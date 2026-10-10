PGS.TS Đặng Hà Việt tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam

Ông Đặng Hà Việt - Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (thứ 3, từ phải sang) cùng các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ III (2026-2031)

Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2018-2026, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và xác định phương hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó, yêu cầu chuyển từ xây dựng nền móng sang phát triển chiều sâu được đặt ra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các môn trượt băng và roller Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Liên đoàn đã đạt được trong thời gian qua, coi đây là nền tảng quan trọng để các môn trượt băng và roller tiếp tục phát triển.

Nhấn mạnh ý nghĩa của nhiệm kỳ III, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đề nghị Liên đoàn tập trung kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đoàn kết; đổi mới công tác quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Cùng với đó, cần mở rộng phong trào tập luyện trong cộng đồng, chú trọng đào tạo vận động viên trẻ, xây dựng lực lượng kế cận cho thể thao thành tích cao.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, đổi mới truyền thông và xây dựng thương hiệu, qua đó tạo thêm điều kiện phát triển các môn thể thao này.

Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động và đổi mới để thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đại hội đề ra.

Nhìn lại chặng đường tám năm, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò trong phát triển phong trào và xây dựng hệ thống thi đấu quốc gia, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí và trang thiết bị chuyên dụng.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh phát biểu tại Đại hội

Giai đoạn 2018-2026, Liên đoàn tổ chức 26 giải thi đấu quốc gia ở các môn roller sports, trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ, thu hút hơn 5.097 lượt vận động viên đến từ hơn 15 tỉnh, thành phố. Riêng năm 2026, Liên đoàn kết nạp thêm 91 hội viên, gồm 15 hội viên tổ chức và 76 hội viên cá nhân.

Đáng chú ý, roller sports lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đánh dấu bước tiến trong quá trình phát triển môn thể thao này.

Trên bình diện quốc tế, Liên đoàn đã trở thành thành viên của Liên đoàn Trượt băng thế giới (ISU), Liên đoàn Trượt băng châu Á (ASU) và Liên đoàn Patin và Trượt ván quốc tế (World Skate).

Qua đó, vận động viên Việt Nam có thêm cơ hội tham dự các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới, đồng thời tiếp cận những phương pháp huấn luyện, tổ chức thi đấu hiện đại.

Phát biểu về định hướng nhiệm kỳ III, PGS.TS Đặng Hà Việt nhấn mạnh, Liên đoàn cần tạo bước chuyển rõ nét về chất lượng, không chỉ hướng tới gia tăng số lượng người tập luyện và giải đấu mà phải xây dựng hệ thống phát triển đồng bộ từ phong trào, đào tạo trẻ đến thể thao thành tích cao.

Theo ông Đặng Hà Việt, trượt băng và roller có sức hấp dẫn đối với giới trẻ và còn nhiều dư địa phát triển. Vì vậy, cần tạo điều kiện để thanh thiếu niên tiếp cận tập luyện, đồng thời xây dựng lộ trình đào tạo phù hợp, giúp các vận động viên có năng lực vươn tới trình độ quốc tế.

“Chúng tôi xác định phát triển phong trào là nền tảng, đào tạo vận động viên trẻ là trọng tâm, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế là những động lực quan trọng”, ông Đặng Hà Việt khẳng định.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Liên đoàn sẽ tập trung chuyên nghiệp hóa công tác quản trị, chuẩn hóa hệ thống đào tạo và thi đấu, nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa và ứng dụng công nghệ.

Lộ trình phát triển được chia thành hai giai đoạn. Từ năm 2026-2028, Liên đoàn ưu tiên củng cố tổ chức, hoàn thiện hệ thống thi đấu, phát triển vận động viên trẻ và xây dựng nền tảng chuyển đổi số. Giai đoạn 2029-2031 tập trung nâng cao thành tích, đầu tư các nội dung thế mạnh và tăng cường tham dự các giải quốc tế.

Đại hội Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam nhiệm kỳ III (2026-2031)

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ III gồm 19 thành viên, Ban Thường vụ gồm 6 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.

PGS.TS Đặng Hà Việt, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn. Các Phó Chủ tịch gồm ông Ngô Quang Vinh, ông Nguyễn Trọng Kiên, ông Nguyễn Việt Nam, ông Hồ Văn Hiệp và bà Trịnh Thị Trang. Trong đó, bà Trịnh Thị Trang là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Với bộ máy lãnh đạo được kiện toàn và định hướng phát triển rõ ràng, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam đặt kỳ vọng tạo bước chuyển về chất lượng trong nhiệm kỳ mới, góp phần mở rộng phong trào tập luyện, phát triển tài năng trẻ và nâng cao vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.