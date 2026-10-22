PGBank tăng trưởng lợi nhuận 27% sau chín tháng, đạt 630 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026. Tổng thu thuần tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng đạt 630 tỷ đồng, tăng 27%.

Lợi nhuận trước thuế của PGBank đạt 630 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Một điểm đáng chú ý trong kỳ là thu nhập từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng của các mảng này góp phần đa dạng hóa nguồn thu, bổ sung đóng góp từ các hoạt động ngoài tín dụng.

Đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PGBank đạt 92.637 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng tăng khoảng 7,1%, còn tiền gửi khách hàng tăng 5,8% so với cuối năm trước. Huy động không kỳ hạn (CASA) ghi nhận mức tăng 32%, góp phần bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Song song với việc mở rộng quy mô, PGBank củng cố năng lực tài chính thông qua tăng vốn. Tại cuối quý III, vốn chủ sở hữu của ngân hàng đạt 8.364 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cuối năm 2025. Vốn điều lệ tăng từ 5.500 tỷ đồng lên 7.327 tỷ đồng, tương đương mức tăng 33,2%.

Việc bổ sung vốn tạo thêm nền tảng để ngân hàng triển khai các kế hoạch kinh doanh và đáp ứng yêu cầu về an toàn hoạt động.

Về chất lượng tín dụng, PGBank ghi nhận tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,46% tại cuối tháng 9. Ngân hàng cho biết tiếp tục thực hiện chính sách quản trị rủi ro thận trọng trong quá trình phát triển hoạt động.

Trong những tháng cuối năm, PGBank sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2026.