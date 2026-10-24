PETROVIETNAM và Citi thúc đẩy hợp tác tài chính cho các dự án năng lượng

Ông Lê Mạnh Cường, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM, trao đổi với ông Ernesto Torres Cantú tại buổi làm việc.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường cho biết, để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, nhu cầu điện của Việt Nam được dự báo tăng mạnh, đòi hỏi phải bổ sung quy mô lớn công suất nguồn điện mới. Đây là thách thức đáng kể, yêu cầu phát triển đồng bộ và đa dạng các nguồn năng lượng, bao gồm các nguồn điện truyền thống, điện khí LNG, năng lượng tái tạo và điện hạt nhân.

Đối với PETROVIETNAM, nhu cầu vốn đầu tư trong những năm tới là rất lớn, trước mắt là các dự án điện trong giai đoạn 2026-2030, tiếp đến là dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2, các dự án thăm dò, khai thác dầu khí và phát triển hạ tầng LNG. Với đặc điểm quy mô đầu tư lớn, thời gian triển khai và thu hồi vốn kéo dài, các dự án năng lượng cần có các cơ chế, chính sách phù hợp và sự đồng hành của các tổ chức tài chính quốc tế, bên cạnh nguồn lực của doanh nghiệp.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Ernesto Torres Cantú đánh giá cao vai trò của PETROVIETNAM trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam. Theo đại diện Citi, nguồn cung điện ổn định là một trong những yếu tố quan trọng để Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng, thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Với hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam cùng mạng lưới tài chính toàn cầu, Citi khẳng định sẵn sàng đồng hành với PETROVIETNAM trong việc tìm kiếm, huy động và thu xếp các nguồn vốn phù hợp cho những dự án năng lượng, cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Đối với các lĩnh vực điện khí, LNG, năng lượng tái tạo và phát triển cơ sở hạ tầng, Citi có thể kết hợp nguồn vốn ngân hàng với các nguồn vốn huy động từ các nhà đầu tư quốc tế và những định chế tài chính khác.

Bên cạnh các kênh tài trợ truyền thống, Citi đề xuất PETROVIETNAM nghiên cứu mở rộng các kênh huy động vốn từ các nhà đầu tư hạ tầng. Các quỹ đầu tư hạ tầng và tổ chức bảo hiểm quốc tế hiện quan tâm đến các tài sản có dòng tiền ổn định và thời gian khai thác dài hạn. Theo đó, PETROVIETNAM có thể nghiên cứu các cấu trúc tài chính phù hợp đối với một số tài sản hạ tầng, qua đó huy động thêm nguồn lực cho các dự án đầu tư mới, đa dạng hóa nguồn vốn và nâng cao hiệu quả khai thác tài sản.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Thông qua buổi làm việc, PETROVIETNAM và Citi tiếp tục tăng cường trao đổi, tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tài chính, thu xếp vốn và kết nối nhà đầu tư quốc tế, góp phần thúc đẩy triển khai các dự án năng lượng trọng điểm, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.