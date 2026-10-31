PETROVIETNAM và GTINX mở rộng hợp tác phát triển công nghệ, bảo vệ hạ tầng năng lượng

Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng ngày càng gắn với an ninh công nghiệp và an toàn hệ thống công nghệ, việc tăng cường hợp tác với GTINX mở ra cơ hội để PETROVIETNAM và các đơn vị thành viên tiếp cận, nghiên cứu và ứng dụng những giải pháp công nghệ phù hợp với đặc thù hoạt động. Thông qua các MOU được ký kết, hoạt động hợp tác được triển khai trên nhiều lĩnh vực, gắn trực tiếp với nhu cầu bảo vệ, quản lý và vận hành các công trình, nhà máy, hệ thống hạ tầng dầu khí và năng lượng.

PV GAS và GTINX ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới tăng cường bảo vệ hạ tầng.

Theo đó, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) hợp tác với GTINX trong các lĩnh vực bảo vệ hạ tầng công nghiệp khí; bảo đảm an ninh, an toàn; phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiết bị bay không người lái. Hai bên cũng thống nhất các nội dung hợp tác về bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển; ứng dụng cảm biến, trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu để giám sát, phát hiện rò rỉ, cảnh báo sớm rủi ro.

BSR và GTINX ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, tập trung vào các giải pháp bảo vệ nhà máy lọc dầu.

Với Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), nội dung ký kết tập trung vào bảo vệ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các công trình trọng yếu; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống điều khiển công nghiệp. Bên cạnh đó, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác về dịch vụ số, trung tâm điều hành thông minh, số hóa bảo dưỡng, sửa chữa, quản lý toàn vẹn tài sản, an toàn công nghệ, an ninh chuỗi cung ứng, logistics và phát triển thương mại.

Vietsovpetro và GTINX ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, mở rộng cơ hội phối hợp trong lĩnh vực công nghệ số.

Đối với Liên doanh Vietsovpetro, MOU xác lập các lĩnh vực hợp tác gồm: công nghệ số, an toàn thông tin, thiết bị và giải pháp kỹ thuật, chuyển đổi số, nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Trong lĩnh vực điện, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cũng đã trao đổi, thống nhất với GTINX về các nội dung dự thảo hợp tác, bảo đảm phù hợp với nhu cầu của đơn vị và Chương trình phối hợp giữa PETROVIETNAM và Bộ Công an.

PV Power và GTINX ký kết hợp tác.

PVMR và GTINX ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, thúc đẩy ứng dụng AI, IoT, Digital Twin và các giải pháp số.

Các thỏa thuận cũng mở rộng sang lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và dịch vụ kỹ thuật. Tổng công ty Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) ký kết hợp tác về số hóa quy trình nghiệp vụ, ứng dụng camera thông minh, AI, IoT và công nghệ Bản sao số (Digital Twin) trong giám sát, quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình. Những nội dung như quản lý vòng đời tài sản, bảo dưỡng dự báo, phát triển hạ tầng số và an toàn thông tin cũng được đưa vào MOU.

VPI và GTINX ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, tăng cường nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Trong khi đó, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và GTINX hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghiệp an ninh, an ninh năng lượng và công nghệ phục vụ dầu khí, năng lượng; ứng dụng AI, phát triển nền tảng dữ liệu, thẩm định và đánh giá công nghệ, bảo đảm an ninh hệ thống IT/OT. Hai bên cũng hợp tác trong thử nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa và đào tạo chuyên gia.

PTSC và GTINX ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới nghiên cứu, chuyển giao công nghệ số, bảo mật thông tin và phát triển các giải pháp phục vụ dịch vụ kỹ thuật.

Đối với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), các nội dung ký kết tập trung vào nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ số, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, công nghiệp an ninh, đào tạo và phát triển năng lực, cảng dịch vụ và logistics công nghiệp.

