PGBank báo lợi nhuận giảm quý thứ hai liên tiếp

9 tháng hoàn thành 45% mục tiêu lãi cả năm

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - Mã: PGB) ghi nhận thu nhập lãi thuần quý đạt 561 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Nguồn thu từ hoạt động tín dụng cốt lõi được hỗ trợ một phần bởi NIM cải thiện so với quý liền trước, trở lại mức 2,42% - tương đương quý I khi ngân hàng đẩy mạnh tín dụng bán lẻ.

Ở chiều ngược lại, thu ngoài lãi giảm 35% so với cùng kỳ, mang về hơn 100 tỷ đồng khi hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư chuyển lỗ (cùng kỳ lãi 80 tỷ đồng).

Áp lực cũng đến từ phía chi phí, với chi phí hoạt động quý này tăng 16% so với cùng kỳ, vượt 300 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tăng 13% lên 170 tỷ đồng.

Kết quả, PGBank báo lãi trước thuế quý III/2026 đạt 190 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng năm 2025 đạt 630 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh mạnh mẽ của quý đầu năm. Nếu so với kế hoạch lợi nhuận tham vọng của năm nay (hơn 1.400 tỷ đồng), ngân hàng đã hoàn thành khoảng 45% mục tiêu cả năm.

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Trước đó, PGBank đã lỡ hẹn mục tiêu lãi nghìn tỷ đặt ra trong năm 2025. Ban lãnh đạo lý giải bên cạnh những nguyên nhân khách quan từ biến động trên thị trường tiền tệ và tác động từ thị trường BĐS tăng nóng, việc không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm ngoái còn xuất phát từ một số yếu tố nội tại như việc ngân hàng tăng cường trích lập dự phòng các khoản nợ nhiều rủi ro, hoặc các khoản trước kia chưa phát hiện ra rủi ro nhưng nay phát hiện ra, để đảm bảo an toàn.

Năm nay, với việc lợi nhuận lũy kế 9 tháng mới đạt 630 tỷ đồng, PGBank vẫn còn cách xa mục tiêu lãi cả năm.

Trong khi đó, đà tăng trưởng tín dụng đang có tín hiệu chậm lại từ quý III (+2,6% so với cuối quý trước, trong khi quý II ghi nhận tín dụng tăng 8,94%) và còn cách xa kỳ vọng tăng trưởng tín dụng 31% trong cả năm nay.

Ngoài ra, áp lực trích lập dự phòng dự báo vẫn ở mức cao trong quý cuối năm, khi chất lượng tài sản có diễn biến giảm.

Nợ xấu tăng 37% sau một quý

Theo báo cáo tài chính, tại cuối quý III/2026, tỷ lệ nợ xấu nội bảng tại PGBank đã tăng trở lại mức 3,93%, tức tăng 1 điểm % so với quý liền trước và tăng 1,57 điểm % so với đầu năm.

Trong khi tín dụng chậm lại trong quý, diễn biến chuyển nhóm nợ xấu đã đưa dư nợ xấu tăng 37% sau một quý lên hơn 1.900 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng 232% so với quý liền trước lên 671 tỷ đồng, nợ nhóm 4 tăng 20% lên 753 tỷ đồng. Chỉ có nợ nhóm 5 giảm 11% về 524 tỷ đồng.

Nếu tính cả số dư sử dụng dự phòng để xử lý nợ, tỷ lệ nợ xấu cộng xóa nợ tại cuối quý III ở mức 4,15%, trong nhóm cao nhất hệ thống.

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Trong một báo cáo gần đây, VIS Rating dự báo rủi ro tài sản tại các ngân hàng có tỷ trọng bán lẻ lớn và tăng trưởng nhanh phân khúc cho vay bất động sản - bao gồm PGBank - vẫn sẽ ở mức cao trong nửa cuối năm 2026 trong bối cảnh lãi suất neo cao.

Tại cuối quý III/2026, PGBank có 18.587 tỷ đồng dư nợ cho vay cá nhân, tăng 168% so với đầu năm và tăng 149% sau một quý, chiếm 37,5% tổng dư nợ. Số dư cho vay kinh doanh BĐS ở mức hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm và chiếm hơn 10% tổng dư nợ.

Một chỉ số đáng chú ý khác là tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) của PGBank tại cuối quý III/2026 tiếp tục giảm xuống 30,5%, tức giảm 12,5% so với quý liền trước.

Trong quý III vừa qua, PGBank đã chủ động tăng chi phí trích lập dự phòng rủi ro (+13% so với cùng kỳ) lên 170 tỷ đồng, tương đương 47% lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro trong quý. Nói cách khác, gần một nửa lợi nhuận vận hành của cả quý đã được sử dụng để hấp thụ rủi ro tín dụng. Dù vậy, LLR vẫn giảm do tốc độ tăng của dư nợ xấu nhanh hơn trích lập.