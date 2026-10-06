PETROVIETNAM và các bên góp vốn trao đổi định hướng vận hành và phát triển dài hạn Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các bên góp vốn, Ban lãnh đạo NSRP và đại diện các ban liên quan của PETROVIETNAM, nhằm cập nhật tình hình hoạt động của NSRP năm 2026, công tác chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 và thảo luận các giải pháp bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả, hướng tới phát triển bền vững của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong dài hạn.

Tại Hội nghị, NSRP đã cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2026, kế hoạch chuẩn bị cho năm 2027, công tác bảo đảm nguồn dầu thô, cũng như các nội dung liên quan đến định hướng phát triển dài hạn của Nhà máy.

Toàn cảnh Hội nghị CEO các bên góp vốn NSRP.

Theo báo cáo của NSRP, trong năm 2026, mặc dù nguồn cung dầu thô bị ảnh hưởng bởi tình hình địa chính trị thế giới, với sự hỗ trợ của Chính phủ và các bên góp vốn, Nhà máy vẫn duy trì vận hành an toàn, ổn định ở công suất cao, đồng thời chủ động ứng phó với những biến động của thị trường và nguồn cung dầu thô. NSRP đã thúc đẩy đa dạng hóa nguồn dầu, mở rộng khả năng chế biến các loại dầu thô khác nhau và nâng cao tính linh hoạt trong công tác thu xếp nguyên liệu, qua đó góp phần duy trì hoạt động sản xuất liên tục, nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường năng lượng quốc tế và bảo đảm an ninh năng lượng.

Đáng chú ý, NSRP cho biết, đã đạt hơn 30 triệu giờ làm việc an toàn, không xảy ra tai nạn mất ngày công. NSRP dự kiến tiếp tục duy trì vận hành Nhà máy ở công suất cao trong Quý IV năm 2026. Định hướng xuyên suốt được NSRP xác định là tiếp tục bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027, NSRP xác định ba nhóm ưu tiên gồm: duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi an toàn, hiệu quả; triển khai thành công kỳ bảo dưỡng tổng thể TA2027; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh và tính bền vững của Nhà máy trong trung và dài hạn.

Ông Shafi Al-Ajmi – Tổng Giám đốc KPI phát biểu tại Hội nghị.

Một trong những nội dung trọng tâm được các bên trao đổi là bảo đảm nguồn dầu thô và nguyên liệu đầu vào. Trên cơ sở kinh nghiệm ứng phó với những biến động nguồn cung thời gian qua, bên cạnh nguồn dầu thô theo hợp đồng dài hạn với Kuwait Petroleum Corporation (KPC), NSRP tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng danh mục nguồn dầu và tăng tính linh hoạt trong thu xếp nguyên liệu, qua đó vừa bảo đảm an ninh nguồn cung cho Nhà máy, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi về tình hình tài chính, công tác quản trị và các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững của NSRP trong thời gian tới.

Lãnh đạo cấp cao các bên góp vốn tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, các bên góp vốn đã trao đổi về một số định hướng và giải pháp phát triển trung, dài hạn của NSRP, tập trung vào nâng cao hiệu quả vận hành, hoàn thiện mô hình kinh doanh, tăng cường tính chủ động và linh hoạt trong hoạt động sản xuất – thương mại, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời nghiên cứu các cơ hội hợp tác và phát triển mới nhằm gia tăng giá trị cho Nhà máy.

Lãnh đạo cấp cao các bên góp vốn, Ban lãnh đạo NSRP và lãnh đạo các ban của PETROVIETNAM tham dự Hội nghị.

Trên tinh thần đối tác, trách nhiệm và cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Nhà máy, các bên góp vốn đã trao đổi cởi mở về các nội dung cùng quan tâm, đồng thời thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của NSRP.

Hội nghị là dịp để các bên góp vốn tiếp tục củng cố cơ chế phối hợp cấp cao, tăng cường trao đổi và cùng tìm kiếm các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo nền tảng phát triển dài hạn của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, qua đó tiếp tục đóng góp vào việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia.