đến khám, điều trị; Hưng Yên là 12.113 người/lượt đến khám, điều trị; Thanh Hóa 7.686 là người/lượt đến khám, điều trị. Phạm vi phục vụ đang từng bước mở rộng ra khu vực.

Quan trọng hơn, chúng tôi đang đưa năng lực chuyên môn của Bạch Mai về đây. Những kỹ thuật chuyên sâu như can thiệp mạch não, can thiệp mạch vành, thay van động mạch chủ qua ống thông, gọi là TAVI, đã được triển khai. Có những trường hợp đặc biệt nguy kịch như vỡ tim đã được cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật thành công ngay tại cơ sở.

Đối với người bệnh nặng, đôi khi khoảng cách không được tính bằng km. Nó được tính bằng phút.

Đưa được năng lực cấp cứu, hồi sức và kỹ thuật chuyên sâu đến gần người dân chính là tạo thêm cơ hội sống cho người bệnh trong thời gian vàng.

Đưa y tế chất lượng cao đến gần người dân

PV: Ông đánh giá gì về ý nghĩa của những kết quả này?

PGS.TS Đào Xuân Cơ: Theo tôi, kết quả ba tháng đầu tiên cho thấy một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã bắt đầu được chuyển hóa thành lợi ích cụ thể đối với người dân.

Trước đây, một người bệnh nặng ở Ninh Bình hoặc các tỉnh lân cận muốn tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu của Bạch Mai thường phải đi Hà Nội. Người bệnh phải di chuyển, gia đình phải đi theo, phát sinh chi phí ăn ở, thời gian và nhiều áp lực khác.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Thành Dương

Bây giờ, nhiều dịch vụ chuyên môn có thể được thực hiện ngay tại Ninh Bình. Y tế chất lượng cao đã gần dân hơn. Đó là hiệu quả xã hội quan trọng nhất.

Cơ sở Ninh Bình cũng tạo thêm một trung tâm chuyên môn ở khu vực, giúp phân bổ hợp lý nhu cầu khám, chữa bệnh giữa hai cơ sở của Bạch Mai; đồng thời từng bước phát huy hiệu quả nguồn lực Nhà nước đã đầu tư. Trong 17.428 lượt người bệnh điều trị nội trú, có 16.373 lượt người bệnh BHYT. Vì vậy, giá trị của cơ sở hướng tới khả năng tiếp cận rộng rãi của nhân dân, trong đó có những người cần được hỗ trợ nhiều nhất về chi phí điều trị.

Với người thầy thuốc, hiệu quả ấy thể hiện ở cơ hội cứu chữa. Với người quản lý, đó còn là trách nhiệm sử dụng nguồn lực công để phục vụ người dân, bảo đảm chất lượng và an toàn trong từng khâu vận hành.

Tuy nhiên, ba tháng là thời gian ngắn để đưa ra kết luận dài hạn. Các tác động về giảm tải, chi phí xã hội và hiệu quả tài chính vẫn cần tiếp tục được lượng hóa bằng dữ liệu. Chúng tôi ghi nhận kết quả tích cực bước đầu, đồng thời tiếp tục đánh giá nghiêm túc để điều chỉnh hoạt động và nâng cao hiệu quả.

PV: Những nút thắt nào của ngành y tế được gỡ bỏ sau khi có chính sách cho Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động, thưa ông?

PGS.TS Đào Xuân Cơ: Theo tôi, một nút thắt lớn đang từng bước được tháo gỡ là khoảng cách giữa nơi có năng lực y tế chuyên sâu và nơi người dân đang sinh sống.

