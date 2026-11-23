Ở tuổi 70, PGS.TS Biện Minh Điền vẫn miệt mài nghiên cứu.

Trong ngôi nhà cạnh trường Đại học Vinh (Nghệ An), PGS.TS Biện Minh Điền vẫn cần mẫn bên những trang tài liệu. Một chi tiết về thân thế danh nhân, một cách hiểu khác về tác phẩm có thể khiến ông đọc lại những cuốn sách đã quen thuộc. Sự say mê ấy đã được vun đắp từ những năm tháng còn là cậu học trò ở quê nhà Hà Tĩnh.

PGS.TS Biện Minh Điền sinh năm 1956, tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, nay là xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh. Sinh trưởng trong gia đình có 11 người con, tuổi thơ của ông gắn với không ít khó khăn. Có những năm tháng đi học, ông phải sống cùng gia đình người dì, là chị ruột của mẹ. Sự cưu mang của người thân đã giúp cậu bé Biện Minh Điền tiếp tục con đường học tập, từng bước nuôi dưỡng tình yêu với văn chương và tri thức.

Tháng 9/1975, ông vào Trường Đại học Sư phạm Vinh, nay là Trường Đại học Vinh. Tốt nghiệp năm 1979, ông được giữ lại Khoa Ngữ văn, bắt đầu hành trình giảng dạy và nghiên cứu. Năm 1985, ông nhập ngũ, giảng dạy tại Trường Văn hóa Quân khu IV. Năm 1988, trở lại Trường Đại học Vinh, ông tiếp tục đứng lớp, hoàn thành luận án tiến sĩ năm 2001, được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2009 và trở thành giảng viên cao cấp năm 2016.

Hình ảnh người thầy tận tâm, nhiệt huyết in sâu trong nhiều thế hệ học trò.

Gần nửa thế kỷ gắn bó với giảng đường, ông đã dìu dắt nhiều thế hệ sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Với ông, truyền đạt kiến thức không chỉ dừng lại ở những bài giảng mà còn là khơi gợi tinh thần tự học, khả năng tư duy độc lập và niềm say mê khám phá ở mỗi người học.

Thạc sĩ Lê Thị Cần – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du chia sẻ: “Tấm gương của PGS.TS Biện Minh Điền về sự học, về sự nghiệp nghiên cứu ánh lên hình ảnh một ông đồ xứ Nghệ: say mê, nhiệt huyết, truyền lửa cho bao thế hệ học trò như tôi. Những điều tôi học được từ thầy tựa như một triết lý về nhà giáo, nhà khoa học để mình noi theo và tiếp bức con đường trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục”.

Không chỉ dành tâm huyết cho giảng dạy, nghiên cứu văn học, PGS.TS Biện Minh Điền còn dành nhiều năm tìm hiểu về các danh nhân, những người để lại dấu ấn trong lịch sử và văn hóa dân tộc. Ở lĩnh vực này, công việc của ông không dừng ở việc tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp, mà còn tham gia chắp bút, xây dựng những hồ sơ khoa học nhằm làm sáng rõ các giá trị di sản.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là việc ông tham gia chắp bút hồ sơ khoa học về nữ sĩ Hồ Xuân Hương trình UNESCO. Cùng nhóm nghiên cứu, ông tham gia giải quyết một vấn đề không dễ: đối chiếu các nguồn tư liệu để làm rõ thân thế nữ sĩ, xác định những tác phẩm có đủ căn cứ khẳng định là của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Đây là cơ sở quan trọng để luận giải giá trị tư tưởng, nghệ thuật và vị trí của Hồ Xuân Hương trong văn học dân tộc. Năm 2021, Đại hội đồng UNESCO thông qua nghị quyết vinh danh và tham gia kỷ niệm 250 năm ngày sinh nữ sĩ vào năm 2022.

Tiếp nối công việc ấy, PGS.TS Biện Minh Điền tham gia xây dựng hồ sơ khoa học về Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Năm 2023, Đại hội đồng UNESCO thông qua nghị quyết vinh danh và năm 2024 tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Đại danh y.

