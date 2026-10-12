PGS.Tân Nhàn phản bác NSND Tấn Minh ngay trên sóng truyền hình

Trở lại với chủ đề “Ký ức”, Liveshow 2 vòng chung kết Sao Mai 2026 chính thức lên sóng trực tiếp tối 11/10. Đêm thi thử thách các thí sinh làm mới những bài ca đã đi cùng năm tháng, đòi hỏi họ phải tạo nên dấu ấn cá nhân trên nền những tác phẩm vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ người yêu âm nhạc Việt Nam.

Các thí sinh trong liveshow 2.

Trong đêm thi này, ngoài bộ ba giám khảo quen thuộc bao gồm NSND Tấn Minh, PGS.Tân Nhàn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, sân khấu Sao Mai 2026 còn có sự góp mặt của hai giám khảo khách mời là NSND Phạm Ngọc Khôi và ca sĩ Mỹ Linh.

Những màn trình diễn đầy thuyết phục

Thể hiện xuất sắc ca khúc Đêm ả đào của cố nhạc sĩ Phú Quang, thí sinh Nguyễn Đỗ Khánh An (SBD 015) cho thấy mình là một trong những ứng viên sáng giá của cuộc thi năm nay. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khen ngợi cô thể hiện được sự thoải mái, tự nhiên khi trình diễn. PGS.Tân Nhàn cũng nhận xét phần thi của Khánh An là khá hoàn hảo.

Màn trình diễn của Bảo Anh:

Cùng chung phong độ ấn tượng, Bảo Anh (SBD 016) ghi điểm tuyệt đối trước Nguyễn Hải Phong và Tân Nhàn qua ca khúc Bài hát cho em (Đỗ Bảo) bằng lối trình diễn lôi cuốn, chuyên nghiệp. Đánh giá cao sự ổn định của nữ thí sinh, PGS.Tân Nhàn thậm chí không ngại tiết lộ đây chính là giọng ca cô yêu thích nhất chương trình.

Màn trình diễn của H’Vi Ktla:

H’Vi Ktla chọn ca khúc Chuyện tình (nhạc: Anh Quân, lời: Dương Thụ, bài hát đã gắn với giọng Mỹ Linh suốt nhiều năm, trong khi ca sĩ Mỹ Linh chính là giám khảo khách mời của đêm thi. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét bản dựng của thí sinh người Ê Đê có sức sáng tạo còn mới lạ hơn phiên bản gốc.

Về phía mình, Mỹ Linh cho biết điều khiến chị ấn tượng không phải việc thí sinh hát lại ca khúc của mình mà là sự duyên dáng, chuyển động uyển chuyển và một màu sắc mới mẻ vẫn giữ được tinh thần ký ức. NSND Tấn Minh ghi nhận nỗ lực làm mới bản phối và tìm ra màu riêng, đồng thời lưu ý phần kỹ thuật cần chăm chút thêm.

Đoàn Linh (SBD 005) tiếp tục là một trong những gương mặt gây chú ý ở dòng nhạc dân gian đương đại. Ca sĩ Mỹ Linh dành lời khen cho giọng hát thiên phú của nữ thí sinh, thậm chí ví cô như “hậu duệ” của ca sĩ Lệ Quyên. NSND Phạm Ngọc Khôi đánh giá tác phẩm Đoàn Linh lựa chọn có độ khó cao, đòi hỏi tính chuyên nghiệp, đặc biệt ở cách xử lý những quãng nhảy đặc trưng của dòng nhạc dân gian đương đại.

Thử sức với màu sắc mới qua liên khúc Cho em một ngày và Bên em là biển rộng, thí sinh Hải Anh (SBD 017) nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Tuy nhiên, ca sĩ Mỹ Linh đánh giá phần trình diễn vẫn chưa thực sự bứt phá do thiếu đi hơi thở âm nhạc đương đại.

Cùng chọn làm mới các sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, Nguyễn Xuân Dũng với Giai điệu Tổ quốc và Đỗ Hải Đăng với Ngẫu hứng sông Hồng đều ghi điểm nhờ nền tảng giọng hát tốt. Dù vậy, ca sĩ Mỹ Linh cho rằng Xuân Dũng cần đưa tính thời đại vào bài hát để tăng kết nối với khán giả trẻ, còn Hải Đăng phải cẩn trọng hơn ở các đoạn ngẫu hứng nhằm giữ trọn sự tinh tế.

