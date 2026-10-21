PGS.TS Bùi Văn Hưng: 'Nỗ lực để trao cơ hội nghề nghiệp, việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù'

PGS.TS Bùi Văn Hưng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II - phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2026-2027

Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trò chuyện cùng PGS. TS Bùi Văn Hưng - Hiệu trưởng Nhà trường - để tìm hiểu thêm vấn đề này:

+ Việc Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II được chuyển giao về Bộ Công an quản lý đặt ra những nhiệm vụ mới nào cho nhà trường? Trong thời gian tới, trường sẽ có những thay đổi gì về định hướng và kế hoạch đào tạo để thực hiện hiệu quả Đề án?

PGS. TS Bùi Văn Hưng: Chúng tôi tập trung thực hiện một số nhiệm vụ mới, chỉ đạo của lãnh đạo Cục C11, Bộ Công an, cụ thể trọng tâm các việc sau:

Trước mắt Nhà trường tập trung ổn định sau khi chuyển giao không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn; chuyển đổi mô hình quản lý theo chức năng, nhiệm vụ mới của Cục C11, Bộ Công an, trong đó phải kế thừa, phát huy tối đa các thế mạnh hiện có; duy trì ổn định, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo gắn với hỗ trợ việc làm cho phụ nữ đã chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, người đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma tuý.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến (thứ 4 từ phải sang) - Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Bùi Văn Hưng tại Lễ khai giảng năm học 2026-2027

Điều chỉnh phương án tuyển sinh phù hợp với từng đối tượng đặc thù, trong đó chú trọng đến phụ nữ đã chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, người đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma tuý phù hợp với từng đối tượng đặc thù, đảm bảo lựa chọn được người học phù hợp với từng ngành nghề, khả năng đào tạo của nhà trường đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, phù hợp về quy mô, địa bàn tuyển sinh đào tạo của nhà trường theo quy định.

Đẩy mạnh hợp tác "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp", gắn đào tạo với định hướng sử dụng lao động của các doanh nghiệp và tổ chức xã hội, bảo đảm người học sau khi tốt nghiệp ra trường là có việc làm ngay và có thu nhập ổn định. Lấy hiệu quả đào tạo và khả năng bố trí việc làm cho người học sau khi ra trường làm thước đo chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành các quy chế, quy trình trong công tác quản lý cán bộ, công tác giảng dạy, học tập, quản lý sinh viên theo mô hình mới của lực lượng vũ trang, xây dựng môi trường sư phạm kỷ cương, văn minh, coi kỷ luật là nền tảng hình thành nhân cách và kỹ năng nghề nghiệp cho người học, làm tốt công tác chính trị tư tưởng của Nhà trường, rà soát sắp xếp kiện toàn công tác tổ chức, đội ngũ Nhà giáo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới của Bộ Công an.

PGS.TS. Bùi Văn Hưng giới thiệu truyền thống Nhà trường đến lãnh đạo Bộ Công an nhân dịp Lễ khai giảng năm học 2026-2027

+ Đào tạo nghề cho người chấp hành xong án phạt tù, người đang cai nghiện ma túy có những đặc thù và khó khăn gì so với đào tạo nghề thông thường? Nhà trường sẽ xây dựng chương trình, phương pháp đào tạo như thế nào để phù hợp với nhóm đối tượng này?

PGS. TS Bùi Văn Hưng: Trước hết tôi cho rằng khi triển khai cho nhóm đối tượng đặc thù này chắc chắn sẽ có những rào cản nhất định. Tuy nhiên, với truyền thống, kinh nghiệm của Nhà trường xuất phát từ một trường đào tạo cho đối tượng tàn tật, thương binh, bệnh binh, với bề dày 48 năm trong đào tạo tôi cho rằng chúng tôi sẽ làm tốt nhất những gì có thể cho nhóm đối tượng người chấp hành xong án phạt tù, người đang cai nghiện ma túy.

Chúng tôi sẽ điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với nhóm đối tượng đăc thù này, như: Điều chỉnh theo hướng mô-đun. Đối với phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng: Thiết kế các khóa học thực tế, dễ ứng dụng hoặc tự tạo được việc làm, như: Kinh doanh thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp, may mặc thời trang, Kỹ thuật chế biến món ăn, Nghiệp vụ nhà hàng, đan, thêu…, đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng đưa Nhà trường đến cơ sở, tích hợp kỹ năng mềm và tư vấn tâm lý - pháp lý. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Nhà trường - Cơ sở/Công an địa phương - Hội Phụ nữ/Chính quyền xã, phường - Doanh nghiệp để theo dõi, quản lý và hỗ trợ học viên xuyên suốt từ khâu tuyển sinh, đào tạo cho đến khi có việc làm ổn định.

