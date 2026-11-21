Chủ động nguồn đạm cho đồng ruộng

Từng có thời kỳ, Việt Nam đã xuất khẩu gạo nhưng vẫn phải dành một phần đáng kể ngoại tệ để nhập phân đạm. Khi phần lớn urê dùng trong nước phải mua từ nước ngoài, mỗi đợt giá phân bón thế giới tăng cao đều tạo sức ép lên chi phí làm ra hạt gạo. Người trồng lúa chịu tác động ngay trong vụ sản xuất, còn doanh nghiệp cung ứng vật tư khó chủ động cả giá mua lẫn nguồn hàng.

Cũng trong những năm đó, việc đưa khí đồng hành từ ngoài khơi về bờ mở ra hướng sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên từng phải đốt bỏ. Bên cạnh việc cấp khí cho phát điện, PETROVIETNAM đã sử dụng khí làm nguyên liệu sản xuất phân đạm. Quyết định đầu tư một nhà máy urê quy mô lớn khi ấy mang ý nghĩa vượt ra ngoài lĩnh vực dầu khí. Việt Nam có thể dùng chính tài nguyên của mình để sản xuất vật tư mà nền nông nghiệp đang phải nhập khẩu với khối lượng lớn.

Thương hiệu Phân bón Phú Mỹ của PVFCCo - Phú Mỹ có vai trò là lực đỡ vững vàng cho thị trường phân bón nội địa.

Năm 2004, Nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ, thương hiệu Phân bón Phú Mỹ) đi vào hoạt động. Những hạt urê sản xuất từ khí thiên nhiên trong nước theo mạng lưới phân phối về các vùng trồng lúa, từng bước thay thế đạm nhập khẩu. 8 năm sau, vào năm 2012, Nhà máy Đạm Cà Mau thuộc Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, thương hiệu Phân bón Cà Mau) đi vào vận hành ngay tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ Phú Mỹ đến Cà Mau, PETROVIETNAM đã hình thành hai cơ sở sản xuất phân đạm quy mô lớn. Với công suất thiết kế 800.000 tấn urê/năm mỗi nhà máy, hai cơ sở có tổng công suất 1,6 triệu tấn urê/năm. Nếu Phân bón Phú Mỹ đóng vai trò tiên phong, giữ nhịp ổn định thị trường ngay từ những ngày đầu, thì Phân bón Cà Mau tiếp bước vững chắc, gia tăng năng lực cung ứng và cùng chia sẻ trách nhiệm bảo đảm nguồn phân bón cho sản xuất nông nghiệp cả nước.

Cùng với Phân bón Phú Mỹ, Phân bón Cà Mau ra đời giúp gia tăng năng lực cung ứng và bảo đảm nguồn phân bón cho sản xuất nông nghiệp cả nước.

Vai trò của Phân bón Phú Mỹ, Cà Mau thể hiện rõ trong những giai đoạn thị trường thế giới biến động mạnh. Khi giá năng lượng tăng cao, nguồn cung urê quốc tế gián đoạn, giá phân bón thế giới cũng tăng theo, nguồn phân bón từ hệ sinh thái PETROVIETNAM đã góp phần quan trọng vào ổn định thị trường trong nước, giảm áp lực nhập khẩu từ bên ngoài vào đúng lúc khan hàng, giá cao.

Với người trồng lúa nói riêng và nền nông nghiệp nói chung, sự chủ động ấy có ý nghĩa thiết thực bởi thời điểm nhu cầu phân bón phụ thuộc lịch mùa vụ, khó có thể chờ thị trường thuận lợi mới chăm bón. Chính sự chủ động từ vật tư đầu vào đã góp phần giữ nhịp sản xuất cho nền nông nghiệp nước nhà, bảo vệ mùa màng và sinh kế hàng triệu hộ gia đình.

