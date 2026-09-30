PETROVIETNAM thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Canada, tăng cường an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng

Tọa đàm do Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada đồng tổ chức, với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước. Theo chương trình, bên cạnh lễ trao một số văn kiện hợp tác, phiên thảo luận bàn tròn tập trung vào ba nhóm lĩnh vực: năng lượng, hạ tầng và giao thông vận tải; tài chính; công nghệ cao. Các doanh nghiệp trao đổi về cơ hội kết nối thị trường, nguồn vốn và công nghệ trong những lĩnh vực hai nước có nhu cầu và thế mạnh bổ trợ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: TTXVN)

Tham gia phiên thảo luận về năng lượng và hạ tầng, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường cho biết, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam đòi hỏi một hệ thống năng lượng đủ lớn, ổn định, có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu trước biến động của thị trường thế giới.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường tham dự phiên thảo luận

Theo dự báo đến năm 2030, Việt Nam có thể cần khoảng 16 triệu tấn LNG mỗi năm. Riêng hệ sinh thái các dự án điện khí của PETROVIETNAM, từ Nhơn Trạch 3&4 đến các dự án định hướng phát triển tại Quỳnh Lập, Vũng Áng và miền Bắc, có thể cần nhập khẩu khoảng 4 - 5 triệu tấn LNG mỗi năm. Đối với dầu thô, việc bảo đảm nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu cũng đặt ra yêu cầu duy trì nguồn cung ổn định. Những biến động địa chính trị gần đây cho thấy Việt Nam cần tiếp tục đa dạng hóa nguồn nhập khẩu dầu thô và LNG nhằm giảm rủi ro gián đoạn.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường đánh giá Canada có tiềm năng về tài nguyên dầu khí, LNG, công nghệ, tài chính và kinh nghiệm triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn. Trong khi đó, Việt Nam có nhu cầu năng lượng dài hạn và đang phát triển hệ thống cảng biển, hạ tầng tiếp nhận, cung ứng năng lượng. Đây là cơ sở để doanh nghiệp hai nước mở rộng kết nối chuỗi cung ứng và nghiên cứu các cơ hội hợp tác mới.

PETROVIETNAM mong muốn quan hệ với các đối tác Canada tiến xa hơn hoạt động mua bán dầu thô và LNG, hướng tới cùng nghiên cứu dự án, đầu tư, thu xếp tài chính và chia sẻ giá trị. Bên cạnh thăm dò, khai thác, chuỗi khí - điện và hạ tầng năng lượng, PETROVIETNAM cũng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực điện gió ngoài khơi, CCS (thu giữ và lưu trữ carbon), CCUS (thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon), hydrogen, ammonia xanh và năng lượng hạt nhân.

Việc PETROVIETNAM thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Canada phù hợp với định hướng mở rộng hợp tác về an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng trong quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước. Từ cung ứng dầu thô, LNG đến đầu tư hạ tầng, phát triển năng lượng sạch, chuyển giao công nghệ và thu xếp tài chính, những cơ hội hợp tác này có thể được cụ thể hóa thành các dự án cùng đầu tư, cùng phát triển, mang lại lợi ích lâu dài cho cả Việt Nam và Canada.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường cùng đoàn công tác PETROVIETNAM tham gia buổi làm việc song phương giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Canada

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường tham dự buổi làm việc song phương giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Canada. Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi kế hoạch triển khai Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác năng lượng được ký trong chuyến thăm, đồng thời thảo luận khả năng hợp tác nhập khẩu LNG, trao đổi kinh nghiệm, công nghệ năng lượng sạch và điện hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR).

Tại buổi làm việc giữa PETROVIETNAM với Tổng công ty Thương mại Canada (Canadian Commercial Corporation - CCC), Công ty Anaergia, Công ty Javelin Global Commodities và Tập đoàn Đường ống Trans Mountain, PETROVIETNAM và các đối tác đã trao đổi về các nội dung hợp tác chiến lược nhằm tăng cường an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững. Trong đó tập trung thảo luận về cơ chế mua sắm và ký kết hợp đồng giữa Chính phủ với Chính phủ, nhằm giảm thiểu rủi ro cho các dự án quy mô vốn lớn và công nghệ cao như điện khí tự nhiên hóa lỏng, điện gió ngoài khơi, lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ cùng công nghệ thu hồi, sử dụng và lưu trữ carbon.

Lãnh đạo PETROVIETNAM làm việc với tổ chức Invest in Canada và công ty Javelin Global Commodities

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường với lãnh đạo Công ty Javelin Global Commodities

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường làm việc với Tập đoàn Đường ống Trans Mountain (TMX)

Bên cạnh đó, các bên đã đánh giá tiềm năng hợp tác khử carbon thông qua phát triển khí thiên nhiên tái tạo từ nguồn chất thải hữu cơ để tích hợp vào hạ tầng khí sẵn có, gắn liền với cơ chế tín chỉ carbon. Đồng thời, các bên cũng thảo luận về triển vọng đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam thông qua chuỗi logistics kết nối từ hệ thống đường ống Trans Mountain ra bờ biển Thái Bình Dương, kết hợp cùng các công cụ quản trị rủi ro, bảo hiểm giá và thu xếp tài chính thương mại nhằm phục vụ Đề án Dự trữ dầu thô chiến lược quốc gia.