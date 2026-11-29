Phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội nhằm làm rõ những cơ hội và giải pháp xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, đưa lĩnh vực này trở thành động lực phát triển của Thủ đô.

Từ bản sắc văn hóa đến sản phẩm có sức hấp dẫn

- Hà Nội vừa tổ chức thành công chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” vào tối 24-11, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chương trình trong việc tạo dựng những sản phẩm văn hóa hấp dẫn công chúng?

- Điều tôi tâm đắc ở chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 24-11, không chỉ là quy mô tổ chức, mà còn ở khả năng khơi dậy những cảm xúc chung trong xã hội. Khoảng 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, cùng đông đảo người xem qua truyền hình và các nền tảng số, đã tạo nên không gian kết nối các thế hệ.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: NVCC

Chúng ta thường nói đến việc đưa văn hóa đến với công chúng, nhưng đáng quý hơn là khi công chúng, nhất là giới trẻ, chủ động tìm đến văn hóa, mong muốn trải nghiệm, tham gia và chia sẻ niềm tự hào dân tộc. Một chương trình nghệ thuật được đầu tư tốt có thể làm mới những giá trị tưởng chừng quen thuộc, giúp chúng trở nên gần gũi và có sức lay động hơn.

Dưới góc độ công nghiệp văn hóa, đây còn là tín hiệu tích cực về nhu cầu thị trường. Bản sắc dân tộc hoàn toàn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh khi được kết hợp với tài năng sáng tạo, công nghệ hiện đại và năng lực tổ chức chuyên nghiệp. Tất nhiên, sức hấp dẫn của một chương trình nghệ thuật đối với công chúng chưa đồng nghĩa với khả năng sinh lời của sản phẩm thương mại. Tuy nhiên, đây là cơ sở quan trọng để chúng ta tự tin đầu tư, phát triển những sản phẩm văn hóa Việt Nam có chất lượng cao.

- Từ thành công của chương trình, đồng chí nhìn nhận thế nào về tiềm năng tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn trong thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô?

- Tôi cho rằng, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện nghệ thuật lớn của khu vực. Thủ đô sở hữu bề dày văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ, các cơ sở đào tạo nghệ thuật, doanh nghiệp sáng tạo, hệ thống truyền thông và thị trường công chúng rộng lớn. Những chương trình nghệ thuật như “Muôn sắc Việt Nam” cho thấy, nếu kết nối và phát huy hiệu quả các nguồn lực này, chúng ta có thể tạo ra giá trị lớn hơn nhiều so với một đêm diễn đơn thuần.

Một tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”. Ảnh: Quang Thái

Về kinh tế, một chương trình nghệ thuật có sức hút có thể kích hoạt cả chuỗi ngành nghề, từ sáng tác, dàn dựng, thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng, công nghệ, quảng cáo, truyền thông đến vận tải, lưu trú, ẩm thực, mua sắm và du lịch. Nếu thu hút được du khách ngoài thành phố và khách quốc tế, Hà Nội sẽ có thêm cơ hội kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và tạo việc làm cho lực lượng lao động sáng tạo.

Về văn hóa và xã hội, các chương trình quy mô lớn tạo điều kiện để nghệ sĩ Việt Nam nâng cao năng lực nghề nghiệp, công chúng hình thành thói quen thưởng thức nghệ thuật, đồng thời bồi đắp những giá trị chung trong cộng đồng. Một thành phố có đời sống nghệ thuật phong phú cũng sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với nhân tài, nhà đầu tư và du khách.

Điều Hà Nội cần hướng tới là chuyển từ lợi thế của một địa phương có khả năng tổ chức sự kiện thành lợi thế của một trung tâm sản xuất, phân phối các sản phẩm sáng tạo.

Kiến tạo hệ sinh thái để khơi thông nguồn lực sáng tạo

- Hà Nội đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng. Theo đồng chí, thành phố cần có những cơ chế, chính sách gì để khuyến khích doanh nghiệp, nghệ sĩ và các chủ thể sáng tạo tham gia đầu tư, sản xuất, phân phối sản phẩm văn hóa?

- Trước hết, thành phố cần ưu tiên phát triển hạ tầng chuyên dụng cho nghệ thuật biểu diễn, gồm các tổ hợp đa năng, nhà hát, không gian tập luyện, ghi âm, sản xuất và hậu kỳ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật, an toàn và kết nối thuận tiện với giao thông công cộng.

Đồng thời, cần khai thác hiệu quả các thiết chế hiện có, tạo điều kiện tiếp cận mặt bằng, không gian sáng tạo với chi phí hợp lý, nhất là đối với nghệ sĩ trẻ và doanh nghiệp nhỏ. Việc hợp tác công tư, khai thác tài sản công phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích công cộng.

