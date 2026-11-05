PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Văn hóa cần được tuyên truyền sinh động, tránh một chiều khô cứng

Đưa văn hóa vào dòng chảy đời sống xã hội

Tại họp báo thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026) diễn ra vào sáng 5/11 tại Hà Nội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh các nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền cho chuỗi sự kiện trên.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước tại Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 91-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 28 của Quốc hội, Quyết định số 1111/QĐ-TTg và Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ngày Văn hóa Việt Nam, và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong đó, xác định rõ nội dung, hình thức và các hoạt động trọng tâm và công tác tuyên truyền như: Làm sâu sắc ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất; Tuyên truyền sâu rộng những giá trị tốt đẹp, thành tựu và những vấn đề đặt ra trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Làm nổi bật ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc; Chủ động thông tin, tạo không khí chính trị, văn hóa sâu rộng trước, trong và sau sự kiện; Gắn tuyên truyền với nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

80 năm nhìn lại một tư tưởng lớn về văn hóa

Trước hết, PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền làm sâu sắc ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Cụ thể là làm rõ bối cảnh hội nghị được tổ chức ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 khi đất nước vừa giành được độc lập; tư tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của văn hóa, trong đó nhấn mạnh tư tưởng là văn hóa soi đường cho quốc dân đi.

Đồng thời, làm rõ sự kế thừa, phát triển đường lối văn hóa của Đảng qua các thời kỳ cách mạng. Qua đó, khẳng định văn hóa và con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, là động lực và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Công tác tuyên truyền cũng làm rõ ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc tiếp nối, phát huy những giá trị tư tưởng, văn hóa và truyền thống quý báu của dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh từ văn hóa và con người

Nội dung thứ hai được Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề cập là việc tuyên truyền sâu rộng những giá trị tốt đẹp, thành tựu và những vấn đề đặt ra trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Trong đó, chú trọng giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp, di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, danh lam thắng cảnh, tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình, cộng đồng văn hóa, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong bảo tồn, phát huy di sản và sáng tạo văn hóa.

Tập trung tuyên truyền việc xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Đề cao đạo đức, lối sống nhân ái, nghĩa tình, trách nhiệm, ý thức thượng tôn pháp luật, đấu tranh bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội và các hành vi làm ảnh hưởng đến bản sắc, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Đặc biệt, cần làm nổi bật vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng của công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa, khai thác bền vững các nguồn lực văn hóa, di sản, bản sắc của từng vùng, miền, qua đó tạo thêm sản phẩm, dịch vụ, không gian văn hóa, việc làm và sinh kế cho nhân dân.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). (Ảnh minh họa).

Để người dân thực sự là chủ thể của đời sống văn hóa

Một nội dung quan trọng khác là cần làm nổi bật ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đây là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, tăng cường gắn kết cộng đồng, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Báo chí cần phản ánh sinh động các hoạt động diễn ra tại cơ sở, nhất là tại thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trình diễn dân ca, dân vũ, trải nghiệm di sản, giới thiệu ẩm thực, hoạt động thể dục thể thao, triển lãm, hội thi, văn hóa đọc, tìm hiểu lịch sử truyền thống...

Cùng với đó là các thông tin về miễn, giảm phí tham quan bảo tàng, xem phim, thưởng thức nghệ thuật, các hoạt động thăm hỏi, gặp gỡ, chung vui với nhân dân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương.

Đồng thời báo chí cần chú trọng tuyên truyền, biểu dương các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo và các tập thể, cá nhân tiêu biểu lan tỏa những câu chuyện đẹp, những cách làm thiết thực, sáng tạo từ cơ sở.

Không tuyên truyền một chiều, khô cứng

Bên cạnh đó, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng yêu cầu báo chí chủ động thông tin, tạo không khí chính trị, văn hóa sâu rộng trước, trong và sau sự kiện.

Thời gian tập trung tuyên truyền là trong tháng 11/2026, cao điểm từ ngày 10-24/11. Trọng tâm là Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tại Nhà hát Hồ Gươm vào sáng 24/11 và chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động Mỹ Đình vào tối cùng ngày.

Cùng với các hoạt động của Trung ương, báo chí cần phản ánh đầy đủ, kịp thời chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc tại các địa phương, cơ quan, đơn vị và khu dân cư.

"Đề nghị các cơ quan báo chí chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình chuyên đề, tổ chức các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, nhất là e-magazine, mega story, long-form, podcast, infographic, video trên các nền tảng số và mạng xã hội.

Nội dung cần được thể hiện sinh động, hiện đại, phù hợp với từng nhóm công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Tránh tuyên truyền một chiều, khô cứng, nặng về thông tin sự kiện", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Nội dung cuối cùng được Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhắc đến là là gắn tuyên truyền với nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các cơ quan báo chí cần chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác, kịp thời, phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới, mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đồng thời kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị văn hóa dân tộc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, phát huy thế mạnh, tính chủ động, sáng tạo của từng cơ quan, không chỉ đưa tin về các hoạt động mà cần làm cho công chúng hiểu đúng, hiểu sâu, cảm nhận được giá trị của văn hóa, sức mạnh của đại đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Qua công tác tuyên truyền góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, củng cố niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước để các hoạt động kỷ niệm thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, thiết thực, hướng về cơ sở và nhân dân", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.