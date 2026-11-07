Peugeot 408 2027 ra mắt, giá hơn 380 triệu đồng

Theo thông tin được Dongfeng Peugeot công bố, Peugeot 408 2027 được phân phối với một phiên bản cấu hình duy nhất. Đây là bản nâng cấp theo năm sản xuất mới, do đó những thay đổi chủ yếu tập trung vào màu sắc ngoại thất và các chi tiết trang bị, trong khi tổng thể thiết kế vẫn được giữ nguyên so với phiên bản tiền nhiệm.

Peugeot 408 2027.

Ở phần đầu xe, Peugeot 408 2027 tiếp tục sử dụng lưới tản nhiệt hình khiên kích thước lớn, tích hợp logo thương hiệu Peugeot ở vị trí trung tâm. Hai bên là cụm đèn pha thiết kế sắc sảo, kết hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình răng nanh đặc trưng, tạo nên diện mạo dễ nhận diện. Điểm mới đáng chú ý nhất nằm ở hai màu sơn ngoại thất gồm xanh lá cây phong và vàng miền Nam nước Pháp giúp mẫu sedan này trở nên trẻ trung, nổi bật và có thêm lựa chọn phù hợp với sở thích của từng khách hàng.

Nhìn từ bên hông, Peugeot 408 2027 sở hữu thiết kế tương đối thanh lịch với tay nắm cửa truyền thống và bộ mâm đa chấu thể thao, đi kèm bộ lốp kích thước 215/50 R17. Trong khi đó, khu vực phía sau được tạo điểm nhấn bằng cụm đèn hậu có thiết kế độc đáo, nối liền về mặt thị giác thông qua tấm ốp màu khói ở trung tâm. Cách bố trí này tạo cảm giác phần đuôi xe rộng và cân đối hơn. Ngoài ra, nắp cốp còn được tích hợp cánh gió nhỏ kiểu đuôi vịt góp phần nhấn mạnh phong cách trẻ trung, năng động.

Bên trong khoang cabin, Peugeot 408 2027 tiếp tục áp dụng ngôn ngữ thiết kế i-Cockpit đặc trưng của hãng. Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD kích thước 12 inch, kết hợp màn hình giải trí cảm ứng trung tâm 10 inch. Các nút chức năng bằng kim loại cùng vô-lăng đa chức năng mang phong cách xe đua tiếp tục tạo điểm nhấn thể thao cho không gian nội thất. Đáng chú ý, hệ thống kết nối thông minh Blue-i 3.0 cũng được trang bị, hỗ trợ nhiều tiện ích như bản đồ Gaode và phát nhạc trực tuyến, qua đó nâng cao khả năng kết nối và trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Về kích thước, Peugeot 408 2027 có chiều dài 4.750 mm, chiều rộng 1.820 mm và chiều cao 1.488 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.730 mm. Những thông số này giúp xe duy trì tỷ lệ thân xe cân đối, đồng thời tạo không gian tương đối rộng rãi cho hành khách trong cabin.

Cung cấp sức mạnh cho Peugeot 408 2027 là động cơ xăng tăng áp 1.5T thế hệ thứ tư, sử dụng kết cấu hoàn toàn bằng nhôm. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp Aisin thế hệ thứ ba, được trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản duy nhất.