Đồng hành cùng nhà nông

Khởi đầu với sản phẩm urê, PVFCCo - Phú Mỹ và PVCFC đã từng bước mở rộng danh mục phân bón theo nhu cầu của từng vùng đất, từng loại cây trồng. Phú Mỹ phát triển nhiều công thức NPK cùng các dòng phân hữu cơ, vi sinh. Cà Mau bổ sung các sản phẩm NPK, NPK có thành phần hữu cơ và các dòng phân bón chứa vi lượng. Từ chỗ đáp ứng nhu cầu về lượng đạm, hai đơn vị đã có thể cung cấp cho nhà nông nhiều lựa chọn hơn để cân đối dinh dưỡng cho cây trồng.

PVFCCo- Phú Mỹ đồng hành với người nông dân qua nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, chương trình tư vấn canh tác tiết kiệm, hiệu quả.

Mỗi sản phẩm mới của hai thương hiệu phân bón từ hệ sinh thái PETROVIETNAM ra đời còn là kết quả của hành trình đồng hành với người nông dân qua nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, chương trình tư vấn canh tác tiết kiệm, hiệu quả. Cùng với đó, hàng năm, Phú Mỹ và Cà Mau còn dành nhiều phần quà thiết thực, các gói hỗ trợ tái sản xuất, giúp bà con vơi bớt lo toan qua mỗi vụ mùa.

Cùng với sản xuất, Phân bón Phú Mỹ và Phân bón Cà Mau xây dựng mạng lưới phân phối để đưa phân bón đến các vùng canh tác. Qua các lớp tập huấn, tư vấn kỹ thuật, người nông dân được hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phân phù hợp với điều kiện đồng ruộng.

Bên cạnh sản xuất kinh doanh, cả PVFCCo - Phú Mỹ và PVCFC đều lựa chọn đồng hành cùng cộng đồng như một phần thiết yếu trong hành trình phát triển bền vững. Từ những căn nhà đại đoàn kết, cây cầu nông thôn, lớp học vùng sâu, đến các công trình y tế, giáo dục, học bổng dài hạn hay những phần quà Tết gửi tới bà con khó khăn... dấu chân hai doanh nghiệp phân bón của PETROVIETNAM đã in đậm trên khắp mọi miền đất nước.

Phân bón Cà Mau góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, giúp bà con tiếp cận các giải pháp nông nghiệp bền vững.

Với hàng nghìn tỷ đồng dành cho các hoạt động an sinh xã hội trong suốt hơn hai thập kỷ, Phân bón Phú Mỹ và Phân bón Cà Mau không chỉ góp phần nuôi cây, mà còn vun đắp những giá trị nhân văn cho đời sống nông thôn.

Hành trình từ dòng khí ngoài khơi đến hạt đạm trên đồng ruộng đã kết nối hai thế mạnh của Việt Nam là dầu khí và nông nghiệp. Với người trồng lúa, thành quả của hành trình ấy là có nguồn phân bón chất lượng sản xuất trong nước để chủ động chăm lo mùa vụ. Với đất nước, đó là năng lực bảo đảm một đầu vào thiết yếu của sản xuất nông nghiệp, góp phần giữ vững an ninh lương thực trước những biến động của thị trường thế giới.

PETROVIETNAM và các đơn vị thành viên đồng hành, tham gia triển lãm tại Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II tại Cần Thơ, từ ngày 22 đến 25/11/2026.

Từ ngày 22 đến 25/11/2026, PETROVIETNAM cùng Phân bón Phú Mỹ và Phân bón Cà Mau đồng hành, tham gia triển lãm tại Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II tại Cần Thơ. Chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế” của Festival gắn với một phần sứ mệnh hai doanh nghiệp đã theo đuổi nhiều năm, từ làm chủ sản xuất phân bón đến đồng hành cùng nhà nông sử dụng nguồn dinh dưỡng tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh sự hỗ trợ về nguồn lực, PETROVIETNAM và các đơn vị sẽ tham gia một gian hàng triển lãm quy mô 70m² với thiết kế hiện đại, mang đậm dấu ấn nhận diện thương hiệu Tập đoàn. Gian hàng gồm khu vực giới thiệu chung của Tập đoàn và khu vực trưng bày các mô hình, sản phẩm đặc trưng phục vụ hoạt động nông nghiệp của các đơn vị thành viên: BSR, PV GAS, PVOIL, PVFCCo - Phú Mỹ, PVCFC và PVPGB.