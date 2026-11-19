Sáng 19/11, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập. Sự kiện có sự góp mặt của ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục NTBD, Thiếu tướng Đức Trịnh - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục NTBD.

PGS Nguyễn Huy Phương - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phát biểu: "Kỷ niệm 70 năm không chỉ để tự hào về quá khứ mà còn để nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với tương lai. Trước yêu cầu đổi mới giáo dục, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa, Học viện xác định phải tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ; xây dựng đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ, nhà khoa học có trình độ cao; phát huy hiệu quả ba trụ cột đào tạo, nghiên cứu khoa học và biểu diễn nghệ thuật.

Hướng tới năm 2035, Học viện phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, sáng tạo và hợp tác quốc tế về âm nhạc có uy tín trong khu vực Đông Nam Á. Đó không chỉ là mục tiêu phát triển của một cơ sở giáo dục mà còn là khát vọng đóng góp vào vị thế văn hóa và sức sáng tạo của đất nước. Kế thừa truyền thống không chỉ là gìn giữ những thành tựu đã có mà còn là tạo dựng những giá trị mới cho các thế hệ mai sau".

PGS Nguyễn Huy Phương - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

70 năm qua, các thế hệ thầy và trò Học viện đã xây dựng một môi trường đào tạo gắn với nghiên cứu và biểu diễn. Từ những người thầy đầu tiên đến các thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ nhà trường, mỗi người đã góp phần gìn giữ và đưa âm nhạc Việt Nam đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi – giải Ba cuộc thi piano quốc tế Leeds (Vương quốc Anh) – đại diện cựu sinh viên, chia sẻ về những năm tháng học tập và tình cảm dành cho Học viện.

Tại sự kiện, PGS.TS. Lê Anh Tuấn – nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhận Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước và bà Dương Thị Thanh Bình – nguyên Phó Giám đốc Học viện nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

NSƯT Tân Nhàn – Trưởng khoa Thanh nhạc vinh dự nhận nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng sinh viên theo định hướng chuyên sâu, chuẩn hoá kỹ thuật thanh nhạc gắn với hội nhập quốc tế.

PGS.TS. Lê Anh Tuấn cùng bà Dương Thị Thanh Bình – nguyên Phó Giám đốc Học viện và PGS Tân Nhàn nhận bằng khen.

Một nhạc mục biểu diễn đặc biệt được xây dựng riêng cho chương trình. Mở đầu là tác phẩm Nông thôn đổi mới do hai nhạc sĩ Tô Vũ và Tạ Phước cùng sáng tác năm 1957 qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam. Nhạc sĩ Tạ Phước là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Âm nhạc Việt Nam - tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong bản hòa tấu, giai điệu mang âm hưởng chèo nhiều lần trở lại giữa những đoạn nhạc khi rộn ràng, khi trữ tình.

NSND Bùi Công Duy - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia chụp ảnh bên các thế hệ giáo viên của trường. Ảnh phải: Nhạc trưởng người Phần Lan Kalle Kuusava chỉ huy dàn nhạc.

Tiếp theo chương trình là tác phẩm của một học trò khóa đầu, người sau này trở thành Trưởng khoa Âm nhạc truyền thống với những đóng góp đặc biệt to lớn trong sự nghiệp phát triển âm nhạc truyền thống Việt Nam: Nhạc sĩ, Nhà giáo Nhân dân Đặng Xuân Khải.

Phí Linh VTV là 1 trong 2 MC dẫn dắt chương trình.

Tác phẩm Chung một niềm tin được viết với nét giai điệu ngũ cung đẹp đẽ, trong sáng; âm nhạc vừa trữ tình vừa mạnh mẽ, thể hiện tình yêu quê hương đất nước và niềm tin vào ngày mai tươi sáng của toàn dân Việt Nam. Chung một niềm tin được các thế hệ học trò đàn nguyệt xuất sắc của Nhà giáo Nhân dân Đặng Xuân Khải biểu diễn ở chính sân khấu của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm thành lập.

Chương trình tiếp tục với một tác phẩm khí nhạc của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Trống hội – bản concerto cho piano và dàn nhạc giao hưởng. Tác phẩm được các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội biểu diễn với phần độc tấu của nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi và chỉ huy là nhạc trưởng Phần Lan Kalle Kuusava. Hai chương của Bản giao hưởng bất hủ số 5, cung Rê thứ, Opus 47 của nhà soạn nhạc lừng danh Dmitri Shostakovich là điểm nhấn của lễ kỷ niệm.

Các tiết mục biểu diễn tại lễ kỷ niệm:

Ảnh: Mạnh Nguyễn

Video: S.Hà