Chiều 25/11, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong đầu tư xây dựng, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện”.

Toàn cảnh tọa đàm

Tham dự tọa đàm, về phía PETROVIETNAM có Thành viên HĐTV Phạm Tuấn Anh; Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Giang; đại diện các ban chuyên môn Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Tọa đàm còn có sự tham dự của đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI); cùng các doanh nghiệp chế tạo thiết bị, cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong nước.

Dư địa lớn cho phát triển công nghiệp phụ trợ ngành điện

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Phan Tử Giang cho biết, nhu cầu đầu tư phát triển nguồn và lưới điện của Việt Nam trong những thập niên tới là rất lớn, mở ra nhiều cơ hội cho ngành công nghiệp cơ khí chế tạo và dịch vụ kỹ thuật trong nước. Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa thiết bị chính hiện còn khá khiêm tốn. Việc phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài về thiết kế, công nghệ, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật vẫn là thách thức lớn, làm gia tăng chi phí đầu tư, kéo dài thời gian sửa chữa, ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành các nhà máy điện.

Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Phan Tử Giang: Mục tiêu đặt ra đối với PETROVIETNAM là giảm giá thành đầu tư các nhà máy điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong nước.

Hiện nay, PETROVIETNAM đang quản lý 12 nhà máy điện với tổng công suất khoảng 8.200 MW, đóng góp hơn 11% sản lượng điện toàn quốc. Tập đoàn sở hữu hệ sinh thái tương đối hoàn chỉnh, từ cung ứng nhiên liệu, khảo sát, cơ khí chế tạo, tổng thầu xây dựng đến vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các công trình năng lượng.

Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Giang nhấn mạnh, mục tiêu đặt ra đối với PETROVIETNAM là giảm giá thành đầu tư các nhà máy điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong nước. Trong đó, làm chủ năng lực thiết kế tổng thể và thiết kế chi tiết là vấn đề then chốt để chủ động lựa chọn công nghệ, mua sắm thiết bị và triển khai các dự án. Tập đoàn cũng đang nghiên cứu phương án hình thành bộ phận thiết kế chuyên sâu thuộc chủ đầu tư nhằm nâng cao năng lực tự chủ trong triển khai các dự án điện.

Ông Nghiêm Xuân Hoàng, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Điện & NLTT PETROVIETNAM phát biểu tại Tọa đàm

Tại tọa đàm, đại diện Ban Điện & NLTT PETROVIETNAM đã trình bày tham luận tổng quan về nội địa hóa trong lĩnh vực điện, xác định 5 trụ cột gồm: đầu tư xây dựng; vận hành và bảo dưỡng sửa chữa (O&M); công nghệ; nhân lực và vốn.

Theo đánh giá, trong giai đoạn 2026-2050, việc nâng tỷ lệ nội địa hóa có thể tạo ra hàng trăm tỷ USD giá trị cho nền kinh tế. Riêng thị trường O&M được dự báo tăng từ khoảng 4 tỷ USD năm 2025 lên 33 tỷ USD/năm vào năm 2050, mở ra cơ hội phát triển dài hạn cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo và dịch vụ kỹ thuật.

Bà Dương Thu Hòa, Trưởng phòng Năng lượng tái tạo, Ban Điện &NLTT trình bày tham luận về nội dung nội địa hoá trong lĩnh vực điện

Thực tế tại các dự án điện của PETROVIETNAM cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam đã đảm nhận phần lớn công tác xây dựng, lắp đặt, song tỷ lệ nội địa hóa trong mua sắm thiết bị chính chưa cao. Điều này đặt ra yêu cầu chuyển dịch từ thực hiện các công việc xây lắp sang chế tạo thiết bị, làm chủ thiết kế và từng bước tiếp cận công nghệ lõi.

Trên cơ sở đó, PETROVIETNAM đề xuất lộ trình nội địa hóa đến năm 2050, tập trung xây dựng nền tảng, mở rộng thị trường O&M và thiết bị phụ trợ, tiến tới làm chủ thiết kế chuyên sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực.

Hoàn thiện cơ chế, phát huy năng lực doanh nghiệp trong nước

Thành viên HĐTV PETROVIETNAM Phạm Tuấn Anh điều hành tọa đàm

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, nhận diện những điểm nghẽn về công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế, chính sách; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong chế tạo thiết bị, cung ứng dịch vụ kỹ thuật và nâng cao năng lực tự chủ của các nhà máy điện.

Ông Nguyễn Chỉ Sáng, Chủ tịch VAMI: Để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, cần phát huy vai trò của các tổng thầu EPC trong nước, đồng thời xây dựng đội ngũ tư vấn, thiết kế kỹ thuật đủ năng lực làm chủ hệ thống

Ông Nguyễn Chỉ Sáng, Chủ tịch VAMI cho rằng, để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, cần phát huy vai trò của các tổng thầu EPC trong nước, đồng thời xây dựng đội ngũ tư vấn, thiết kế kỹ thuật đủ năng lực làm chủ hệ thống. Việc công bố nhu cầu thị trường dài hạn, chuẩn hóa tiêu chuẩn thiết bị và xây dựng cơ chế cạnh tranh phù hợp sẽ tạo cơ sở để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất.

