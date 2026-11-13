PewPew, Cô Ba Hồng kỳ vọng sức bật mới từ xã thương mại điện tử

Hội nghị Xã thương mại điện tử toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số” do Bộ Công Thương tổ chức ngày 11/11 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn. Hội nghị do Báo Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử tổ chức, với sự đồng hành của TikTok Shop diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, hội nghị kết nối hơn 1.000 điểm cầu, với sự tham gia của đại diện Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, Sở Công Thương và chính quyền xã, phường thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sự kiện nhận được những đánh giá tích cực từ cộng đồng nhà sáng tạo nội dung và những người trực tiếp tham gia kinh doanh trên nền tảng số, đặc biệt về vai trò kết nối thị trường, phát huy tiềm năng địa phương và mở rộng cơ hội phát triển thương mại điện tử từ cơ sở.

Chia sẻ bên lề hội nghị với phóng viên Báo Công Thương, ông Hoàng Văn Khoa (PewPew) và bà Vũ Bích Hồng (Cô Ba Hồng) đánh giá cao quy mô, ý nghĩa và giá trị kết nối của sự kiện. Theo hai nhân vật, việc đưa thương mại điện tử về cấp xã không chỉ mở rộng cơ hội tiêu thụ nông sản mà còn tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào kinh tế số, từng bước hình thành năng lực kinh doanh bền vững ngay tại địa phương.

Kết nối nguồn hàng, mở rộng thị trường từ cơ sở

Đánh giá về Hội nghị Xã thương mại điện tử toàn quốc năm 2026, ông Hoàng Văn Khoa (PewPew) cho rằng đây là sự kiện có quy mô lớn, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng nhà bán hàng, đặc biệt trong việc kết nối những người kinh doanh trẻ với các đơn vị sản xuất, vùng trồng tại địa phương.

PewPew (ông Hoàng Văn Khoa) đánh giá cao vai trò kết nối của Hội nghị Xã thương mại điện tử toàn quốc năm 2026.

Theo PewPew, điểm đáng chú ý của hội nghị là tạo cơ hội để những người trực tiếp tham gia thị trường thương mại điện tử tiếp cận gần hơn với nguồn hàng tại cơ sở, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa nhà bán hàng, nền tảng số và cơ quan quản lý. “Tôi hy vọng hội nghị sẽ trở thành cầu nối giữa những người bán hàng, các đối tác, nền tảng và cơ quan quản lý, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế tại các xã, phường, đặc biệt là những nơi người nông dân chưa chuẩn hóa được vùng trồng”, PewPew chia sẻ.

Từ kinh nghiệm kinh doanh, PewPew nhận thấy nông sản Việt Nam có tiềm năng lớn, nhu cầu của người tiêu dùng trong nước đối với những sản phẩm chất lượng rất cao. Tuy nhiên, không ít nhà bán hàng vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì nguồn cung, vận chuyển hàng hóa và bảo đảm các yêu cầu về giấy tờ, truy xuất nguồn gốc. Chính vì vậy, PewPew kỳ vọng những kết nối được thúc đẩy tại hội nghị sẽ góp phần đưa nhu cầu thực tế của thị trường đến gần hơn với người sản xuất, tạo điều kiện để các địa phương từng bước chuẩn hóa sản phẩm và mở rộng kênh tiêu thụ.

Đặc biệt, theo PewPew, cơ hội phát triển không chỉ nằm ở thị trường trong nước mà còn mở rộng sang thương mại điện tử xuyên biên giới. PewPew dẫn chứng một phiên livestream có sự tham gia của KOL Trung Quốc tại vườn sầu riêng Việt Nam đã tiêu thụ hơn 10 tấn sản phẩm… Những trải nghiệm này cho thấy tiềm năng đưa hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng quốc tế, đồng thời làm rõ ý nghĩa của việc hình thành những cơ chế kết nối trực tiếp giữa vùng sản xuất với cộng đồng nhà bán hàng.

Cùng chung đánh giá tích cực về hội nghị, bà Vũ Bích Hồng (Cô Ba Hồng), người trực tiếp kinh doanh và hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại Lai Châu, cho biết sự kiện mang lại cho bà niềm vinh dự, đồng thời giúp bà nhận thức rõ hơn trách nhiệm của những người tiên phong phát triển thương mại điện tử ở địa phương. “Chúng tôi không chỉ bán hàng cho bản thân mà còn phải thúc đẩy phong trào thương mại điện tử của cả tỉnh Lai Châu”, bà Hồng nhấn mạnh.