Chúng ta có những bệnh viện tuyến cuối rất mạnh, nhưng nếu nhiều người bệnh nặng đều phải tập trung về Hà Nội thì sẽ tạo áp lực lên bệnh viện trung ương, trong khi người bệnh và gia đình phải chịu thêm chi phí xã hội.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trò chuyện với nữ bệnh nhân Vũ Thị Yêu - người bị vỡ tim đã được các bác sĩ Bạch Mai nỗ lực cứu sống tại cơ sở Ninh Bình.. Ảnh: Thành Dương

Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thực hiện cách tiếp cận đưa chuyên gia, công nghệ, quy trình và năng lực chuyên môn đến gần người bệnh. Việc đưa cơ sở vào hoạt động cũng từng bước chuyển nguồn lực đã đầu tư thành năng lực phục vụ thực tế.

Nhưng phải hiểu rất rõ: Bạch Mai về Ninh Bình không phải để thay thế y tế Ninh Bình, càng không lấy việc thu hút người bệnh từ các bệnh viện địa phương làm mục tiêu phát triển.

Nếu Bạch Mai phát triển mạnh mà y tế địa phương không mạnh lên, theo tôi, chúng ta mới chỉ hoàn thành một phần nhiệm vụ.

Mục tiêu dài hạn là hình thành một hệ thống phối hợp trong đó y tế cơ sở làm tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý bệnh mạn tính; bệnh viện địa phương phát triển kỹ thuật phù hợp với năng lực và phạm vi chuyên môn; Bạch Mai đảm nhiệm vai trò chuyên sâu, tuyến cuối, đồng thời đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn. Mỗi tuyến làm đúng việc.

Khi đó, người bệnh nhẹ được chăm sóc phù hợp ngay tại cơ sở; người bệnh nặng được chuyển đúng nơi, đúng thời điểm; và những kỹ thuật có thể chuyển giao thì phải từng bước giúp địa phương tự thực hiện được. Đó là cách nâng năng lực của cả hệ thống và sử dụng hiệu quả nguồn lực y tế.

'Mỗi giường bệnh tăng thêm phải thực sự đem lại năng lực chữa bệnh và người bệnh được chăm sóc tốt hơn'

PV: Khảo sát thực tiễn cho thấy một số khoa, trung tâm tại cơ sở Ninh Bình có tình trạng quá tải, người bệnh phải nằm ghép hoặc nằm cáng, trong khi cơ sở vật chất vẫn còn khá rộng. Tại sao Bệnh viện không đề xuất mở rộng quy mô giường bệnh để đáp ứng nhu cầu?

PGS.TS Đào Xuân Cơ: Chúng tôi nhìn nhận vấn đề này rất nghiêm túc. Bệnh viện đã xác định mở rộng quy mô giường bệnh là nhiệm vụ cấp thiết và đã kiến nghị Bộ Y tế quan tâm các điều kiện để triển khai.

Thực tế công suất sử dụng giường bệnh gần nhất đã khoảng 112%, trong khi nhu cầu điều trị nội trú tiếp tục tăng. Tình trạng nằm ghép phải được khắc phục bằng những giải pháp cụ thể; người bệnh cần được điều trị trong điều kiện an toàn, thuận tiện và được chăm sóc đầy đủ.

Nhưng giường bệnh không chỉ là chiếc giường.Phía sau một giường bệnh phải có bác sĩ, điều dưỡng, oxy, khí y tế, thuốc, vật tư, trang thiết bị, kiểm soát nhiễm khuẩn, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, dinh dưỡng, hậu cần và cả hệ thống bảo đảm an toàn người bệnh.

Nếu tăng số giường mà chưa đồng bộ nhân lực và điều kiện chuyên môn, chúng ta có thể giải quyết được nơi nằm nhưng lại tạo nguy cơ đối với chất lượng điều trị. Với Bạch Mai, an toàn người bệnh là yêu cầu không được đánh đổi.

Hiện nay, Bệnh viện thường xuyên luân phiên bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế có kinh nghiệm từ Hà Nội về Ninh Bình, đồng thời vẫn phải bảo đảm năng lực chuyên môn tại cơ sở Hà Nội. Việc mở rộng cần đi cùng bổ sung thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện phục vụ.

