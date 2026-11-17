Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục được củng cố và phát triển, trong đó hợp tác dầu khí, năng lượng là một trong những lĩnh vực hợp tác truyền thống, có vai trò quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Xuân Huyên tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Leningrad do Thống đốc Alexander Drozdenko dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thống đốc tỉnh Leningrad Alexander Drozdenko đánh giá cao quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời khẳng định tiềm năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Theo Thống đốc, Leningrad là địa phương có thế mạnh về công nghiệp, logistics và hạ tầng cảng biển, với 4 cảng biển lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, vận chuyển và xuất khẩu các sản phẩm năng lượng.

Thống đốc Alexander Drozdenko cho biết, tỉnh Leningrad đang triển khai dự án sản xuất LNG quy mô lớn tại khu vực Ust-Luga, với công suất thiết kế khoảng 13 triệu tấn LNG và 2 triệu tấn LPG mỗi năm. Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống kho chứa, cảng biển và hạ tầng phục vụ xuất khẩu, hướng tới cung cấp nguồn khí hóa lỏng ổn định cho thị trường quốc tế.

Thống đốc Alexander Drozdenko phát biểu tại buổi làm việc.

Theo thông tin từ phía Nga, dự án hiện đạt khoảng 83% tiến độ xây dựng, dự kiến đi vào vận hành và cung cấp sản phẩm từ quý IV/2027. Trên cơ sở đó, phía tỉnh Leningrad bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác cung cấp LNG, LPG cho Việt Nam, hướng tới thiết lập quan hệ thương mại ổn định, lâu dài.

Đặc biệt, phía Nga đề xuất nghiên cứu khả năng ký kết các hợp đồng cung cấp LNG dài hạn từ 10-15 năm, với phương thức giao hàng tại cảng tiếp nhận của bên mua. Đồng thời, khẳng định sẵn sàng trao đổi về cơ chế giá cạnh tranh, phù hợp với thị trường quốc tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa hai bên.

Trao đổi với đoàn công tác, Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Xuân Huyên đánh giá cao tiềm năng hợp tác năng lượng với tỉnh Leningrad, đặc biệt là khả năng bổ sung nguồn cung LNG ổn định, dài hạn cho thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Xuân Huyên đánh giá cao tiềm năng hợp tác năng lượng với tỉnh Leningrad, đặc biệt là khả năng bổ sung nguồn cung LNG ổn định, dài hạn cho thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc Lê Xuân Huyên cho biết, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhu cầu năng lượng, đặc biệt là điện năng, được dự báo tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam cần bổ sung nguồn điện mới, đồng thời đa dạng hóa nguồn nhiên liệu nhập khẩu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo đó, nhu cầu nhập khẩu LNG của Việt Nam có thể đạt khoảng 10 triệu tấn/năm vào năm 2030. Đây là cơ hội để các đối tác quốc tế, trong đó có Liên bang Nga, mở rộng hợp tác cung cấp năng lượng cho thị trường Việt Nam.

Trên cơ sở đó, PETROVIETNAM quan tâm nghiên cứu khả năng hợp tác với tỉnh Leningrad nhằm đa dạng hóa nguồn cung LNG, nâng cao tính ổn định trong hoạt động nhập khẩu nhiên liệu, phục vụ các dự án điện khí và nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong nước.

Bên cạnh những cơ hội hợp tác, Phó Tổng Giám đốc Lê Xuân Huyên cũng trao đổi về một số khó khăn liên quan đến cơ chế mua bán LNG dài hạn, các quy định pháp luật về đấu thầu, cũng như những rủi ro pháp lý và thương mại phát sinh.

Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Xuân Huyên và Thống đốc Alexander Drozdenko tại buổi làm việc.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, giao các đầu mối chuyên môn nghiên cứu sâu hơn về điều kiện kỹ thuật, thương mại, phương thức giao hàng và khả năng triển khai hợp tác cung cấp LNG cho thị trường Việt Nam.

Nhân dịp này, Thống đốc Alexander Drozdenko trân trọng mời lãnh đạo PETROVIETNAM sang thăm, khảo sát thực tế dự án LNG tại tỉnh Leningrad, qua đó có thêm cơ sở đánh giá năng lực cung ứng và triển vọng hợp tác giữa hai bên.

Buổi làm việc góp phần mở rộng cơ hội hợp tác năng lượng giữa PETROVIETNAM và tỉnh Leningrad, đồng thời tiếp tục khẳng định định hướng tăng cường hợp tác quốc tế, đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu của Tập đoàn. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga, những trao đổi giữa hai bên được kỳ vọng tạo tiền đề thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.