PETROVIETNAM và TP Hồ Chí Minh: Tiếp tục hợp tác chiến lược, kiến tạo an sinh bền vững

Tham dự và chứng kiến lễ ký kết có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh; đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Về phía PETROVIETNAM có đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; cùng các đồng chí Thành viên HĐTV Tập đoàn, lãnh đạo Công đoàn, đại diện các ban, Văn phòng và các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Lễ ký kết là bước cụ thể hóa quan trọng hợp tác chiến lược đã được thống nhất tại các buổi làm việc song phương trước đó, thể hiện sự phối hợp quyết liệt, hiệu quả giữa PETROVIETNAM và các cấp chính quyền Thành phố; đặc biệt là công tác phối hợp chăm lo người nghèo, cải thiện điều kiện sống của người dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

PETROVIETNAM đóng góp vượt trội vào sự phát triển TP Hồ Chí Minh

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của PETROVIETNAM cùng các đơn vị thành viên trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người dân và người lao động trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí cho biết, các nội dung ký kết được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thành phố, ưu tiên những vấn đề thiết thực đối với đời sống người dân và người lao động. Mục tiêu cao nhất là kết quả cụ thể và sự thụ hưởng của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc mong muốn, chương trình kết hợp hỗ trợ trước mắt là tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Đồng chí mong muốn, chương trình kết hợp hỗ trợ trước mắt là tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống lâu dài; quan tâm các công trình phục vụ đông người, có thời gian thụ hưởng dài, đầu tư vào hạ tầng xã hội, dịch vụ công thiết yếu và gắn với các giải pháp giảm nghèo bền vững của Thành phố.

Ngay sau lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, các bên cần triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ thời gian và rõ kết quả”.

Thay mặt cán bộ, người lao động PETROVIETNAM, đồng chí Lê Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cảm ơn đồng chí Trần Lưu Quang, các đồng chí lãnh đạo Thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các cơ quan, đơn vị đã luôn quan tâm, đồng hành cùng PETROVIETNAM.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn khẳng định, Thành phố là nơi Tập đoàn làm ra nhiều giá trị nhất, đồng thời cũng sẽ là nơi PETROVIETNAM thể hiện trách nhiệm rõ nhất.

Thống nhất với chia sẻ của đồng chí Nguyễn Phước Lộc, đồng chí Lê Ngọc Sơn khẳng định, Thành phố là nơi Tập đoàn làm ra nhiều giá trị nhất, đồng thời cũng sẽ là nơi PETROVIETNAM thể hiện trách nhiệm rõ nhất.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn cho biết, với PETROVIETNAM, TP Hồ Chí Minh không chỉ là nơi đặt trụ sở của nhiều đơn vị chủ lực. Đây là địa bàn quan trọng nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động của Tập đoàn. Thành phố và khu vực phía Nam là nơi tập trung 19/20 lô, mỏ dầu và 14/16 lô, mỏ khí đang khai thác; khoảng 1.000 km đường ống dẫn khí; cùng các cơ sở chế biến khí, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, sản xuất phân bón và phân phối năng lượng.

Mức độ gắn bó đó thể hiện rõ nhất qua những con số: 5 năm (2021–2025), các đơn vị PETROVIETNAM trên địa bàn Thành phố làm ra hơn một nửa doanh thu và gần hai phần ba số nộp ngân sách của toàn Tập đoàn, với khoảng 2,48 triệu tỷ đồng doanh thu và gần 492 nghìn tỷ đồng nộp ngân sách.

9 tháng năm 2026, các đơn vị này đạt trên 491 nghìn tỷ đồng doanh thu, nộp ngân sách hơn 50 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 7,5% tổng thu ngân sách trên địa bàn Thành phố cùng kỳ. PETROVIETNAM vui mừng được góp một phần vào mức tăng trưởng 9,06% của Thành phố trong 9 tháng 2026.

Bên cạnh vai trò đầu tàu kinh tế, PETROVIETNAM luôn khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu về thực hiện trách nhiệm xã hội. Với văn hóa “Nghĩa tình”, PETROVIETNAM ghi dấu ấn đậm nét qua các chương trình an sinh xã hội tại TP Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 2020 - 2025, Tập đoàn đã dành nguồn lực lên đến 275,9 tỷ đồng để cùng Thành phố chăm lo cho đời sống nhân dân, khẳng định sự gắn bó mật thiết giữa doanh nghiệp với sự phát triển bền vững của địa phương.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao thư cảm ơn cho các đơn vị tài trợ.

Lan tỏa nghĩa tình PETROVIETNAM qua các văn kiện hợp tác giai đoạn mới

Tiếp nối giai đoạn 2020 - 2025, tại buổi lễ, hai nội dung hợp tác trọng tâm giữa PETROVIETNAM và TP Hồ Chí Minh đã chính thức được thiết lập.

Về an sinh xã hội giai đoạn 2026 - 2028, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng 5 đơn vị thành viên chủ lực của PETROVIETNAM, gồm Vietsovpetro, PV GAS, PVEP, PVFCCo-Phú Mỹ và PTSC ký kết Thỏa thuận tài trợ thực hiện các chương trình, công trình phục vụ cộng đồng; chăm lo người nghèo và cải thiện điều kiện sống của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thành phố.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng 5 đơn vị thành viên chủ lực của PETROVIETNAM gồm: Vietsovpetro, PV GAS, PVEP, PVFCCo-Phú Mỹ và PTSC tham gia ký kết về an sinh xã hội giai đoạn 2026 - 2028.

Về đồng hành cùng người lao động giai đoạn 2026 - 2030, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh và Công đoàn PETROVIETNAM ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với 9 nhóm nội dung, tập trung chăm lo toàn diện, bảo vệ quyền lợi và nâng cao đời sống cho lực lượng lao động, nâng cao kỹ năng nghề; thúc đẩy thi đua sáng tạo, an toàn lao động, xây dựng tổ chức công đoàn và chuyển đổi số.

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh và Công đoàn PETROVIETNAM ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với 9 nhóm nội dung.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn cam kết, các khoản tài trợ sẽ được thực hiện đúng hẹn, đúng đối tượng và công khai, để mỗi đồng đóng góp đến được với người cần. Đó cũng là điều PETROVIETNAM luôn theo đuổi: phát triển sản xuất kinh doanh đi cùng trách nhiệm với cộng đồng và người lao động.

“PETROVIETNAM tiếp tục là đối tác tin cậy, lâu dài và có trách nhiệm của Thành phố; cùng Thành phố chăm lo cho người dân, người lao động và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.” - Lãnh đạo PETROVIETNAM cam kết.

Song song đó, PETROVIETNAM sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh các dự án chiến lược về trung tâm năng lượng chuyển tiếp, đồng hành cùng TP Hồ Chí Minh trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tăng cường giảm phát thải và hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững, hướng tới Net Zero.

Lễ ký kết khẳng định mối quan hệ bền chặt, hiệu quả và nghĩa tình giữa PETROVIETNAM và TP Hồ Chí Minh - một mô hình kiểu mẫu cho sự hợp tác giữa tập đoàn kinh tế Nhà nước hàng đầu và trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.