PGBank triển khai đợt 1 tăng vốn, dự kiến huy động 1.500 tỷ đồng

PGBank chốt quyền mua cổ phiếu đợt 1, tỷ lệ 20,472%. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - mã CK: PGB) vừa thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu đợt 1 trong kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị PGBank, ngày đăng ký cuối cùng là 7/10/2026. Ngân hàng dự kiến phát hành 150 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền huy động tối đa 1.500 tỷ đồng nếu toàn bộ cổ phiếu được phân phối.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100.000:20.472, tương đương 20,472%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100.000 cổ phiếu được quyền mua 20.472 cổ phiếu mới.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua kéo dài từ ngày 15/10 đến 28/10/2026 và quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 15/10 đến 4/11/2026. Số cổ phiếu được mua theo quyền có thể tự do chuyển nhượng.

Đợt phát hành nằm trong phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông PGBank thông qua và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tại văn bản ngày 20/5/2026. Ngày 16/9/2026, PGBank được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo phương án, đợt chào bán được chia thành hai đợt. Đợt 1 gồm 150 triệu cổ phiếu; đợt 2 gồm gần 117,3 triệu cổ phiếu, cộng với lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết từ đợt 1, nếu có.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 2.672,93 tỷ đồng, được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng và tăng quy mô vốn hoạt động, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo.

PGBank cho biết kết quả phân phối cổ phiếu phụ thuộc vào diễn biến thị trường chứng khoán, mức độ quan tâm của nhà đầu tư và sức hấp dẫn của cổ phiếu so với các cơ hội đầu tư thay thế. Ngân hàng không loại trừ khả năng không phân phối hết lượng cổ phiếu dự kiến. Với số cổ phiếu còn lại, Hội đồng quản trị có thể chào bán cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.