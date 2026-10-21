PETROVIETNAM xây dựng chiến lược phát triển năng lượng nguyên tử

Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo do Thành viên HĐTV PETROVIETNAM Phạm Tuấn Anh và Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Cao Hoài Dương chủ trì.

Cùng tham dự có ông Trần Chí Thành - Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM); đại diện các ban chuyên môn, đơn vị thành viên Tập đoàn và Ban Chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Cao Hoài Dương nhấn mạnh, việc Tập đoàn được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đặt ra yêu cầu xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, đồng bộ về nguồn lực, công nghệ và năng lực quản lý. Trong đó, điện hạt nhân là lĩnh vực có quy mô đầu tư lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi khi xây dựng chiến lược phải xác định rõ mục tiêu, lộ trình, nguồn lực thực hiện, đồng thời đặt an toàn, an ninh hạt nhân và bảo vệ môi trường lên hàng đầu.

Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Cao Hoài Dương phát biểu khai mạc hội thảo.

Bên cạnh nhiệm vụ triển khai Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, PETROVIETNAM cần nghiên cứu khả năng phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), tham gia chuỗi cung ứng thiết bị, dịch vụ công nghiệp hạt nhân và mở rộng ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong các lĩnh vực có thế mạnh như dầu khí, năng lượng, công nghiệp.

Phó Tổng Giám đốc Cao Hoài Dương cũng làm rõ định hướng phát triển của PETROVIETNAM trong ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, hướng tới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao năng lực khoa học công nghệ của đất nước.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 trình bày dự thảo Chiến lược và Kế hoạch tổng thể.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đã trình bày những nội dung chính của dự thảo Chiến lược và Kế hoạch tổng thể phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ, định hướng phát triển PETROVIETNAM trở thành tập đoàn nòng cốt trong lĩnh vực điện hạt nhân và ứng dụng công nghệ hạt nhân trong công nghiệp. Trọng tâm của chương trình là triển khai thành công Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, đồng thời nâng cao năng lực các đơn vị thành viên của PETROVIETNAM và doanh nghiệp trong nước, phấn đấu đến năm 2035 đạt tỷ lệ tham gia khoảng 30% tổng mức đầu tư đối với các hạng mục xây dựng, lắp đặt thuộc phần phụ trợ của dự án điện hạt nhân.

Phát huy thế mạnh, tập trung nguồn lực phát triển công nghiệp hạt nhân

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, ông Trần Chí Thành - Viện trưởng VINATOM nhận định, PETROVIETNAM có nhiều lợi thế về quản lý dự án năng lượng quy mô lớn, cơ khí chế tạo, xây lắp và dịch vụ kỹ thuật để tham gia chuỗi cung ứng điện hạt nhân.

Ông Trần Chí Thành - Viện trưởng VINATOM: PETROVIETNAM có nhiều lợi thế về quản lý dự án năng lượng quy mô lớn, cơ khí chế tạo, xây lắp và dịch vụ kỹ thuật để tham gia chuỗi cung ứng điện hạt nhân

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả những lợi thế này, Tập đoàn cần chú trọng chuẩn hóa năng lực doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hạt nhân quốc tế, đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ và tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông cũng đề xuất PETROVIETNAM nghiên cứu các công nghệ SMR phù hợp, đồng thời mở rộng ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong thăm dò, khai thác dầu khí, kiểm tra không phá hủy và bảo dưỡng các công trình công nghiệp.

TS. Nguyễn Văn Tư - Viện trưởng VPI đề xuất phân định rõ chiến lược dài hạn và kế hoạch triển khai cụ thể.

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Văn Tư - Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đề xuất phân định rõ chiến lược dài hạn và kế hoạch triển khai cụ thể; xác định việc xây dựng thành công, làm chủ vận hành Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 là nhiệm vụ trọng tâm.

Đại diện các ban chuyên môn PETROVIETNAM tập trung góp ý về phương án tài chính, huy động vốn, đào tạo nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, nội địa hóa thiết bị và quản trị rủi ro. Các ý kiến thống nhất cần ưu tiên nguồn lực cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, đồng thời xây dựng lộ trình phát triển các lĩnh vực liên quan phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế của Tập đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thành viên HĐTV PETROVIETNAM Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh, chiến lược phát triển năng lượng nguyên tử cần có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ thứ tự ưu tiên và bảo đảm tính khả thi trong triển khai.

Thành viên HĐTV PETROVIETNAM Phạm Tuấn Anh: Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tạo nền tảng để PETROVIETNAM từng bước hình thành năng lực công nghệ, quản lý và vận hành dự án điện hạt nhân.

Trong đó, Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tạo nền tảng để PETROVIETNAM từng bước hình thành năng lực công nghệ, quản lý và vận hành dự án điện hạt nhân. Ông Phạm Tuấn Anh đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hạt nhân và bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động nghiên cứu, đầu tư và triển khai dự án.

Về định hướng hoàn thiện chiến lược, ông Phạm Tuấn Anh đề nghị nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển lĩnh vực công nghiệp hạt nhân của PETROVIETNAM, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực và lộ trình thực hiện, làm cơ sở trình HĐTV Tập đoàn xem xét, quyết định.

Kết luận hội thảo, lãnh đạo PETROVIETNAM ghi nhận các ý kiến đóng góp của chuyên gia, các ban chuyên môn và đơn vị thành viên; giao Ban Chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu, hoàn thiện dự thảo theo hướng xây dựng Đề án phát triển lĩnh vực công nghiệp hạt nhân, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.