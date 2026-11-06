PETROVIETNAM thúc đẩy đầu tư đồng bộ E&P và dịch vụ kỹ thuật dầu khí

Ngày 3/11, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) Lê Mạnh Cường đã chủ trì cuộc họp về định hướng đầu tư trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí (E&P) và dịch vụ kỹ thuật, với sự tham dự của các Phó Tổng Giám đốc Cao Hoài Dương, Vũ Đào Minh và lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn cùng các đơn vị Vietsovpetro, PVEP, BIENDONG POC, Phú Quốc POC, SW POC, PTSC, PV Drilling, PVTrans, PVChem và PV GAS. Cuộc họp tập trung rà soát nhu cầu đầu tư E&P giai đoạn 2027 - 2030, khả năng đáp ứng của các đơn vị dịch vụ và giải pháp phối hợp đầu tư trong chuỗi giá trị PETROVIETNAM.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường chủ trì cuộc họp về định hướng đầu tư trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí (E&P) và dịch vụ kỹ thuật, diễn ra vào ngày 3/11 tại TP Hồ Chí Minh.

Nhu cầu đầu tư E&P đặt ra yêu cầu phát triển năng lực dịch vụ

Trong 9 tháng đầu năm 2026, dù tình hình kinh tế, địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, PETROVIETNAM vẫn duy trì sản xuất kinh doanh ổn định; đáng chú ý, lần đầu tiên sau 12 năm, sản lượng dầu thô ghi nhận mức tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, kết quả hoạt động đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. E&P tiếp tục là lĩnh vực trụ cột được Tập đoàn ưu tiên đầu tư, hướng tới nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Fortune Global 500).

Sự phát triển đồng bộ giữa E&P và dịch vụ có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả đầu tư chung: E&P tạo ra thị trường cho khối dịch vụ, còn năng lực dịch vụ giúp các đơn vị thượng nguồn chủ động hơn về tiến độ và phương tiện. Kế hoạch phát triển dịch vụ cần căn cứ vào tổng thể nhu cầu thị trường, kể cả nhu cầu của các nhà điều hành dầu khí trong và ngoài nước, thay vì chỉ dựa trên danh mục đầu tư của từng đơn vị.

Trước tác động của biến động địa chính trị đến nguồn lực dịch vụ dầu khí quốc tế, chủ động đầu tư vào các năng lực thiết yếu giúp nâng cao khả năng tự chủ, giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài. Đầu tư cần tập trung vào những năng lực còn thiếu hoặc có ý nghĩa chiến lược như giàn khoan, tàu chuyên dụng, lắp đặt công trình biển, cơ sở chế tạo và hạ tầng hậu cần; tránh chồng chéo giữa các đơn vị và trùng lặp với những năng lực doanh nghiệp trong nước đã đáp ứng tốt.

Sự phát triển đồng bộ giữa E&P và dịch vụ có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả đầu tư chung của Tập đoàn.

Tại phần thảo luận, các đơn vị và ban chuyên môn đã trao đổi về khối lượng công việc, khả năng đáp ứng của hệ thống dịch vụ và cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực khoan, chế tạo, vận chuyển, hậu cần, cung ứng vật tư; đồng thời đề cập yêu cầu có cơ chế quản trị linh hoạt, phù hợp với đặc thù đầu tư phương tiện dịch vụ.

Đầu tư để kiến tạo thị trường, phát huy hiệu quả liên kết chuỗi

Kết luận cuộc họp, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường nhấn mạnh yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ chủ động đầu tư để kiến tạo thị trường, mở rộng và giữ vững thị phần. Với những điều kiện thuận lợi hiện nay về nguồn vốn, cơ hội thị trường và sự ủng hộ đối với hoạt động đầu tư, đây là thời điểm các doanh nghiệp dịch vụ cần đẩy mạnh đầu tư, chuẩn bị sớm năng lực, nhất là ở những lĩnh vực đòi hỏi thời gian dài để đầu tư phương tiện, thiết bị.

Đối với các doanh nghiệp đã khẳng định được vị thế quốc tế, chiến lược đầu tư phải tương xứng với yêu cầu cạnh tranh toàn cầu, hướng tới gia tăng thị phần và tạo nguồn công việc dài hạn. Các hình thức đầu tư cần được đa dạng hóa, gồm mua sắm, đóng mới phương tiện, liên doanh, liên kết, M&A và hợp tác khai thác tài sản, trên cơ sở hiệu quả đầu tư và khả năng thu xếp nguồn lực.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường nhấn mạnh quan điểm tăng trưởng phải gắn liền với tính ổn định và bền vững, đầu tư phải gắn với phát triển nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và kiểm soát rủi ro.

Tổng Giám đốc yêu cầu tăng cường điều phối hoạt động đầu tư thông qua các công cụ quản trị hiện có, đặc biệt là công tác quản lý người đại diện phần vốn, phê duyệt chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm. Các danh mục đầu tư phải được rà soát tổng thể trước khi phê duyệt, bảo đảm phù hợp với định hướng chung, tránh chồng chéo, phân tán nguồn lực; việc phối hợp cần được triển khai ngay.

Về quản trị đầu tư, PETROVIETNAM đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm khâu trung gian, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. Riêng lĩnh vực dịch vụ, phương thức quản lý kế hoạch đầu tư cần linh hoạt hơn, phân định rõ phần kế hoạch chắc chắn và phần dự phòng, phù hợp với đặc thù thị trường.

Một nhiệm vụ đáng chú ý khác là số hóa công tác dự báo và điều phối nhu cầu dịch vụ, thông qua xây dựng bản đồ nhu cầu dịch vụ E&P theo từng dự án có ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, giúp đối chiếu nhu cầu với khả năng cung ứng và xác định những khoảng trống năng lực.

Đối với liên kết chuỗi, các đơn vị cần chủ động phối hợp, nghiên cứu các mô hình liên kết đầu tư, khai thác chung tài sản và cung cấp dịch vụ E&P tích hợp tại những dự án phù hợp, trên cơ sở hiệu quả kinh tế và lợi ích hài hòa giữa các bên. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp sẽ được Tập đoàn hỗ trợ tháo gỡ.

Nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng ổn định, bền vững, Tổng Giám đốc khẳng định hoạt động đầu tư phải gắn với phát triển nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và kiểm soát rủi ro. Mục tiêu đưa PETROVIETNAM vào nhóm Fortune Global 500 sẽ là động lực để Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, phát huy hiệu quả liên kết chuỗi, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới./.