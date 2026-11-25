Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác được ký kết vào tháng 7/2025 giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên đã triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án Trung tâm Công nghiệp – Năng lượng sinh thái tại Vũng Áng. Đề án hướng tới kết nối phát triển năng lượng với công nghiệp, dịch vụ logistics và hậu cần kỹ thuật, tạo nền tảng hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghiệp có tính liên kết cao.

ĐỊNH HÌNH CHUỖI CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG TẠI VŨNG ÁNG

Theo định hướng, từ nay đến năm 2035, các dự án được ưu tiên triển khai gồm Kho LNG Bắc Trung Bộ, Nhà máy điện LNG Vũng Áng III và hệ thống phân phối khí. Đây là những mắt xích quan trọng trong chuỗi tiếp nhận, cung ứng khí phục vụ phát điện và sản xuất công nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Việc hình thành hệ thống hạ tầng khí đồng bộ không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng mà còn tạo điều kiện để các nhà máy điện và cơ sở sản xuất công nghiệp chủ động hơn trong tiếp cận nhiên liệu. Qua đó, nâng cao khả năng thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, đồng thời mở rộng nhu cầu phát triển dịch vụ logistics và hậu cần kỹ thuật.

Về dài hạn, Petrovietnam định hướng xây dựng Trung tâm khí khu vực (Hub) tại Vũng Áng, kết nối hệ thống đường ống cấp khí đến các nhà máy điện và hộ tiêu thụ công nghiệp. Mô hình này được kỳ vọng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong tính toán giá điện, bảo đảm hiệu quả đầu tư và thu xếp nguồn vốn cho các dự án.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vừa có buổi làm việc với Petrovietnam về các dự án triển khai tại Vũng Áng. Ảnh:PetroTimes

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mới đây, ông Lê Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Petrovietnam khẳng định các dự án tại Vũng Áng có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn. Đồng thời yêu cầu Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) tập trung chuẩn bị, triển khai Kho LNG theo đúng cam kết, đồng thời bảo đảm tiến độ cung cấp thiết bị cho Nhà máy điện LNG Vũng Áng III.

HƠN 22.200 TỶ ĐỒNG DOANH THU, TIẾP ĐÀ MỞ RỘNG ĐẦU TƯ

Không chỉ có vai trò trong định hướng phát triển các dự án năng lượng mới, Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã có sự hiện diện đáng kể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Hà Tĩnh.

Hiện có 6 đơn vị thành viên của Tập đoàn đang hoạt động, đầu tư trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực công nghiệp khí, công nghiệp điện, kinh doanh xăng dầu, phân bón, ngân hàng và bảo hiểm. Nhiều công trình, hệ thống hạ tầng như Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, kho chứa và trạm nạp LPG, kho xăng dầu, hệ thống cửa hàng xăng dầu đã và đang đóng góp vào hoạt động sản xuất công nghiệp, bảo đảm nguồn cung năng lượng và phát triển kinh tế địa phương.

Đáng chú ý, trong 10 tháng năm 2026, tổng doanh thu của các đơn vị Petrovietnam tại Hà Tĩnh đạt hơn 22.200 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước tại địa phương khoảng 423 tỷ đồng. Những con số này cho thấy quy mô hoạt động và vai trò quan trọng của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn trong cơ cấu kinh tế công nghiệp, năng lượng của tỉnh.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, giai đoạn 2020 – 2026, Petrovietnam đã dành 262,5 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại Hà Tĩnh. Nguồn lực được tập trung vào xây dựng trường học, trang bị phòng học STEM, hỗ trợ thiết bị y tế và chương trình Tết vì người nghèo.

Theo ông Lê Mạnh Cường, kết quả sản xuất, kinh doanh tích cực là điều kiện để Tập đoàn đẩy mạnh đầu tư trong năm 2027; trong đó, Hà Tĩnh tiếp tục là địa bàn được quan tâm. Cùng với mục tiêu trở thành một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới trước năm 2030, những cơ chế mới dành cho doanh nghiệp nhà nước cũng tạo thêm động lực để Tập đoàn và các đơn vị thành viên triển khai các dự án trọng điểm.

Ông Lê Mạnh Cường, Tổng giám đốc Petrovietnam : "Các dự án tại Vũng Áng giữ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn". Ảnh: PetroTimes.

Về phía Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị Petrovietnam tiếp tục cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với tỉnh để triển khai liên tục các dự án đã thống nhất. Tỉnh cam kết tập trung giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, phối hợp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Đồng thời, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện các đề xuất liên quan đến Đề án Trung tâm Công nghiệp – Năng lượng tại Vũng Áng để trình cấp có thẩm quyền xem xét.