Thông qua việc ký kết các MOU, hợp tác giữa GTINX và các đơn vị thành viên PETROVIETNAM được mở rộng trên nhiều mắt xích của chuỗi giá trị dầu khí và năng lượng. Từ bảo vệ hạ tầng, bảo đảm an ninh, an toàn đến ứng dụng công nghệ số, nghiên cứu và phát triển giải pháp kỹ thuật, các thỏa thuận tạo cơ sở để hai bên triển khai những nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Đây cũng là bước cụ thể hóa quan hệ hợp tác giữa PETROVIETNAM và GTINX qua mạng lưới các đơn vị thành viên, góp phần kết nối năng lực công nghệ với yêu cầu sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận sẽ là cơ sở để mở rộng hợp tác thực chất, nâng cao năng lực công nghệ và bảo đảm an ninh, an toàn cho hệ thống công trình, hoạt động dầu khí và năng lượng của PETROVIETNAM.

Đại tá Lương Đức Minh - Chủ tịch HĐTV GTINX phát biểu tại lễ ký hợp tác.

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, Đại tá Lương Đức Minh - Chủ tịch HĐTV GTINX bày tỏ vinh dự khi GTINX có cơ hội hợp tác với PETROVIETNAM, đồng thời đánh giá cao những thành tựu và vai trò chiến lược của Tập đoàn trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Ông đặc biệt ấn tượng với hành trình tự lực, tự cường, từng bước làm chủ công nghệ và vươn ra thị trường quốc tế của các thế hệ người lao động PETROVIETNAM.

Chia sẻ về định hướng phát triển, Đại tá Lương Đức Minh cho biết, GTINX xác định phương châm “Tự tin - Tự chủ - Tự cường”, hướng tới nghiên cứu, sản xuất và làm chủ các sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng. GTINX mong muốn học hỏi kinh nghiệm quản trị, năng lực làm chủ kỹ thuật từ PETROVIETNAM, đồng thời phát huy thế mạnh về an ninh mạng, bảo mật và thiết bị công nghệ chuyên dụng để hỗ trợ Tập đoàn bảo đảm an toàn hoạt động sản xuất.

Đại tá Lương Đức Minh kỳ vọng hợp tác giữa hai bên sẽ được triển khai thực chất, gắn với các chương trình cụ thể, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và an ninh biển đảo.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường: PETROVIETNAM mong muốn phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị như GTINX để tiếp cận những giải pháp an ninh, an toàn hiện đại.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường cho biết, việc ứng dụng AI, dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ phân tích dữ liệu đã được PETROVIETNAM triển khai từ nhiều năm qua, đặc biệt trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò và định vị các cấu tạo dầu khí. Những kết quả đạt được cho thấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực làm chủ tài nguyên, bảo đảm an ninh năng lượng.

Trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, an ninh năng lượng ngày càng gắn bó chặt chẽ với an ninh quốc gia. Thực tế các cuộc xung đột gần đây cho thấy, hạ tầng dầu khí, các công trình năng lượng trọng yếu, có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa công nghệ cao. Những sự cố tại các cơ sở năng lượng quốc tế là lời cảnh báo về mức độ dễ tổn thương của các công trình, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tăng cường năng lực giám sát, bảo vệ bằng các giải pháp công nghệ hiện đại. Trong lĩnh vực bảo vệ hạ tầng, PETROVIETNAM mong muốn phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị như GTINX để tiếp cận những giải pháp an ninh, an toàn hiện đại.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường đề nghị các bên sớm cụ thể hóa chương trình phối hợp bằng mục tiêu, tiến độ và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Trong đó, cần nghiên cứu những hướng hợp tác mới cũng như khai thác hiệu quả các nguồn lực. Các đơn vị cần nhanh chóng bắt tay triển khai, hướng tới tạo ra những sản phẩm công nghệ có khả năng ứng dụng, thương mại hóa và vươn ra thị trường quốc tế.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường tặng quà lưu niệm cho Đại tá Lương Đức Minh.