Ông Phạm Văn Quân, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương: Nhiều cơ chế hỗ trợ phát triển công nghiệp trong nước đang được xây dựng và hoàn thiện

Chia sẻ về định hướng chính sách, ông Phạm Văn Quân, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương cho biết, nhiều cơ chế hỗ trợ phát triển công nghiệp trong nước đang được xây dựng và hoàn thiện, tập trung vào ưu đãi đối với sản phẩm nội địa, hỗ trợ nghiên cứu công nghệ, đầu tư các trung tâm kiểm định, thử nghiệm dùng chung và phát triển doanh nghiệp đầu chuỗi.

Bộ Công Thương cũng đang nghiên cứu xây dựng danh mục thiết bị điện bắt buộc và khuyến khích sản xuất trong nước, trong đó mong muốn có sự phối hợp, đóng góp của PETROVIETNAM trên cơ sở nhu cầu thực tế của các dự án.

Ông Nguyễn Vũ Cường, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh (EEMC) trao đổi tại tọa đàm

Từ thực tiễn sản xuất, đại diện Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) chia sẻ kinh nghiệm làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo máy biến áp đến cấp điện áp 500kV; đồng thời kiến nghị tháo gỡ những bất cập về thuế nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào, tạo điều kiện để sản phẩm trong nước nâng cao khả năng cạnh tranh.

Ông Nguyễn Trọng Tiếu, Chủ tịch HĐQT HAPUMA nhấn mạnh hiệu quả kinh tế của việc sử dụng thiết bị và dịch vụ kỹ thuật trong nước xét trên toàn bộ vòng đời nhà máy điện.

Ông Nguyễn Trọng Tiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương (HAPUMA) nhấn mạnh hiệu quả kinh tế của việc sử dụng thiết bị và dịch vụ kỹ thuật trong nước xét trên toàn bộ vòng đời nhà máy điện. Theo đó, các chủ đầu tư cần tạo điều kiện để doanh nghiệp chế tạo tiếp cận thực tế vận hành, nghiên cứu sản xuất phụ tùng thay thế, đồng thời tháo gỡ những rào cản về tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện tham gia đấu thầu.

Đại diện Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC): PTSC đã khẳng định năng lực trên thị trường quốc tế trong lĩnh vực chế tạo chân đế điện gió và trạm biến áp ngoài khơi, với tỷ lệ nội địa hóa tại các dự án do đơn vị thực hiện đạt khoảng 70%.

Từ kinh nghiệm của Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), đại diện đơn vị cho biết, việc được PETROVIETNAM tin tưởng giao đảm nhận vai trò tổng thầu tại các dự án dầu khí đã tạo nền tảng để PTSC từng bước làm chủ thiết kế, chế tạo và chuỗi cung ứng EPCI. Đến nay, PTSC đã khẳng định năng lực trên thị trường quốc tế trong lĩnh vực chế tạo chân đế điện gió và trạm biến áp ngoài khơi, với tỷ lệ nội địa hóa tại các dự án do đơn vị thực hiện đạt khoảng 70%.

Đại diện Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) chia sẻ tại tọa đàm

Đại diện Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) chia sẻ, thực tiễn vận hành các nhà máy điện cho thấy sự cấp thiết của việc tự chủ nguồn cung thiết bị, vật tư và dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa. Thời gian qua, PV Power đã từng bước nâng cao năng lực gia công cơ khí, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chế tạo, ban hành quy định phân loại vật tư và cơ chế thử nghiệm sản phẩm nội địa, qua đó giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.

Ông Võ Văn Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) trao đổi tại tọa đàm

Qua các ý kiến trao đổi, tọa đàm đã làm rõ yêu cầu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa ngành điện gắn với nhu cầu thị trường, năng lực thực tế của doanh nghiệp và mức độ làm chủ công nghệ. Trong đó, cần ưu tiên phát triển thị trường bảo dưỡng sửa chữa, chế tạo thiết bị phụ trợ, chuẩn hóa tiêu chuẩn kỹ thuật, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và từng bước làm chủ thiết kế chuyên sâu.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Trưởng Ban Điện &NLTT trao đổi trong phần thảo luận

Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Phan Tử Giang đánh giá, thiết kế và vật liệu là hai mắt xích còn hạn chế của ngành công nghiệp chế tạo trong nước. Bên cạnh việc tạo thị trường đủ lớn và ổn định, cần có cơ chế hỗ trợ sản phẩm nội địa theo lộ trình, chấp nhận rủi ro có kiểm soát trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ.

Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Giang nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ đối thoại sang hành động cụ thể, tập trung vào 5 nhóm giải pháp trọng tâm: hoàn thiện thể chế, chính sách; xây dựng cơ chế thử nghiệm và hợp tác dài hạn giữa chủ đầu tư với nhà sản xuất; thúc đẩy nội địa hóa ngay từ khâu thiết kế; tăng cường liên kết chuỗi cung ứng; phát triển nguồn nhân lực thiết kế, nghiên cứu và phát triển (R&D).

Thông qua tọa đàm, PETROVIETNAM mong muốn tăng cường sự liên kết giữa các chủ đầu tư, đơn vị vận hành và doanh nghiệp cơ khí chế tạo; tạo thị trường ổn định cho các sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật trong nước, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển ngành công nghiệp điện và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.