Peugeot 408 2027 ra mắt tại Trung Quốc, giá quy đổi hơn 380 triệu đồng

Dongfeng Peugeot vừa giới thiệu phiên bản 408 2027 tại thị trường Trung Quốc. Xe được phân phối với một phiên bản duy nhất, có giá 99.700 Nhân dân tệ (khoảng 382,21 triệu đồng). Đây là bản nâng cấp theo năm sản xuất mới, do đó những thay đổi chủ yếu tập trung vào màu sơn ngoại thất và một số chi tiết trang bị, trong khi thiết kế tổng thể được giữ nguyên so với thế hệ tiền nhiệm.

Ở phía trước, Peugeot 408 2027 tiếp tục sở hữu lưới tản nhiệt hình khiên kích thước lớn, tích hợp logo thương hiệu ở chính giữa. Hai bên là cụm đèn pha thiết kế sắc sảo, kết hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình răng nanh đặc trưng. Điểm mới đáng chú ý nằm ở hai tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm xanh lá cây phong và vàng miền Nam nước Pháp, mang đến diện mạo trẻ trung và nổi bật hơn cho mẫu sedan.

Nhìn từ bên hông, xe duy trì phong cách thiết kế thanh lịch với tay nắm cửa truyền thống và bộ mâm đa chấu thể thao. Peugeot 408 2027 sử dụng bộ lốp kích thước 215/50 R17. Trong khi đó, phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu có thiết kế độc đáo, kết nối về mặt thị giác thông qua tấm ốp màu khói ở trung tâm. Nắp cốp được tích hợp cánh gió nhỏ kiểu đuôi vịt, góp phần tạo điểm nhấn thể thao cho tổng thể.

Bên trong cabin, Peugeot 408 2027 tiếp tục áp dụng ngôn ngữ thiết kế i-Cockpit đặc trưng của thương hiệu Pháp. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 12 inch và màn hình giải trí cảm ứng trung tâm 10 inch. Các nút chức năng bằng kim loại cùng vô-lăng đa chức năng mang phong cách xe đua tiếp tục tạo điểm nhấn cho không gian nội thất.

Đáng chú ý, hệ thống kết nối thông minh Blue-i 3.0 cũng được trang bị trên mẫu sedan này. Hệ thống hỗ trợ nhiều tiện ích như bản đồ Gaode và phát nhạc trực tuyến, đáp ứng nhu cầu kết nối, giải trí trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Về kích thước, Peugeot 408 2027 có chiều dài 4.750 mm, rộng 1.820 mm và cao 1.488 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.730 mm. Những thông số này giúp xe duy trì tỷ lệ thân xe cân đối, đồng thời cung cấp không gian tương đối rộng rãi cho hành khách bên trong.

Cung cấp sức mạnh cho Peugeot 408 2027 là động cơ xăng tăng áp 1.5T thế hệ thứ tư, sử dụng kết cấu hoàn toàn bằng nhôm. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm.

Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp Aisin thế hệ thứ ba, được trang bị tiêu chuẩn. Với những thay đổi chủ yếu về màu sắc và trang bị, Peugeot 408 2027 tiếp tục duy trì cấu hình vận hành hiện có, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan mang phong cách thiết kế châu Âu tại thị trường Trung Quốc.