Các bác sĩ Bạch Mai tạo hình thân đốt sống bằng bơm xi măng sinh học có bóng (Balloon Kyphoplasty) cho bệnh nhân tại cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Thành Dương

Bệnh viện cũng đã đề nghị khẩn trương hoàn thành bàn giao công trình để chủ động quản lý, khai thác, vận hành; quan tâm bố trí nguồn vốn và chính sách đối với nhân lực làm việc, luân phiên tại Ninh Bình.

Chúng tôi sẽ mở rộng theo nhu cầu thực tế, với lộ trình đồng bộ và có kiểm soát. Trách nhiệm của người quản lý là tổ chức để mỗi giường bệnh tăng thêm thực sự đem lại năng lực chữa bệnh và chăm sóc tốt hơn.

Đào tạo để y tế địa phương mạnh lên

PV: Bệnh viện đang triển khai đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn miễn phí cho cán bộ y tế tỉnh Ninh Bình. Vì sao có quyết định này? Ông có cho rằng đây là cách làm hiệu quả để phát triển y tế cơ sở, nâng trách nhiệm luân phiên phục vụ cộng đồng của cán bộ y tế?

PGS.TS Đào Xuân Cơ: Tôi cho rằng đào tạo và hỗ trợ chuyên môn cho y tế địa phương không phải việc làm thêm của Bạch Mai. Đó là trách nhiệm.

Một bệnh viện tuyến cuối quốc gia không thể chỉ chữa bệnh cho những người đã đến được với mình. Trách nhiệm lớn hơn là góp phần làm cho năng lực chuyên môn của hệ thống cùng được nâng lên. Hỗ trợ đào tạo, giảm rào cản chi phí học tập cho cán bộ y tế địa phương cũng là đầu tư vào khả năng chăm sóc người dân lâu dài.

Chúng tôi muốn đội ngũ y tế địa phương được học cùng chuyên gia Bạch Mai, cùng tham gia xử trí người bệnh trong điều kiện phù hợp, tiếp nhận kỹ thuật và dần làm chủ những kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của địa phương.

Mục tiêu tốt hơn là ngày càng có nhiều bệnh mà người dân được điều trị tốt ngay tại nơi mình sinh sống. Đó cũng là lý do tôi luôn khẳng định: Bạch Mai đến Ninh Bình để đồng hành và nâng cao năng lực y tế địa phương, không làm thay địa phương.

Một hệ thống y tế mạnh phải mạnh từ cơ sở, mạnh ở bệnh viện địa phương và có sự kết nối thực chất với tuyến cuối. Luân phiên chuyên gia vì vậy cần gắn với đào tạo tại chỗ, hỗ trợ xử trí ca bệnh và chuyển giao những năng lực có thể duy trì sau khi chuyên gia kết thúc đợt công tác.

Theo tôi, đây là cách làm có giá trị, nhưng hiệu quả phải được đánh giá bằng năng lực thực hành sau đào tạo: cán bộ có làm chủ được kỹ thuật không, đơn vị có duy trì được chất lượng không, người bệnh có được chăm sóc tốt hơn không. Số lớp học hay số lượt tham dự mới chỉ phản ánh hoạt động.

Máy móc có thể được đầu tư trong một dự án, nhưng để hình thành một đội ngũ giỏi cần nhiều năm. Bạch Mai phải góp phần vào quá trình đó bằng sự đồng hành bền bỉ và trách nhiệm chuyên môn.

Ekip phẫu thuật nội soi trong sản khoa cho người bệnh tại cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Thành Dương

Luôn thực hiện nguyên tắc một Bạch Mai, hai cơ sở, một chất lượng

PV: Định hướng phát triển trong thời gian tới của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là gì, thưa ông?

PGS.TS Đào Xuân Cơ: Chúng tôi xác định một nguyên tắc xuyên suốt: một Bạch Mai, hai cơ sở, một chất lượng. Người bệnh đến Bạch Mai tại Hà Nội hay Ninh Bình đều phải được phục vụ trên cùng tinh thần trách nhiệm, cùng chuẩn mực chuyên môn và cùng yêu cầu về an toàn người bệnh.

Trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ từng bước mở rộng số giường phù hợp với nhu cầu thực tế; đồng bộ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư; tiếp tục phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường luân phiên chuyên gia, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.

Nhưng tầm nhìn của chúng tôi không dừng ở việc mở rộng một cơ sở khám, chữa bệnh. Chúng tôi mong muốn Bạch Mai Ninh Bình trở thành một hạt nhân chuyên môn của vùng, kết nối với hệ thống y tế địa phương và các tỉnh lân cận, đồng thời phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học ngay trên nền tảng thực hành lâm sàng.

Muốn đi xa, phải có đội ngũ. Vì vậy, một định hướng chiến lược là thúc đẩy thành lập Trường Đại học Y Dược Bạch Mai trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, để gắn chặt đào tạo nguồn nhân lực y tế với khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học. Chúng tôi hướng tới đào tạo những cán bộ có kiến thức vững, năng lực thực hành tốt, tư duy khoa học và trách nhiệm với người bệnh, với cộng đồng.

Hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai, kết nối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đặc biệt là cơ sở Ninh Bình của hai bệnh viện, tạo nền tảng thực hành lâm sàng rất thuận lợi. Với định hướng có thêm Bệnh viện Lão khoa trong tương lai gần, cụm các bệnh viện chuyên sâu trung ương lớn tại đây sẽ mở ra điều kiện đặc biệt thuận lợi để đào tạo nhân lực y tế trên nhiều lĩnh vực, từ nội khoa, ngoại khoa, cấp cứu, hồi sức đến chăm sóc người cao tuổi và các bệnh lý phức tạp.

Lợi thế ấy phải được chuyển thành sự phối hợp thực chất. Định hướng của chúng tôi là kết nối đội ngũ giảng viên và chuyên gia, xây dựng chương trình đào tạo gắn với năng lực thực hành, phối hợp tổ chức thực tập lâm sàng, phát triển nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào chăm sóc người bệnh. Khi triển khai, các hoạt động phải đáp ứng đầy đủ điều kiện đào tạo và bảo đảm an toàn, quyền lợi của người bệnh.

Đây cũng là cơ hội đào tạo và bồi dưỡng nhân lực cho Ninh Bình và các tỉnh trong khu vực. Người học được tiếp cận môi trường chuyên môn sâu; cán bộ địa phương có điều kiện cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng và trở về phục vụ tốt hơn tại đơn vị của mình. Giá trị của cụm bệnh viện vì thế được lan tỏa qua cả hoạt động chữa bệnh lẫn năng lực của đội ngũ y tế trong vùng.

Đối với chúng tôi, khám, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu phải hỗ trợ lẫn nhau. Thực tiễn lâm sàng đặt ra câu hỏi cho nghiên cứu; nghiên cứu giúp cải thiện chẩn đoán, điều trị; đào tạo đưa tri thức và kỹ năng ấy đến với thế hệ cán bộ tiếp theo. Đó là nền tảng để chất lượng được duy trì và phát triển lâu dài.

PGS.TS Đào Xuân Cơ thăm khám cho thương bệnh binh trong dịp tri ân của bệnh viện tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Thành Dương

Đích đến là người dân. Người dân được tiếp cận y tế chất lượng cao sớm hơn, gần hơn, thuận lợi hơn; người bệnh nặng có thêm cơ hội được cứu sống trong thời gian vàng; gia đình giảm những chuyến đi xa và chi phí không cần thiết. Đồng thời, sự hiện diện của Bạch Mai phải góp phần làm cho năng lực y tế của cả khu vực cùng mạnh lên.

Đó là thước đo đầy đủ nhất về hiệu quả và định hướng phát triển của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

PV: Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Đào Xuân Cơ!