Bên cạnh đó, Hà Nội cần nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ vốn, tín dụng, tài trợ cạnh tranh cho dự án sáng tạo; đặt hàng những sản phẩm có giá trị xã hội, hỗ trợ quảng bá và mở rộng thị trường. Thủ tục tổ chức biểu diễn cần được cải cách theo hướng rõ đầu mối, thời hạn và trách nhiệm; đồng thời tăng cường bảo vệ bản quyền, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thành phố cũng cần chú trọng đào tạo những nhân lực thị trường đang thiếu như nhà sản xuất, đạo diễn kỹ thuật, chuyên gia quản trị sự kiện, tiếp thị và kinh doanh sản phẩm văn hóa.

- Dự kiến tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Từ thực tiễn Hà Nội, theo đồng chí, luật cần có những cơ chế đột phá nào để các địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế văn hóa, hình thành sản phẩm có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế?

- Theo tôi, luật cần tiếp cận toàn diện theo chuỗi giá trị, từ sáng tạo, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, huy động vốn, sản xuất, phân phối đến tiêu dùng và xuất khẩu. Đồng thời, phải xác định rõ phạm vi, đối tượng thụ hưởng chính sách, khắc phục những khoảng trống pháp lý và bảo đảm tính thống nhất với các luật chuyên ngành. Các chính sách ưu đãi cần đủ sức hấp dẫn, có tiêu chí minh bạch, tránh dàn trải và bị lợi dụng.

Chúng ta cần một đạo luật phát triển, chứ không đơn thuần là thêm một đạo luật quản lý. Giá trị của luật phải được thể hiện bằng những cơ hội mới cho người sáng tạo, việc giảm chi phí và rủi ro thể chế cho doanh nghiệp, thêm công cụ phát triển cho địa phương và nhiều sản phẩm văn hóa chất lượng hơn cho người dân. Đó là cách chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng thực chất.

Từ thực tiễn Hà Nội, tôi cho rằng, luật cần tạo được đột phá ở 4 phương diện. Một là, phát triển hạ tầng công nghiệp văn hóa. Cần tạo điều kiện để các địa phương quy hoạch không gian, thu hút đầu tư vào các tổ hợp văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, sản xuất nội dung số và trung tâm sáng tạo; đồng thời có cơ chế khai thác, sử dụng chung hạ tầng, thúc đẩy hợp tác công tư và ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu tổ chức những chương trình nghệ thuật quy mô quốc tế.

Hai là, hoàn thiện cơ chế tài chính và sở hữu trí tuệ. Cần nghiên cứu phương thức định giá, khai thác quyền sở hữu trí tuệ và sử dụng quyền này làm tài sản bảo đảm khi đáp ứng đủ điều kiện pháp lý; kết hợp các công cụ hỗ trợ dự án sáng tạo với tiêu chí minh bạch. Đặc biệt, nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng nắm giữ di sản cần được hưởng lợi công bằng từ việc khai thác giá trị văn hóa. Đây cũng là nguồn lực để tái đầu tư cho sáng tạo và bảo tồn di sản.

Ba là, phát triển thị trường và thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới. Các địa phương cần có dư địa phát triển sản phẩm văn hóa gắn với kinh tế đêm, du lịch, công nghệ số và những mô hình biểu diễn, phân phối mới trong khuôn khổ pháp luật. Việc thử nghiệm cần có giới hạn thời gian, tiêu chí đánh giá và cơ chế giám sát về an toàn, môi trường, bản quyền. Cùng với đó là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia mạng lưới phân phối quốc tế, quảng bá thương hiệu và nâng cao năng lực xuất khẩu sản phẩm văn hóa.

Bốn là, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm giải trình. Mỗi địa phương có lợi thế riêng, vì vậy không thể phát triển công nghiệp văn hóa theo một công thức chung. Hà Nội có thể phát huy thế mạnh về di sản, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế và du lịch văn hóa; các địa phương khác lựa chọn lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế. Luật cần tạo hành lang pháp lý thống nhất nhưng đủ linh hoạt để địa phương chủ động phát huy sáng kiến và thúc đẩy liên kết vùng.

Tôi mong rằng, từ những chương trình nghệ thuật như “Muôn sắc Việt Nam”, sẽ có thêm nhiều thương hiệu nghệ thuật mang dấu ấn Việt Nam, do người Việt sáng tạo, chinh phục công chúng trong nước và thu hút bạn bè quốc tế.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!