Kim Jae Bin gây ấn tượng khi tự đệm đàn piano.

Trong khi đó, thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi Kim Jae Bin gây ấn tượng bằng màn đệm piano tự tin cùng tinh thần dũng cảm khi thử sức với bản hit khó Chiếc lá vô tình. Dù khen ngợi bản lĩnh của giọng ca trẻ, Mỹ Linh cũng thẳng thắn chỉ ra điểm hạn chế khi một số phân đoạn xử lý cao độ của bạn vẫn chưa thực sự chính xác.

Cuộc tranh luận trên ghế nóng và những điểm trừ tiếc nuối

Sau đêm Liveshow 1 thành công, thí sinh Mai Thu Hương (SBD 002) có một bước lùi khi chưa thể hiện trọn vẹn tinh thần tác phẩm Đợi của nhạc sĩ Huy Thục. PGS.Tân Nhàn cho rằng thí sinh chưa cảm nhận trọn vẹn tinh thần tác phẩm, cách thể hiện còn thiếu sự tiết chế và chưa phù hợp với màu sắc, cảm xúc mà bài hát truyền tải.

NSƯT Tân Nhàn cũng thể hiện sự chưa hài lòng với màn thể hiện của bộ ba thí sinh Phạm Thuỳ Linh (SBD 009), Nguyễn Mộc An (SBD 008) và Hoàng Thu Hà (SBD 001). Với Thuỳ Linh và phần trình bày ca khúc Chảy đi sông ơi, cô được nhận xét là chưa lột tả được hết tinh thần của bài hát, hát giống như đang “trả bài”. Trong khi đó, Mộc An dù lựa chọn tác phẩm Vỗ bến Lam chiều rất hay nhưng lại chưa tạo được dấu ấn cá nhân mình.

Hoàng Thu Hà thử sức bản thân với ca khúc 'Cũng một con đò' của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Riêng với phần trình diễn ca khúc Cũng một con đò của Hoàng Thu Hà (SBD 001), NSND Tấn Minh cho biết có thể do đã thuộc ca khúc nên anh nghe rõ lời khi Hoàng Thu Hà thể hiện. Nam nghệ sĩ cũng ghi nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng của thí sinh.

Tuy nhiên, PGS.Tân Nhàn lại phản bác lại ý kiến của NSND Tấn Minh ngay trên sóng truyền hình với màn thể hiện này. Cô nói: “Hoàng Thu Hà hát tác phẩm hay, rất khó nhưng chị không nghe rõ lời, chị chỉ nghe được khoảng 30% lời của tác phẩm này dù cách xử lý những đặc trưng của dòng nhạc dân gian, từ các quãng thăng-trầm đến nốt bổng và kỹ thuật nẩy hạt. Khả năng truyền tải ca từ của em vẫn cần cải thiện''.

Tuy nhiên, NSND Tấn Minh hóm hỉnh cho biết có thể do đã thuộc ca khúc nên anh nghe rõ lời Hoàng Thu Hà thể hiện. Nam nghệ sĩ cũng ghi nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng của thí sinh.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet sau Liveshow 2 Sao Mai, thí sinh Hoàng Thu Hà cho biết áp lực sân khấu đã phần nào ảnh hưởng đến màn trình diễn của mình, khiến cô chỉ thể hiện được khoảng 60-70% khả năng, chưa tốt như lúc học và tập bài. Dù vậy, nữ thí sinh vẫn hài lòng vì đã hoàn thành phần thi và cho biết sẽ nỗ lực bứt phá hơn ở những vòng tiếp theo.

Dừng bước tiếc nuối tại Liveshow 2

Không giữ được phong độ như vòng thi trước, Lê Quốc Phú (SBD 012) liên tục mắc lỗi với Khúc mùa thu và chính thức dừng bước tại Sao Mai 2026. Trong khi đó, dù được đánh giá cao ở Liveshow 1, thí sinh Thúy Nga (SBD 006) đành ngậm ngùi xin rút lui khỏi cuộc thi do sự cố mất giọng nhằm bảo vệ dây thanh quản.

Lê Quốc Phú

Bài, clip: Bảo Quyên - Mai Anh

Ảnh: BTC