Petrovietnam tiên phong cùng các đối tác Đan Mạch phát triển điện gió ngoài khơi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu và các doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dịp hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, ngày 19–20/10/2026 tại Copenhagen, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Cường đã làm việc với các đối tác Đan Mạch, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch và cùng các đơn vị thành viên trao các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, trọng tâm là điện gió ngoài khơi.

Ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc Petrovietnam phát biểu tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch. Ảnh: Petrovietnam

*Tiên phong phát triển điện gió ngoài khơi từ nền tảng dầu khí

Phát biểu tại phiên tọa đàm của Diễn đàn, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường nhấn mạnh, điện gió ngoài khơi không chỉ là nguồn điện mới mà còn mở ra cơ hội hình thành ngành công nghiệp năng lượng và chuỗi kinh tế biển, thúc đẩy công nghiệp chế tạo, dịch vụ kỹ thuật biển. Việc phát triển lĩnh vực này đồng thời phải gắn chặt với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo.

Với cách tiếp cận đó, Petrovietnam đang triển khai đồng thời ba trụ cột: Tiên phong phát triển Dự án Điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1; tham gia kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý; xây dựng chuỗi cung ứng trong nước. Năng lực công trình biển, chế tạo, cảng, logistics và dịch vụ kỹ thuật biển tích lũy từ hoạt động dầu khí là nền tảng để Tập đoàn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi. Điển hình, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các dự án điện gió ngoài khơi tại Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực Baltic.

Đoàn công tác Petrovietnam làm việc với CIP. Ảnh: Petrovietnam

*Cùng CIP hiện thực hóa Dự án Điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1

Ngày 19/10/2026, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường làm việc với Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), đối tác trực tiếp cùng Petrovietnam phát triển Dự án Điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1. Đại diện CIP đánh giá cao sự hợp tác với Petrovietnam. Hai bên đang phối hợp xử lý các nội dung quyết định tính khả thi của Dự án, gồm cơ chế khuyến khích đầu tư, hợp đồng mua bán điện, phân bổ rủi ro, thu xếp vốn và tiến độ.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường khẳng định, hợp tác với nhà đầu tư quốc tế giàu kinh nghiệm như CIP tạo điều kiện tiếp cận các mô hình đầu tư, quản trị dự án và huy động vốn tiên tiến. Tại Diễn đàn ngày 20/10/2026, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X, Petrovietnam và CIP đã trao thỏa thuận hợp tác thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc Petrovietnam trao thỏa thuận hợp tác với lãnh đạo CIP. Ảnh: Petrovietnam

*Cùng Vestas nâng cao tỷ lệ nội địa hóa chuỗi cung ứng điện gió

Cũng trong ngày 19/10/2026, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường làm việc với ông Javier Rodríguez Diez, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Giám đốc Kinh doanh toàn cầu của Tập đoàn Vestas. Tổng Giám đốc đề nghị Vestas nghiên cứu giải pháp phát huy năng lực công nghiệp, cơ khí chế tạo và dịch vụ kỹ thuật trong nước, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong các dự án điện gió ngoài khơi.

Vestas bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển điện gió ngoài khơi, xây dựng lộ trình nội địa hóa và hoàn thiện chính sách, đồng thời tăng cường phối hợp với Petrovietnam, PTSC và các cơ quan liên quan.

Vestas kiến nghị, để chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi tại Việt Nam hình thành và phát triển bền vững, cần bảo đảm tính ổn định, rõ ràng của chính sách cùng lộ trình cụ thể đưa các dự án mới vào triển khai. Qua đó, các dự án được ký kết và thực hiện đều đặn, liên tục trong dài hạn, thay vì dồn vào một giai đoạn ngắn.

Ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc Petrovietnam cùng đoàn công tác làm việc với Tập đoàn Vestas. Ảnh: Petrovietnam

*Mở rộng hợp tác từ dịch vụ kỹ thuật biển đến công nghệ bền vững

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường làm việc với Tập đoàn Topsoe. Lãnh đạo Petrovietnam đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026–2030 giữa Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) và Công ty Semco Maritime về tăng cường nguồn lực, phát triển thị trường dự án trạm biến áp điện gió ngoài khơi trên thế giới. Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) và Tập đoàn Topsoe cũng ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy giải pháp công nghệ trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và năng lượng bền vững. Hai thỏa thuận tiếp tục được trao tại Diễn đàn ngày 20/10/2026.

Các kết quả hợp tác tại Đan Mạch tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Petrovietnam trong phát triển điện gió ngoài khơi, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Đan Mạch trong lĩnh vực năng lượng. Thời gian tới, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác, phục vụ mục tiêu chuyển dịch năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.