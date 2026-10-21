PGĐ Công an Hà Nội nhắn nhủ Gen Z: 'Không thử ma túy dù chỉ một lần'

Ngày 21/10, chương trình “Tiết học Gen Z mùa 2 - Chuyến xe hành trình của những lựa chọn” được tổ chức đồng thời tại 4 điểm cầu ở Hà Nội, truyền tải thông điệp “Hiểu đúng - Lựa chọn đúng - Sống không ma túy” tới học sinh.

Chương trình gồm “Trạm sáng tạo” tại Trường THPT Đa Phúc (xã Sóc Sơn) là điểm cầu chính; “Trạm kết nối” tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội (xã Yên Bài); “Trạm bản lĩnh” tại Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Ba Đình) và “Trạm lan tỏa” tại Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (phường Yên Hòa).

Với thời lượng 120 phút, chương trình kết hợp những câu chuyện thực tế và các hoạt động tương tác nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đồng thời trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ, chủ động từ chối lời dụ dỗ và bảo vệ bản thân trước ma túy.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, việc kết nối với Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội giúp học sinh lắng nghe những câu chuyện có thật, chứng kiến những ước mơ dang dở và khát vọng làm lại cuộc đời của những người từng vấp ngã. Đây cũng là lời cảnh tỉnh về ranh giới mong manh giữa cuộc sống bình yên và những hệ lụy do tệ nạn xã hội gây ra.

Học sinh giao lưu với MC cùng các nghệ sĩ tại chương trình. Ảnh: P.Q.

Nhấn mạnh tuổi học trò là quãng thời gian quan trọng để nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho rằng chỉ một phút tò mò, một lời rủ rê hay mong muốn chứng tỏ bản thân cũng có thể dẫn đến những hậu quả kéo dài.

“Bản lĩnh thực sự của tuổi trẻ không phải là dám làm, dám thử những điều nguy hại, mà nằm ở sự dũng cảm nói không để bảo vệ bản thân và tương lai”, Đại tá Nguyễn Đức Long nhắn nhủ.

Ông khuyến cáo học sinh cần luôn tỉnh táo trước cám dỗ, không vì sĩ diện hay sợ mất lòng bạn bè mà đánh đổi sức khỏe, danh dự và tương lai. Khi gặp khó khăn hoặc bị lôi kéo, các em cần tìm đến cha mẹ, thầy cô và lực lượng công an để được hỗ trợ. Thông điệp được ông nhấn mạnh là: “Không thử ma túy dù chỉ một lần”.

Đối với phụ huynh và giáo viên, lãnh đạo Công an Hà Nội mong muốn mỗi gia đình, nhà trường trở thành điểm tựa an toàn, biết lắng nghe, thấu hiểu những thay đổi tâm lý của học sinh, đồng hành và định hướng các em trước những lựa chọn trong cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Đức Long cũng nhấn mạnh phòng, chống ma túy học đường không phải là trách nhiệm riêng của một ngành mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và các xã, phường không ma túy.

Tiến Dũng