Petrovietnam triển khai số hóa quản trị rủi ro

Petrovietnam vừa tổ chức cuộc họp khởi động Đề án “Triển khai giải pháp quản trị rủi ro” cho Công ty mẹ, với sự tham gia của lãnh đạo các ban chuyên môn, cán bộ đầu mối quản trị rủi ro tại các đơn vị thành viên cùng đại diện Liên danh EY - NGS và Hãng giải pháp Archer.

Theo kế hoạch, Đề án sẽ triển khai giải pháp số hóa quản trị rủi ro trên nền tảng Archer, kết hợp công nghệ, quy trình và dữ liệu nhằm đơn giản hóa, tự động hóa và tích hợp quản trị rủi ro chiến lược, vận hành. Hệ thống hướng tới hình thành nền tảng dữ liệu tập trung về hồ sơ rủi ro, tăng khả năng giám sát liên tục, từng bước chuyển từ phương thức theo dõi thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Nam Tiến, Giám đốc lĩnh vực Chuyển đổi số Petrovietnam, cho biết quản trị rủi ro là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Theo ông Tiến, Đề án cần được nhìn nhận không chỉ là việc triển khai một phần mềm mà hướng tới xây dựng hệ thống quản trị đồng bộ giữa quy trình, con người và dữ liệu.

Lãnh đạo Petrovietnam đề nghị Liên danh EY - NGS tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng và tiến độ; đồng thời phối hợp với Tập đoàn hoàn thiện khung quản trị rủi ro bao phủ các lĩnh vực hoạt động, từ công nghệ thông tin, an toàn đến điện, khí, lọc hóa dầu và các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác.

Ông Nguyễn Thành Hưởng, Trưởng Ban Quản trị rủi ro và Giám sát tuân thủ Petrovietnam, cho biết Tập đoàn đã xây dựng khung quản trị rủi ro trong những năm qua, song dữ liệu và công cụ số hóa là những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện. Đề án lần này nhằm tích hợp các quy trình quản trị rủi ro trên một nền tảng thống nhất, tạo khả năng kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản trị, điều hành. Quá trình triển khai được thực hiện theo phương thức “cuốn chiếu”, làm đến đâu đưa vào vận hành đến đó.

Theo hồ sơ Đề án, hệ thống xác định 273 yêu cầu nghiệp vụ, được nhóm thành các lớp năng lực về tổ chức và vận hành, quản trị rủi ro lõi, hiển thị - báo cáo, nền tảng và dữ liệu. Các quy trình trọng tâm gồm danh mục rủi ro, đánh giá rủi ro, sự kiện tổn thất, quản lý vấn đề và chương trình bảo đảm kiểm soát.

Đề án được triển khai trong 12 tháng, tiếp đó là 12 tháng bảo hành hệ thống. Ba đợt triển khai tập trung lần lượt vào dữ liệu tổ chức và danh mục rủi ro; chỉ số và sự kiện tổn thất; giám sát, đánh giá rủi ro và quản lý vấn đề.

Đại diện Liên danh EY - NGS cam kết huy động đội ngũ chuyên gia, kết hợp tư vấn nghiệp vụ và triển khai công nghệ, hỗ trợ Petrovietnam chuẩn hóa dữ liệu, tích hợp, kiểm thử, nghiệm thu và đưa hệ thống vào vận hành.

Theo kế hoạch, các cấu phần của hệ thống sẽ được hoàn thành, đưa vào vận hành trong tháng 6/2027, tạo nền tảng để Petrovietnam từng bước chuyển từ quản trị rủi ro truyền thống sang quản trị chủ động dựa trên dữ liệu.