Trong hai ngày 20-21/11, đoàn công tác PETROVIETNAM đã đến dâng hương, thăm hỏi gia đình các cố lãnh đạo ngành và Tập đoàn tại TP Hồ Chí Minh.

Đoàn đã thành kính dâng hoa, thắp những nén hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các bậc tiền bối cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam. Trong không khí ấm áp, thân tình, những lời thăm hỏi cùng những câu chuyện, kỷ niệm về các thế hệ đi trước đã gợi lại một thời kỳ đầy gian khó nhưng cũng rất đỗi tự hào của ngành.

Đồng chí Nguyễn Việt Nga – Phó Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp PETROVIETNAM dâng hương tưởng nhớ đồng chí Bùi Đức Thiệu – Đoàn trưởng đầu tiên của Đoàn Thăm dò dầu lửa 36, đơn vị ra đời ngày 27/11/1961.

Trong hành trình tri ân này, đoàn PETROVIETNAM đã đến thăm gia đình các đồng chí từng đảm nhiệm những trọng trách quan trọng từ buổi đầu hình thành và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, như đồng chí Bùi Đức Thiệu - Đoàn trưởng đầu tiên của Đoàn Thăm dò dầu lửa 36; các nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Phan Tử Quang, Bùi Hải Ninh, Đặng Quốc Tuyển, Phạm Văn Diêu; cùng những cán bộ lãnh đạo từng góp sức xây dựng các cơ sở nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò, khai thác và phát triển các lĩnh vực hoạt động của ngành Dầu khí qua nhiều thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Việt Nga dâng hương tưởng nhớ Đại tá Phan Tử Quang – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt.

Trên hành trình 65 năm xây dựng và trưởng thành, những thành tựu của ngành Dầu khí Việt Nam hôm nay mang dấu ấn công sức, trí tuệ và tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ, người lao động. Những người đi trước đã dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp tìm dầu, xây dựng những công trình đầu tiên, từng bước tạo dựng nền tảng để ngành Dầu khí phát triển và đóng góp ngày càng quan trọng cho đất nước.

Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Đại tá Đặng Quốc Tuyển – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt, đồng thời thăm hỏi gia đình.

Hoạt động thăm hỏi, tri ân các nguyên lãnh đạo và gia đình các cố lãnh đạo từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa được PETROVIETNAM duy trì mỗi dịp lễ, Tết và Ngày truyền thống ngành. Những cuộc gặp gỡ thân tình, những nén hương thành kính là sự tưởng nhớ, lòng biết ơn và tình cảm thủy chung mà các thế hệ người dầu khí hôm nay dành cho những người đã đi trước.

Trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, sự tri ân ấy càng thêm sâu sắc. Dẫu nhiều bậc tiền bối đã đi xa, những đóng góp và ký ức về họ vẫn được trân trọng, gìn giữ trong lòng đồng nghiệp, người thân và các thế hệ tiếp nối. Đó cũng chính là một phần của nghĩa tình, truyền thống và bản sắc văn hóa PETROVIETNAM.

Một số hình ảnh đoàn công tác PETROVIETNAM dâng hương tưởng nhớ các cố lãnh đạo ngành Dầu khí, PETROVIETNAM tại TP Hồ Chí Minh:

Đoàn công tác PETROVIETNAM dâng hương tưởng nhớ đồng chí Bùi Hải Ninh – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro.

Đoàn công tác PETROVIETNAM thành kính dâng hương tưởng nhớ Đại tá Phạm Văn Diêu – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt, đồng thời thăm hỏi gia đình.

Dâng hương tưởng nhớ đồng chí Trần Hiển – nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt, nguyên Tổng giám đốc PVC (nay là PETROCONs).

Đoàn công tác PETROVIETNAM dâng hương tưởng nhớ đồng chí Hồ Đắc Hoài – nguyên Ủy viên HĐQT Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam), nguyên Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam.

Đoàn công tác PETROVIETNAM dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm – nguyên Phó Tổng giám đốc PETROVIETNAM.

Đoàn công tác PETROVIETNAM thăm hỏi gia đình đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm.

Đoàn công tác PETROVIETNAM dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – nguyên Thành viên HĐTV Tập đoàn, nguyên Chủ tịch HĐQT PVFCCo.

Đoàn công tác PETROVIETNAM thăm hỏi gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Thắng.