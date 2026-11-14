PETROVIETNAM tiếp sức đổi mới giáo dục tại Bắc Ninh

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường; cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành và trao tặng phòng STEM Innovation PETROVIETNAM

Khi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy sự phát triển quốc gia, giáo dục STEM khẳng định vai trò quan trọng trong nhà trường. Thay vì tiếp thu lý thuyết một cách thụ động qua trang sách, học sinh được tạo điều kiện chủ động khám phá, thực hành, thử nghiệm và ứng dụng kiến thức vào việc giải quyết các bài toán thực tiễn.

Để mô hình giáo dục này phát huy hiệu quả, việc xây dựng môi trường học tập phù hợp, có đầy đủ trang thiết bị và điều kiện thực hành là yêu cầu quan trọng. Từ thực tế đó, phòng STEM tại Trường THPT Tiên Du số 1 mang ý nghĩa thiết thực, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức lý thuyết và ứng dụng thực tế, đồng thời tạo thêm cơ hội để học sinh phát triển năng lực khoa học, công nghệ ngay từ bậc phổ thông.

Các đại biểu cùng thầy cô nhà trường tham quan phòng học STEM.

Với hệ thống thiết bị và các mô hình thực hành hiện đại, phòng STEM đã biến những kiến thức khô khan, trừu tượng trong các môn học trở nên trực quan, sinh động hơn. Học sinh có thể trực tiếp quan sát, thao tác, thử nghiệm và kiểm chứng các nguyên lý khoa học. Nhờ vậy, các em không chỉ nắm chắc bài mà còn phát triển toàn diện từ tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề cho đến kỹ năng làm việc nhóm và sự chủ động trong học tập.

Đặc biệt, phòng thực hành STEM còn tạo điều kiện để học sinh phát hiện, nuôi dưỡng sở thích và năng khiếu trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật. Đây có thể trở thành điểm khởi đầu cho những ý tưởng nghiên cứu, sáng kiến sáng tạo và định hướng nghề nghiệp của các em trong tương lai.

Em Nguyễn Trọng Minh Trung, học sinh lớp 12A1 (áo trắng), bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ khi được trải nghiệm không gian học tập mới.

Chia sẻ về cảm nhận khi được học tập và trải nghiệm tại phòng STEM, em Nguyễn Trọng Minh Trung, học sinh lớp 12A1, cho biết: "Em cảm thấy rất vui và hào hứng khi nhà trường có một phòng học STEM hiện đại với nhiều thiết bị mới. Trước đây, với một số kiến thức khoa học, chúng em chủ yếu được tìm hiểu qua sách giáo khoa và bài giảng của thầy cô. Khi được trực tiếp thực hành, quan sát và thử nghiệm, em có thể hiểu bài sâu hơn, đồng thời có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Em xin gửi lời cảm ơn đến PETROVIETNAM và PV Power đã quan tâm, hỗ trợ nhà trường, mang đến cho chúng em một môi trường học tập bổ ích và nhiều cơ hội khám phá những điều mới mẻ".

Em Nguyễn Bảo Châu, học sinh lớp 11A6 (áo đỏ), chia sẻ phòng học STEM sẽ giúp chúng em tự tin hơn, chủ động hơn trong học tập và có thêm động lực để tìm hiểu về khoa học, công nghệ.

Cùng chung niềm vui khi được tiếp cận không gian học tập mới, em Nguyễn Bảo Châu, học sinh lớp 11A6, chia sẻ: "Điều em ấn tượng nhất là chúng em không chỉ được học lý thuyết mà còn có thể tự tay thực hiện các hoạt động thực hành, thử nghiệm và tìm hiểu cách những kiến thức khoa học được ứng dụng trong cuộc sống. Em nghĩ phòng thực hành STEM sẽ giúp chúng em tự tin hơn, chủ động hơn trong học tập và có thêm động lực để tìm hiểu về khoa học, công nghệ. Với em, đây là món quà ý nghĩa, tạo thêm điều kiện để chúng em học tập, trải nghiệm và phát triển bản thân".

Những cảm nhận từ chính học sinh cho thấy giá trị của phòng giáo dục thực hành STEM không chỉ nằm ở hệ thống thiết bị hiện đại, mà quan trọng hơn là khả năng khơi gợi sự tò mò, tinh thần khám phá và niềm say mê học tập. Khi được trao cơ hội tiếp cận với khoa học, công nghệ trong một môi trường trực quan, các em có thêm động lực để chủ động tìm kiếm tri thức, mạnh dạn thử nghiệm ý tưởng và phát huy năng lực của bản thân.

Các đại biểu nhận các sản phẩm từ phòng STEM do các em học sinh thực hiện và trao tặng

Việc PETROVIETNAM cùng PV Power đồng hành xây dựng phòng học STEM tại Trường THPT Tiên Du số 1 cũng cho thấy cách tiếp cận ngày càng thiết thực, có chiều sâu trong công tác an sinh xã hội của Tập đoàn. Nếu các hoạt động hỗ trợ giáo dục tập trung vào xây dựng trường lớp, cải thiện điều kiện dạy và học, thì việc đầu tư không gian thực hành STEM còn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, tạo dựng nền tảng tri thức và năng lực cho thế hệ tương lai.

Đây là công trình thuộc chương trình "STEM Innovation PETROVIETNAM" – được triển khai từ ý tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm thúc đẩy giáo dục STEM, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ. Từ định hướng đó, PETROVIETNAM đã đầu tư và trao tặng hơn 100 phòng STEM cho các trường học trên cả nước, với mong muốn đưa tri thức khoa học, công nghệ đến gần hơn với học sinh, tạo điều kiện để các em tiếp cận phương pháp học tập hiện đại, phát huy tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.

Các em học sinh sử dụng các thiết bị trong phòng học STEM nhằm thực hiện các ý tưởng của bản thân.

Thông qua chương trình, PETROVIETNAM không chỉ góp phần cải thiện điều kiện dạy và học tại các cơ sở giáo dục mà còn hướng tới xây dựng môi trường khuyến khích học sinh chủ động nghiên cứu, khám phá và làm chủ tri thức. Sự chung tay của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong đầu tư, trang bị phòng STEM thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành lâu dài với ngành giáo dục, đồng thời góp phần nuôi dưỡng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ cho đất nước trong tương lai.

Với PETROVIETNAM, thực hiện trách nhiệm xã hội không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là hành trình đồng hành cùng cộng đồng, đầu tư cho những giá trị có ý nghĩa lâu dài. Trong đó, giáo dục luôn là một lĩnh vực trọng tâm, bởi chất lượng giáo dục hôm nay chính là nền tảng hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngày mai.

Phòng STEM tại Trường THPT Tiên Du số 1 vì thế không chỉ là một công trình phục vụ hoạt động dạy và học, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Thông qua những công trình thiết thực như vậy, PETROVIETNAM tiếp tục khẳng định trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong thực hiện công tác an sinh xã hội, đặc biệt là đồng hành nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần bồi dưỡng tri thức, khơi dậy khát vọng sáng tạo và chắp cánh cho những chủ nhân tương lai của đất nước.