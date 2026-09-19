PGBank chuẩn bị phát hành thêm cổ phiếu, vốn điều lệ hướng mốc 10.000 tỷ đồng

PGBank sắp chào bán hơn 267 triệu cổ phiếu qua 2 đợt. (Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 432/GCN-UBCK ngày 16/9/2026 cho Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank - mã chứng khoán: PGB).

Theo giấy chứng nhận, PGBank đăng ký chào bán tổng cộng 267.293.322 cổ phiếu, được thực hiện thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 chào bán 150 triệu cổ phiếu; đợt 2 chào bán gần 117,3 triệu cổ phiếu và số cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt 1, nếu có.

Tổng giá trị số cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá đạt hơn 2.672,9 tỷ đồng. Đối với đợt 1, thời gian phân phối được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Với đợt 2, thời gian chào bán không quá 90 ngày và khoảng cách giữa đợt chào bán sau với đợt trước không quá 12 tháng. Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) là tổ chức tư vấn cho đợt chào bán.

Trước đợt phát hành này, PGBank đã phát hành hơn 51,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7,5%, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá hơn 511,1 tỷ đồng. Sau khi đăng ký giao dịch bổ sung, tổng lượng cổ phiếu PGB đăng ký giao dịch tăng lên 732,7 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ hơn 7.327 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn được triển khai trong bối cảnh quy mô hoạt động và kết quả kinh doanh của PGBank tăng trưởng. Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt 89.312,5 tỷ đồng; cho vay khách hàng đạt 48.349 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,87%.

Trong 6 tháng đầu năm, PGBank ghi nhận 439,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 65,8% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt 979 tỷ đồng, tăng 5,2%; lãi thuần dịch vụ đạt 59,2 tỷ đồng, tăng 116,1%. Tổng thu nhập hoạt động tăng 13,8% lên 1.200 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, việc tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng nhằm tạo thêm nguồn lực cho PGBank mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư công nghệ, phát triển ngân hàng số và thực hiện các kế hoạch đầu tư trong giai đoạn tới.