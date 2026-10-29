Petrovietnam và 6 đơn vị thành viên ghi dấu ấn 'Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026'

Đoàn công tác lãnh đạo Petrovietnam thăm, chúc Tết và tặng quà người lao động trên công trường Dự án Lô B, Trung tâm Công nghiệp Năng lượng và Hậu cần Kỹ thuật PTSC (Phường Vũng Tàu, TPHCM) tháng 1/2026

Lễ công bố và vinh danh “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026” dự kiến diễn ra ngày 31/10 tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Hà Nội). Cùng với Petrovietnam, 6 đơn vị thành viên được vinh danh gồm: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP); Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ); Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling); Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans); Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem).

Đây là sự ghi nhận đối với những kết quả nổi bật của Petrovietnam và các đơn vị thành viên trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy giá trị văn hóa, nâng cao hiệu quả quản trị, thực hiện trách nhiệm với người lao động và cộng đồng.

Trước đó, năm 2025, Petrovietnam được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bình chọn, dẫn đầu Top 20 “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín xuất sắc năm 2025”. Tiếp nối thành tích này, năm 2026, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi từ “tái tạo văn hóa” sang “nâng tầm văn hóa”, xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh, gắn với quản trị doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu và chiến lược phát triển bền vững.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 100% đơn vị thuộc Petrovietnam đã đưa nội dung xây dựng văn hóa doanh nghiệp vào Thỏa ước lao động tập thể; 28/33 đơn vị ban hành kế hoạch văn hóa doanh nghiệp; tổ chức 42 khóa đào tạo cho hơn 2.500 người lao động. Các giá trị cốt lõi “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” cùng tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu” tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống.

Việc Petrovietnam cùng 6 đơn vị thành viên được lựa chọn vinh danh năm 2026 tiếp tục khẳng định sự lan tỏa của văn hóa doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn, đồng thời tạo động lực để các đơn vị phát huy bản sắc riêng, nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh và cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.