PGS.TS.BS Dương Đức Hùng: Từ phòng mổ đến trọng trách điều hành Việt Đức

PGS.TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Trở lại nơi bắt đầu những đường kim, mũi chỉ

Tháng 8/2023, Bộ Y tế công bố quyết định bổ nhiệm TS.BS Dương Đức Hùng giữ chức Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Với ông, đây không đơn thuần là một vị trí quản lý mới.

Sau 12 năm rời Việt Đức để công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, ông trở lại nơi từng gắn bó với những năm tháng đầu tiên của nghề phẫu thuật. Tại lễ nhận nhiệm vụ, ông gọi Việt Đức là “mái nhà xưa” và nhắc lại những đường kim, mũi chỉ đầu tiên trong nghề của mình cũng bắt đầu từ nơi này.

Sự trở lại ấy vì thế mang theo cả kinh nghiệm của một người từng đứng trong phòng mổ lẫn trải nghiệm của một người đã đi qua công tác quản lý bệnh viện.

Trước khi trở lại Việt Đức, bác sĩ Dương Đức Hùng có thời gian công tác tại Bệnh viện Bạch Mai và đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn, quản lý, trong đó có Chủ tịch Hội đồng quản lý bệnh viện. Những năm tháng ấy đem đến cho ông một góc nhìn rộng hơn về cách một bệnh viện lớn vận hành. Và ở Việt Đức, hai vai trò đó không dễ tách rời.

PGS.TS.BS Dương Đức Hùng cùng các thành viên ê-kíp trong hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Khi người phẫu thuật viên bước vào vị trí điều hành

Một bệnh viện ngoại khoa lớn không chỉ được tạo nên bởi những ca phẫu thuật khó. Phía sau mỗi ca bệnh là hệ thống cấp cứu, hồi sức, gây mê, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, hậu cần và hàng loạt mắt xích phải vận hành gần như đồng thời. Điều đó khiến công việc của một giám đốc bệnh viện không thể chỉ dừng ở những con số về số ca phẫu thuật hay kỹ thuật mới.

Kinh nghiệm chuyên môn của bác sĩ Dương Đức Hùng phần nào tạo nên cách tiếp cận đó. Từ những năm làm phẫu thuật viên đến khi đảm nhiệm công tác quản lý, ông vẫn gắn với những vấn đề rất cụ thể của bệnh viện: tổ chức chuyên môn, quy trình điều trị, nhân lực, đào tạo và khả năng phối hợp giữa các bộ phận.

Ngay khi nhận nhiệm vụ tại Việt Đức, ông từng đặt mục tiêu xây dựng bệnh viện thành một tập thể “mạnh về chuyên môn, chắc chắn về quản lý”.

Hai vế ấy cũng cho thấy một yêu cầu mà người đứng đầu bệnh viện phải đối mặt: chuyên môn không thể phát triển bền vững nếu thiếu một hệ thống quản lý đủ chặt; ngược lại, quản lý cuối cùng vẫn phải quay về mục tiêu của bệnh viện là điều trị người bệnh.

Những ca ghép khó và câu chuyện phía sau phòng mổ

Nếu chỉ nhìn vào những kỹ thuật mới, người ta có thể dễ dàng thấy một chuỗi thành tích. Nhưng phía sau mỗi ca ghép là một hệ thống phối hợp mà ở đó vai trò của người đứng đầu không chỉ nằm ở việc quyết định có thực hiện hay không.

Tháng 8/2025, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện ca ghép đồng thời tim và phổi đầu tiên tại Việt Nam cho một bệnh nhân suy đa tạng.

Đến tháng 3/2026, bệnh viện tiếp tục thực hiện một ca ghép đa tạng theo kỹ thuật Domino. Một bệnh nhân mắc amyloidosis được ghép đồng thời tim - gan; phần gan của bệnh nhân này sau đó được sử dụng để ghép cho một người bệnh ung thư gan trên nền xơ gan. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật ghép gan Domino được thực hiện tại Việt Nam.

Điều đáng chú ý ở những ca bệnh như vậy không chỉ nằm ở chữ “đầu tiên”. Một ca ghép tạng phức tạp là phép thử đối với năng lực phối hợp của cả bệnh viện. Từ việc tiếp nhận và đánh giá người bệnh, lựa chọn phương án điều trị, chuẩn bị nguồn tạng, tổ chức phẫu thuật đến chăm sóc hồi sức sau ghép, mỗi khâu đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Bởi vậy, khi những kỹ thuật khó dần trở thành một phần trong hoạt động chuyên môn của Việt Đức, dấu ấn của người đứng đầu không nhất thiết phải nằm ở việc xuất hiện trong từng ca mổ. Nó còn nằm ở việc tạo ra một môi trường để những ê-kíp chuyên môn có thể làm được những điều trước đó vốn rất khó.

Một bệnh viện mạnh không thể chỉ trông vào một thế hệ

Y học thay đổi rất nhanh, nhưng đào tạo một bác sĩ giỏi lại cần nhiều năm. Đó là một trong những bài toán khó đối với các bệnh viện tuyến cuối: vừa phải duy trì chất lượng điều trị hiện tại, vừa phải chuẩn bị đội ngũ có thể tiếp nhận những kỹ thuật mới trong tương lai.

PGS.TS.BS Dương Đức Hùng cùng các thành viên ê-kíp trong một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Tại Việt Đức, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật không chỉ diễn ra trong phạm vi nội bộ. Bệnh viện duy trì hoạt động đào tạo, chuyển giao chuyên môn cho nhiều cơ sở y tế, trong đó có các hoạt động hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật ghép tạng cho những bệnh viện lớn tại TPHCM.

Cách làm này cho thấy một hướng tiếp cận khác của bệnh viện đầu ngành: không chỉ giữ kỹ thuật ở tuyến trung ương mà còn tạo khả năng để những kỹ thuật ấy được triển khai ở nhiều nơi hơn.

Với người từng đi qua cả công việc chuyên môn lẫn quản lý, bài toán nhân lực vì thế không chỉ là tuyển thêm người. Quan trọng hơn là tạo ra một quá trình đào tạo đủ dài để người trẻ có thể trưởng thành và từng bước đứng vào vị trí của những người đi trước. Đó cũng là cách một bệnh viện giữ được sức mạnh của mình qua nhiều thế hệ.

Công nghệ không thay thế người thầy thuốc

Một thay đổi khác diễn ra âm thầm hơn những ca phẫu thuật đặc biệt là chuyển đổi số.

Tháng 9/2025, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chính thức triển khai bệnh án điện tử. Hệ thống được đưa vào vận hành nhằm chuẩn hóa việc lưu trữ, khai thác thông tin và giảm bớt các thủ tục hành chính trong quá trình khám, chữa bệnh.

Ở góc nhìn của một bác sĩ từng nhiều năm làm công tác quản lý, đây không chỉ là câu chuyện thay bệnh án giấy bằng một phần mềm.

Một hệ thống bệnh án điện tử chỉ thực sự có ý nghĩa khi dữ liệu phục vụ được cho bác sĩ, hỗ trợ quá trình điều trị và đồng thời bảo đảm an toàn thông tin của người bệnh. Vì vậy, phía sau một hệ thống công nghệ vẫn là câu chuyện về quy trình, con người và kỷ luật vận hành.

Cũng chính từ những vấn đề tưởng như thuộc về quản trị ấy, vai trò của người đứng đầu bệnh viện dần trở nên rõ hơn: không trực tiếp làm thay tất cả, mà phải tạo ra một hệ thống đủ tốt để mỗi bộ phận có thể hoàn thành phần việc của mình.

Giữ lại giá trị cũ, nhưng không đứng yên

Việt Đức có một lịch sử lâu dài trong nền ngoại khoa Việt Nam. Nhưng một bệnh viện có truyền thống càng lớn thì áp lực giữ gìn giá trị ấy càng đi cùng yêu cầu phải thay đổi.

Trong những năm gần đây, bệnh viện tiếp tục phát triển các kỹ thuật ghép tạng phức tạp, mở rộng đào tạo và chuyển giao chuyên môn, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số. Những hoạt động đó diễn ra song song, thay vì tách rời thành những mục tiêu riêng lẻ.

Có lẽ vì vậy, câu chuyện về bác sĩ Dương Đức Hùng tại Việt Đức không chỉ là câu chuyện một bác sĩ trở lại nơi mình từng bắt đầu sự nghiệp.

Đó còn là câu chuyện về một người đã đi qua nhiều vị trí khác nhau trong bệnh viện, từ phòng mổ đến công tác quản lý, rồi trở về đứng ở vị trí phải nhìn toàn bộ hệ thống từ một khoảng cách rộng hơn.

Năm 2023, khi nhận nhiệm vụ, ông nói sẽ dành toàn bộ “tâm trí, khối óc” cho Việt Đức.

Ba năm sau, những gì diễn ra tại bệnh viện cho thấy lời nói ấy không nằm riêng trong một buổi lễ nhận chức. Nó được đặt vào những công việc cụ thể: từ tổ chức chuyên môn, phát triển kỹ thuật, đào tạo nhân lực đến chuyển đổi cách bệnh viện vận hành.

Từ một phẫu thuật viên tim mạch trở thành người đứng đầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, PGS.TS.BS Dương Đức Hùng đã đi qua hai vai trò tưởng khác nhau nhưng cùng chung một điểm đến: người bệnh. Những ca ghép tạng đặc biệt, việc đào tạo thế hệ kế cận hay chuyển đổi số chỉ là những phần việc cụ thể trong một hành trình dài hơn.

Phía trước vẫn còn những yêu cầu về kỹ thuật, nhân lực và chất lượng điều trị. Nhưng nếu phòng mổ đòi hỏi một quyết định chính xác trong từng khoảnh khắc, thì điều hành một bệnh viện lại đòi hỏi sự kiên trì với những quyết định có thể phải mất nhiều năm mới nhìn thấy kết quả.

Và sau cùng, dù đứng ở vị trí nào, từ bàn mổ đến bàn điều hành, thước đo quan trọng nhất của người thầy thuốc vẫn là người bệnh được điều trị tốt hơn, an toàn hơn và có thêm cơ hội trở về với cuộc sống thường nhật.