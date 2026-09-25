PGBank (PGB): Chào bán hơn 267 triệu cổ phiếu, nhắm mốc vốn 10.000 tỷ đồng

Phát hành cổ phiếu qua hai đợt, hướng tới quy mô vốn 10.000 tỷ đồng

Kế hoạch tăng vốn vừa được Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển công bố chi tiết với tổng khối lượng chào bán đạt hơn 267 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị đợt chào bán tính theo mệnh giá ước tính gần 2.673 tỷ đồng. Hoạt động phân phối lượng cổ phiếu này được ngân hàng chia thành hai đợt tách biệt.

Ở đợt đầu tiên, ngân hàng lên kế hoạch phân phối 150 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 1.500 tỷ đồng theo mệnh giá. Thời gian để các nhà đầu tư đăng ký mua được ấn định từ ngày 15/10 đến ngày 4/11. Chuyển sang đợt thứ hai, ngân hàng sẽ tiếp tục chào bán hơn 117 triệu cổ phiếu còn lại, cộng dồn với số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết từ đợt một nếu có phát sinh.

Toàn bộ nguồn vốn thu về từ đợt phát hành sẽ được ngân hàng phân bổ trực tiếp bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Nguồn tiền này có vai trò phục vụ nhu cầu vốn của khách hàng, mở rộng quy mô hoạt động và đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh doanh trong năm 2026 cùng các năm tiếp theo, tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật đối với tổ chức tín dụng.

Trước kế hoạch chào bán này, vào tháng 6, ngân hàng đã hoàn tất phát hành hơn 51 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 1.000:75. Quá trình chia thưởng đã phân phối cổ phiếu thành công cho 9.689 cổ đông, đưa số lượng cổ phiếu lưu hành từ 681,6 triệu đơn vị lên hơn 732,7 triệu đơn vị. Vốn điều lệ qua đó tăng từ gần 6.816 tỷ đồng lên hơn 7.327 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu phát hành từ đợt cổ tức dự kiến được chuyển giao cho nhà đầu tư trong quý 3/2026. Với việc thực hiện thêm hai đợt chào bán mới, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm gần 2.673 tỷ đồng và chính thức chạm mức 10.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận bán niên tăng 66% nhờ hoạt động tín dụng và thu hồi nợ

Đi cùng với kế hoạch mở rộng quy mô vốn, kết quả kinh doanh của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2026 cũng ghi nhận những số liệu tích cực. Lợi nhuận sau thuế của nhà băng này đạt 352 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 66% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân mang lại sự tăng trưởng lợi nhuận đến từ mảng kinh doanh cốt lõi khi thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng 28%. Cùng với đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ ghi nhận mức tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, ngân hàng đã thực hiện quyết liệt công tác thu hồi nợ, đặc biệt là việc thu hồi các khoản gốc và lãi đã sử dụng dự phòng rủi ro trước đó. Kết quả từ hoạt động này đóng góp trực tiếp làm cho chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động khác tăng 54% so với nửa đầu năm 2025.