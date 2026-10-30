Petrovietnam: Thực hiện định hướng của Bộ Công thương, đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng Đảng

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của tổ chức Đảng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị doanh nghiệp, bám sát các định hướng lớn của Đảng và chỉ đạo của Bộ Công thương.

Đổi mới phương thức lãnh đạo từ nền tảng số

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng các định hướng chỉ đạo của Bộ Công thương về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, Đảng ủy Petrovietnam đã chủ động ban hành và triển khai quyết liệt Kế hoạch số 24-KH/ĐU.

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết đánh giá hơn 100 ngày triển khai kế hoạch vào ngày 29/10, Petrovietnam cho biết việc xử lý văn bản trên môi trường điện tử được đẩy mạnh thông qua hệ thống iDoc và các nền tảng số dùng chung, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, hạn chế tối đa văn bản giấy và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với hệ thống chuyên môn.

Trong công tác quản lý đảng viên, tính đến hết tháng 9/2026, toàn Đảng bộ đã cập nhật thông tin của 3.125 đảng viên trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” được vận hành đồng bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ; việc thu, nộp đảng phí điện tử từng bước đi vào nề nếp, khoa học.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị-xã hội trong Tập đoàn đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích. Công đoàn Petrovietnam ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên và nghiên cứu khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc tiếp nhận, giải đáp kiến nghị của người lao động; Đoàn Thanh niên tiên phong hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới; Hội Cựu chiến binh hoàn thiện các điều kiện triển khai chữ ký số và liên thông văn bản điện tử. Những kết quả bước đầu cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, phương thức xử lý công việc và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ứng dụng quản lý văn bản, điều hành và văn phòng số tại Petrovietnam giúp chuẩn hóa quy trình, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả xử lý công việc trong các cơ quan Đảng ủy. (Ảnh: MAI HUYÊN-MINH KHUYÊN)

Chuẩn hóa quy trình, tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển bền vững

Bên cạnh những kết quả quan trọng, Tập đoàn thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn hóa, định danh tổ chức Đảng, đồng bộ dữ liệu, số hóa hồ sơ và kết nối các nền tảng công nghệ. Nhằm khắc phục triệt để các "điểm nghẽn" này, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành và quán triệt nghiêm túc Quy chế số 08-QC/ĐU về công tác văn thư, lưu trữ và Quyết định số 203-QĐ/ĐU về quy trình quản trị việc ban hành văn bản và thực hiện nhiệm vụ trong toàn Đảng bộ.

Các quy định mới này nhằm chuẩn hóa toàn diện quy trình xử lý văn bản và quản trị nhiệm vụ - từ khâu đề xuất, ban hành, tổ chức thực hiện đến kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả. Đồng thời, Ban Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số Tập đoàn đã nghiên cứu, phát triển ứng dụng điều hành, quản lý văn bản và văn phòng số chuyên biệt phục vụ công tác xây dựng Đảng, tạo tiền đề để cán bộ, đảng viên thao tác, xử lý công việc trên môi trường số một cách minh bạch, an toàn và đồng bộ.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Trần Quang Dũng yêu cầu các ban, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, không nóng vội, đốt cháy giai đoạn nhưng cũng không chần chừ, trì trệ.

Thời gian tới, Đảng bộ Petrovietnam tập trung hoàn thiện dữ liệu đảng viên, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về hạ tầng và phần mềm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng AI trong tổng hợp báo cáo từ tháng 11/2026. Việc chấp hành các quy chế, quy định mới sẽ được đưa ra làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn chủ trì Hội nghị sơ kết đánh giá hơn 100 ngày triển khai chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. (ẢNH: MAI HUYÊN-MINH KHUYÊN)

Thông qua việc đồng bộ hóa phương thức lãnh đạo của Đảng với công tác quản trị doanh nghiệp theo tinh thần “Một đội ngũ-Một mục tiêu”, Petrovietnam đang khẳng định vai trò là một trong những tập đoàn kinh tế nhà nước chủ lực đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Bộ Công thương.