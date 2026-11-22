Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về phía PETROVIETNAM có đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn, đồng chí Cao Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn và các đơn vị thành viên đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đóng góp của PETROVIETNAM với ngân sách địa phương và dự án của các đơn vị thành viên tại tỉnh Hà Tĩnh

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác ký tháng 07/2025 giữa UBND tỉnh và PETROVIETNAM, Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên đã nghiên cứu Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại Vũng Áng. Đề án gắn phát triển năng lượng và công nghiệp với dịch vụ logistics, hậu cần kỹ thuật. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2035, các dự án được ưu tiên gồm Kho LNG Bắc Trung Bộ, Nhà máy điện LNG Vũng Áng III và hệ thống phân phối khí. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành chuỗi tiếp nhận, cung ứng khí cho phát điện và sản xuất công nghiệp tại khu kinh tế; đồng thời, tạo điều kiện để địa phương thu hút thêm các dự án công nghiệp và công nghệ cao.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện PETROVIETNAM và các đơn vị thành viên đã chia sẻ về tình hình hoạt động cũng như tiến độ triển khai các dự án cụ thể tại địa phương. Cụ thể, PETROVIETNAM hiện có 06 đơn vị thành viên đang thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp khí, công nghiệp điện, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh phân bón và ngân hàng, bảo hiểm. Các nhà máy, công trình như Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, kho chứa và trạm nạp LPG, kho xăng dầu, các cửa hàng xăng dầu… đã và đang góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Hà Tĩnh. Tổng doanh thu của các đơn vị trên địa bàn tỉnh 10 tháng đạt khoảng hơn 22,2 nghìn tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước tại địa phương khoảng 423 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động an sinh xã hội được PETROVIETNAM quan tâm triển khai trên địa bàn tỉnh với giá trị giai đoạn 2020-2026 là 262,5 tỷ đồng, tập trung vào các chương trình: xây dựng trường, trang bị phòng học STEM, tài trợ thiết bị y tế, chương trình Tết vì người nghèo...

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường trao đổi tại buổi làm việc.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM nhấn mạnh kết quả kinh doanh tích cực đang tạo điều kiện để PETROVIETNAM đẩy mạnh đầu tư trong năm 2027; trong đó có tỉnh Hà Tĩnh, nhằm hướng tới trở thành một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Fortune Global 500) trước năm 2030. Những cởi trói về cơ chế đối với doanh nghiệp nhà nước cũng tạo động lực để PETROVIETNAM cùng các đơn vị thành viên tự tin và mạnh dạn đầu tư vào các dự án trọng điểm.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường nhấn mạnh các dự án tại Vũng Áng giữ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Đối với Hà Tĩnh, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường nhấn mạnh các dự án tại Vũng Áng giữ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn. Về dài hạn, PETROVIETNAM hướng tới xây dựng mô hình Trung tâm Khí khu vực (Hub) tại Vũng Áng và kết nối đường ống để cấp khí cho các nhà máy điện và hộ tiêu thụ công nghiệp; qua đó, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư khi tính toán giá điện, bảo đảm hiệu quả đầu tư và thu xếp vốn. Tổng Giám đốc cũng đề nghị các đơn vị PV GAS, PV Power tập trung cho công tác chuẩn bị, triển khai khởi công kho LNG đúng cam kết và bảo đảm tiến độ cung cấp thiết bị cho Nhà máy điện LNG Vũng Áng III.

Hà Tĩnh cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng PETROVIETNAM với các dự án năng lượng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã báo cáo, trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ các vướng mắc cụ thể đối với từng dự án, từng hạng mục công việc. Hai bên cũng thống nhất định hướng tiếp tục triển khai các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa PETROVIETNAM và tỉnh Hà Tĩnh nhằm đảm bảo hiệu quả, vì mục tiêu tăng trưởng chung của hai bên.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong 10 tháng năm 2026. Trong đó, những hoạt động sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội của các đơn vị thành viên của PETROVIETNAM đã đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng cho biết trong giai đoạn hiện nay, Tập đoàn và tỉnh đang có những điểm thuận lợi để triển khai Thỏa thuận hợp tác, vì vậy Tập đoàn và tỉnh cần tập trung triển khai những công việc liên quan để sớm đưa các dự án vào đúng tiến độ, trước mắt là khởi công kho khí LNG trong tháng 12/2026.

Đồng chí Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục cung cấp thông tin, phối hợp triển khai liên tục các dự án trọng điểm. Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cam kết sẵn sàng tập trung tối đa xử lý công việc, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn để triển khai hiệu quả các dự án, đảm bảo đúng tiến độ. Đồng chí Phan Thiên Định cũng đề nghị Tập đoàn phối hợp hoàn thiện các đề xuất liên quan đến việc triển khai đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng tại Vũng Áng để trình các cấp thẩm quyền xem xét. Thay mặt Tỉnh ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Phan Thiên Định gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động PETROVIETNAM các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Về phía PETROVIETNAM, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường cam kết Tập đoàn và các đơn vị sẽ quyết liệt triển khai các dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Trong thời gian tới, lãnh đạo PETROVIETNAM mong muốn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng tổ chức các buổi làm việc định kỳ nhằm hỗ trợ, đồng hành tháo gỡ các vướng mắc, tiếp tục triển khai công việc theo Thỏa thuận hợp tác, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh cũng như thực hiện mục tiêu phát triển của PETROVIETNAM.