+ Đối với phụ nữ đã chấp hành xong án phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng, theo ông, đâu là những rào cản lớn nhất khiến họ khó tìm việc làm, ổn định cuộc sống? Nhà trường dự kiến ưu tiên những ngành nghề nào phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của phụ nữ?

PGS. TS Bùi Văn Hưng: Theo tôi, bước đầu họ có một chút về mặc cảm. Do vậy, chúng tôi phải xây dựng, hoàn thiện mô hình đào tạo: Đào tạo - Kết nối việc làm - Hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với đặc điểm và nhu cầu các đối tượng đặc thù.

Phụ nữ tái hòa nhập có thể tự kinh doanh nhỏ như học nghề may, nghề Chăm sóc sắc đẹp, cắm hoa, làm tóc, giúp việc gia đình, kỹ thuật nấu ăn, kỹ năng kinh doanh nhỏ, đan, thêu...

PGS.TS. Bùi Văn Hưng (bìa phải) giới thiệu với doanh nghiệp những sản phẩm do học sinh, sinh viên nhà trường làm nên từ các tiết học thực hành

+ Đào tạo nghề sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi người học tìm được việc làm và có thu nhập ổn định. Nhà trường có kế hoạch liên kết với doanh nghiệp và các đơn vị liên quan ra sao để tạo cơ hội việc làm cho người học sau đào tạo, đặc biệt là phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng?

PGS. TS Bùi Văn Hưng: Hiện tại Nhà trường đã có Hội doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh này để gắn kết với các doanh nghiệp lớn, tạo ra nhiều vị trí việc làm cho người học. Chúng tôi đã ký kết với các doanh nghiệp về tuyển dụng sau đào tạo, hiện chúng tôi đã chuẩn bị được trên một ngàn vị trí việc làm, thông qua bản hợp đồng ký kết với nhà trường, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ này, để đảm bảo người học ra có việc làm ổn định.

+ Ông kỳ vọng Đề án sẽ tạo ra những thay đổi như thế nào đối với người chấp hành xong án phạt tù, người cai nghiện ma túy sau khi trở về cộng đồng? Theo ông, cần thêm những chính sách và sự chung tay nào để giúp họ có nghề, có việc làm và giảm nguy cơ tái phạm, tái nghiện?

PGS. TS Bùi Văn Hưng: Tôi cho rằng, đây là một Đề án rất nhân văn, rất tốt. Nếu chúng ta làm tốt thì đây là một lực lượng lao động, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do vậy, tôi rất kỳ vọng vào đề án này và sẽ nổ lực làm tốt để mở ra một cách tiếp cận toàn diện hơn đối với quá trình tái hòa nhập công đồng.

Gần 200 học viên (cả nam và nữ) cơ sở cai nghiện ma túy số 6 - TPHCM tham dự lễ khai giảng khóa đào tạo nghề ngày 16/10

Khi có một công việc phù hợp, có thu nhập chính đáng và được gia đình, cộng đồng chia sẻ, thì hạn chế nguy cơ tái nghiện. Tuy nhiên, cần có giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền giáo dục, sự chia sẻ từ doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, gia đình và các tổ chức xã hội. Điều quan trọng nhất là trao cho họ cơ hội nghề nghiệp, việc làm và sự tôn trọng.

Với Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ đào tạo nghề, mà còn coi là trách nhiệm xã hội của một cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường sẽ nổ lực để mỗi người học, dù xuất phát điểm như thế nào, khi rời nhà trường đều có kiến thức, kỹ năng và có được việc làm ổn định.

+ Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Thực hiện Kết luận số 42-KL/TW ngày 04/6/2026 của Ban Bí thư về Đề án "Đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù là công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND), người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, người đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma tuý", Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì xây dựng Đề án chuyển giao 03 cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Công an quản lý. Ngày 14/8/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1569/QĐ-TTg về việc chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ (TP Hà Nội); Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi); Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (TP. Hồ Chí Minh) về Bộ Công an quản lý.