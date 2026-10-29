PGBank lãi trước thuế gần 630 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ nghi ngờ tăng gấp 3 lần

Lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng hai chữ số

Trong quý III/2026, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 190,1 tỷ đồng, giảm khoảng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 152 tỷ đồng, giảm khoảng 10,4%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt gần 629,9 tỷ đồng, tăng 26,8% so với mức 496,8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 503,6 tỷ đồng, tăng 26,9%.

Động lực tăng trưởng đến từ thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.540 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 77 tỷ đồng, tăng gần 137%; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt hơn 77 tỷ đồng, so với mức 32,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lãi hơn 83 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025 sang lỗ hơn 8,1 tỷ đồng trong cùng kỳ năm nay. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm từ gần 113,7 tỷ đồng xuống còn 107,6 tỷ đồng.

PGBank ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2026, trong khi nợ xấu cũng gia tăng so với cuối năm trước.

Tỷ lệ xấu 3,93%

Tại ngày 30/9/2026, theo báo cáo tài chính riêng, dư nợ cho vay khách hàng của PGBank đạt hơn 49.615 tỷ đồng, tăng khoảng 7,1% so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, chất lượng tín dụng ghi nhận nhiều biến động. Nợ dưới tiêu chuẩn tăng từ gần 219,5 tỷ đồng cuối năm 2025 lên hơn 671,1 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026, tương đương tăng khoảng 205,7%, gấp hơn 3 lần. Nợ nghi ngờ cũng tăng từ hơn 259,3 tỷ đồng lên gần 752,7 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 190,3%, gấp 2,9 lần.

Ở nhóm nợ có khả năng mất vốn, giá trị ghi nhận gần 524,1 tỷ đồng, giảm khoảng 14,5% so với mức gần 613 tỷ đồng cuối năm trước.

Tính chung ba nhóm nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn, tổng nợ xấu của PGBank đạt gần 1.948 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng khoảng 78,4%, tương đương gấp 1,78 lần so với mức gần 1.092 tỷ đồng cuối năm 2025.

Tính trên dư nợ cho vay khách hàng, tỷ lệ nợ xấu của PGBank vào khoảng 3,93%, tăng khoảng 1,57 điểm phần trăm so với mức 2,36% cuối năm 2025.

Ngoài ba nhóm nợ xấu, nợ cần chú ý của PGBank đạt hơn 1.092 tỷ đồng, giảm khoảng 33,4% so với mức gần 1.640 tỷ đồng cuối năm 2025.

Về quy mô tài sản, tổng tài sản của PGBank đạt hơn 92.637 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng khoảng 4,3% so với cuối năm 2025. Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác đạt hơn 22.369 tỷ đồng, giảm khoảng 21,1%.

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