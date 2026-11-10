PETROVIETNAM thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với doanh nghiệp Australia

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, nhu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng đang trở thành những vấn đề được cả Việt Nam và Australia quan tâm. Với Việt Nam, Australia là một trong những đối tác có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nhờ thế mạnh về tài nguyên, công nghệ và kinh nghiệm phát triển các dự án quy mô lớn. Đây cũng là cơ sở để PETROVIETNAM thúc đẩy kết nối với các doanh nghiệp Australia, từng bước mở rộng hợp tác trên toàn chuỗi giá trị năng lượng.

Ngày 9/11/2026, ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc PETROVIETNAM làm việc với bà Michelle Chan – Trưởng Văn phòng Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa PETROVIETNAM và Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia.

Để thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, ngày 9/11/2026, tại trụ sở Tập đoàn, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường đã làm việc với Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam. Buổi làm việc tập trung trao đổi về việc kết nối Tập đoàn và các đơn vị thành viên với doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu và đối tác công nghệ của Australia. Qua đó, hai bên có thể từng bước cụ thể hóa những cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

Kết nối trong chuỗi giá trị dầu khí

Thực tế, quan hệ hợp tác giữa PETROVIETNAM và các doanh nghiệp Australia đã được hình thành trong một số lĩnh vực của chuỗi giá trị dầu khí.

Trong năm 2024 và 2025, BSR đã lần lượt thử nghiệm thành công hai loại dầu thô mới là Murban (UAE) và Cooper Basin của Australia, phù hợp để nhập khẩu và chế biến tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Trong lĩnh vực dầu thô, Ampol hiện là doanh nghiệp Australia tham gia mua dầu thô và condensate của Việt Nam. Từ năm 2023 đến nay, tổng lượng dầu thô xuất bán sang Australia đạt gần 3,3 triệu tấn. Ở chiều ngược lại, Ampol cũng nằm trong danh sách nhà cung cấp dầu thô cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Nhà máy đã tiếp nhận và chế biến thành công 1,15 triệu thùng dầu Cooper Basin có nguồn gốc từ Australia.

Ngày 28/4/2026, PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia.

Trong lĩnh vực khí, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã ký hợp đồng khung mua bán LNG với Woodside Energy Trading Singapore Pte. Ltd. (WETS) từ tháng 5/2021. WETS hiện nằm trong danh sách nhà cung cấp tiềm năng của PV GAS LNG. Bên cạnh đó, PV GAS Trading cũng từng bước mở rộng nhập khẩu LPG có nguồn gốc Australia, góp phần đa dạng hóa nguồn cung.

Các khách hàng mua LPG họp với PV GAS TRADING vào ngày 18/3/2026.

Ở lĩnh vực than, tháng 5/2026, Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB) đã làm việc với Glencore International AG để trao đổi về nhu cầu và khả năng cung ứng than từ Australia cho Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. Đây là một trong những hướng đi nhằm đa dạng hóa nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện.

Trong khi đó, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đang duy trì kết nối với các đối tác thiết kế như ICON Engineering, Wood và Worley. Những hoạt động này góp phần mở rộng sự hiện diện của doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam tại thị trường quốc tế.

Mở rộng dư địa hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới

Bên cạnh các hoạt động thương mại và dịch vụ kỹ thuật hiện hữu, PETROVIETNAM xác định còn nhiều cơ hội hợp tác với Australia trong những lĩnh vực năng lượng mới. Trong đó, LNG, điện gió ngoài khơi, BESS (hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin), hydrogen xanh, SAF (nhiên liệu hàng không bền vững) và công nghệ CCS (thu giữ, lưu trữ carbon) là những hướng hợp tác đáng chú ý.

Với kinh nghiệm và thế mạnh của Australia trong phát triển năng lượng, công nghệ và các giải pháp giảm phát thải, việc tăng cường kết nối có thể giúp PETROVIETNAM tiếp cận thêm nguồn lực, kinh nghiệm và công nghệ phục vụ quá trình chuyển dịch năng lượng. Các đơn vị thành viên trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, khí, điện, lọc hóa dầu và phân bón cũng có thêm cơ hội mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng.

Có thể thấy, việc mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp Australia không chỉ góp phần đa dạng hóa đối tác, nâng cao năng lực cạnh tranh của PETROVIETNAM và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, mà còn tạo thêm những kết nối thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hợp tác năng lượng tiếp tục đóng góp vào việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia.