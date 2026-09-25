PGBank sắp chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank, MCK: PGB) vừa có thông báo ngày 7/10/2026 tới là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu đợt một.

Trong đợt này, PGBank sẽ chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100.000: 20.472, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được hưởng một quyền, cứ 100.000 quyền sẽ được mua 20.472 cổ phiếu mới.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 15/10/2026 đến ngày 28/10/2026. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 15/10/2026 đến ngày 4/11/2026.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 432/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN nước cấp ngày 16/9/2026, PGBank được chấp thuận chào bán gần 267,3 triệu cổ phiếu chia làm 2 đợt.

Ngoài đợt đầu tiên nói trên, đợt 2 dự kiến chào bán gần 117,3 triệu cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt đầu (nếu có). Thời gian chào bán dự kiến sau đợt một không quá 12 tháng.

Nếu chào bán hết số cổ phiếu trong hai đợt, PGBank dự kiến thu về gần 2.673 tỷ đồng, qua đó vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ hơn 7.327 tỷ đồng lên gần 10.000 tỷ đồng.

Ngân hàng sẽ sử dụng nguồn tiền này để bổ sung vốn kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng và mở rộng quy mô hoạt động, phục vụ kế hoạch tăng trưởng năm 2026 và các năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 24/9, cổ phiếu PGB giữ nguyên mức giá 9.600 đồng/cổ phiếu so với phiên trước. Khối lượng giao dịch đạt 7.000 cổ phiếu, giảm khoảng 74% so với 27.000 cổ phiếu trong phiên 23/9; giá trị giao dịch giảm từ 0,26 tỷ đồng xuống 0,07 tỷ đồng. Đây là phiên thứ hai liên tiếp PGB đứng giá sau hai phiên giảm ngày 21 và 22/9.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2026, PGBank ghi nhận thu nhập lãi thuần hơn 979 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 439,7 tỷ đồng, tăng 65,7% so với cùng kỳ. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, PGBank báo lãi ròng gần 351,6 tỷ đồng, tăng 66,1%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PGBank tăng nhẹ so với đầu năm, lên mức gần 89.312,5 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức hơn 81.100,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5%.