Cô Ba Hồng livestream giới thiệu, quảng bá nông sản Lai Châu trên nền tảng thương mại điện tử.

Theo bà Hồng, giá trị của thương mại điện tử không chỉ thể hiện ở doanh số bán hàng mà còn ở khả năng tạo thêm sinh kế, giúp người nông dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh. Tại Lai Châu, bà cho biết một số người dân tộc thiểu số, dù còn hạn chế về ngôn ngữ và kỹ năng, hiện đã có thể tạo thu nhập từ thương mại điện tử. Từ thực tế này, bà Hồng đánh giá việc thúc đẩy thương mại điện tử ở cấp xã có ý nghĩa thiết thực, bởi người dân không chỉ có thêm kênh tiêu thụ mà còn từng bước chủ động tham gia thị trường, nâng cao thu nhập và tự tin hơn trong cuộc sống.

Tháo điểm nghẽn, tạo sinh kế bền vững cho người dân

Bên cạnh việc đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị, PewPew và Cô Ba Hồng cũng kỳ vọng những kết nối được hình thành từ sự kiện sẽ tiếp tục chuyển hóa thành các hoạt động hỗ trợ cụ thể, giúp địa phương tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển thương mại điện tử.

Theo PewPew, vấn đề cần quan tâm là nâng cao năng lực cung ứng, chuẩn hóa sản phẩm và thay đổi tư duy kinh doanh của người sản xuất. “Đội ngũ của mình từng bán mận với doanh thu khoảng 50 - 100 triệu đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, nhà vườn thông báo ngừng cung cấp do chưa đáp ứng được khối lượng đơn hàng lớn, chất lượng sản phẩm chưa ổn định và phát sinh hư hỏng trong quá trình đóng gói, vận chuyển” - PewPew dẫn chứng câu chuyện từ thực tế trải nghiệm.

Từ trường hợp này, PewPew cho rằng nhu cầu thị trường lớn chưa đủ để bảo đảm tăng trưởng nếu năng lực sản xuất, bảo quản và cung ứng chưa theo kịp. Một rào cản khác là nhận thức của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nhiều người vẫn quen tiêu thụ sản phẩm trong phạm vi địa phương, chưa quan tâm đến hoạt động tiếp thị hoặc tiếp cận khách hàng tại những thị trường xa hơn. Vì vậy, PewPew mong muốn các cơ quan quản lý tạo điều kiện để nhà bán hàng có thể kết nối trực tiếp với các xã, vùng trồng, vùng chăn nuôi, cùng người dân giới thiệu sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng đến thị trường trong nước và quốc tế.

Cô Ba Hồng (bà Vũ Bích Hồng) kỳ vọng thương mại điện tử tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân.

Ở góc độ người trực tiếp đồng hành với nông dân vùng cao, bà Vũ Bích Hồng cho rằng muốn thương mại điện tử phát triển bền vững, trước hết phải giúp người dân có đủ điều kiện và kỹ năng tham gia. Bà cũng chia sẻ đã tổ chức hàng chục buổi đào tạo miễn phí, trực tiếp hướng dẫn bà con tại nhà, tại nương, tại rẫy để từng bước làm quen với việc mở gian hàng và bán hàng trực tuyến.

Tuy nhiên, theo bà Hồng, đào tạo kỹ năng mới chỉ là bước khởi đầu. Vấn đề quan trọng hơn là xây dựng quy trình kinh doanh, lựa chọn sản phẩm phù hợp và bảo đảm biên lợi nhuận để người dân có thể duy trì hoạt động lâu dài. “Tôi nghĩ mình không thể làm việc này một mình mà cần có sự đồng hành, đồng lòng của các cơ quan chức năng”, bà Hồng chia sẻ và đặc biệt nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa chính quyền cấp xã, ngành Công Thương và các cơ quan liên quan trong tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm và kết nối thị trường.

Theo Đề án “Mô hình xã/phường thương mại điện tử”, TikTok Shop định hướng phối hợp với chính quyền địa phương phát triển mô hình giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới xây dựng năng lực kinh doanh số bền vững cho người dân. Năm 2027, chương trình đặt mục tiêu nhân rộng mô hình tại các tỉnh, thành phố, tiến tới hỗ trợ mỗi địa phương triển khai ít nhất một xã, phường thương mại điện tử.