Từ một nữ sĩ với những đóng góp nổi bật cho văn học đến một đại danh y có ảnh hưởng sâu rộng trong nền y học cổ truyền, hai hồ sơ đặt ra những yêu cầu nghiên cứu khác nhau. Điều đó cũng cho thấy phạm vi tham gia của ông trong công việc khảo cứu, luận giải và tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử.

PGS.TS Biện Minh Điền tham gia chủ trì Hội thảo Khoa học về danh nhân Nguyễn Công Trứ.

Hiện nay, PGS.TS Biện Minh Điền tiếp tục tham gia nhóm nghiên cứu xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO vinh danh và tham gia kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Công Trứ vào năm 2028. Với một danh nhân có sự nghiệp trải rộng từ văn chương đến chính trị, kinh tế và công cuộc khẩn hoang, lập ấp, việc nghiên cứu cần một cái nhìn toàn diện, kết nối nhiều nguồn sử liệu và lĩnh vực tri thức. Đây cũng là công việc đòi hỏi sự kiên trì mà ông đã theo đuổi trong nhiều năm: không dừng lại ở những nhận định đã có, mà tiếp tục tìm kiếm căn cứ để hiểu đúng, đánh giá đầy đủ và khẳng định những giá trị của tiền nhân.

PGS.TS Biện Minh Điền chia sẻ: “Việc xây dựng hồ sơ danh nhân trình UNESCO luôn đòi hỏi sự cẩn trọng, khoa học, làm đi làm lại nhiều lần. Bởi, chúng ta cần phải làm sao cho xứng đáng với các tiền nhân, với những đóng góp của họ với đất nước; và quan trọng là cần cho thế hệ hiện tại, để những điều tốt đẹp được tiếp thu trong đời sống đương đại".

Đền thờ Biện Hoành trên quê hương Cẩm Duệ.

Quan điểm ấy cũng được thể hiện trong những việc ông làm trên quê hương. Tại xã Cẩm Duệ, đền thờ Biện Hoành là nơi ghi dấu sự chung tay của nhiều người trong dòng họ, trong đó có PGS.TS Biện Minh Điền. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Biện tộc Việt Nam, ông dành nhiều tâm sức cho việc trùng tu, xây dựng đền thờ, mong muốn tạo dựng một không gian để con cháu tìm về, hiểu thêm truyền thống và nguồn cội gia đình, dòng họ.

Dù công việc giảng dạy, nghiên cứu gắn với Trường Đại học Vinh, PGS.TS Biện Minh Điền vẫn thường xuyên quan tâm, hỗ trợ hoạt động văn hóa, văn nghệ ở Hà Tĩnh. Ông tiếp tục viết sách, tham gia hội thảo, tọa đàm, trao đổi tư liệu và chia sẻ kinh nghiệm với những người làm công tác văn hóa, văn nghệ địa phương.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh – Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh cho biết: “PGS.TS Biện Minh Điền vẫn thường xuyên hỗ trợ ngành văn hóa Hà Tĩnh nói chung và Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh. Những công trình, bài viết của thầy có nhiều giá trị cho chúng tôi học tập, nghiên cứu”.

PGS.TS Biện Minh Điền thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu.

Từ ngôi trường ở Cẩm Bình xưa, cậu học trò năm nào đã đi một chặng đường dài để trở thành người thầy của nhiều thế hệ. Ở tuổi bảy mươi, ông vẫn miệt mài với công việc nghiên cứu, tiếp tục tham gia những công trình khoa học và những hoạt động hướng về quê hương.

Với PGS.TS Biện Minh Điền, tình yêu quê hương được gửi gắm qua những việc làm cụ thể: gìn giữ một nơi chốn để con cháu tìm về, góp thêm những trang sách để thế hệ sau hiểu hơn về người đi trước. Thời gian có thể làm đổi thay diện mạo quê nhà, nhưng ký ức về nguồn cội và những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ vẫn cần được nâng niu, gìn giữ. Đó cũng là cách ông tiếp tục gắn bó với quê hương, bằng tri thức, trách nhiệm và tình cảm của một người con xa quê luôn hướng về nguồn cội.