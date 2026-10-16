PETROVIETNAM tham gia học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4

Dự và phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đơn vị Trung ương...

Điểm cầu trụ sở PETROVIETNAM.

Tham dự tại điểm cầu trụ sở PETROVIETNAM có đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn; cùng với 52 điểm cầu trực thuộc và gần 2.500 đảng viên, bảo đảm các đại biểu tham dự đúng, đủ thành phần theo quy định.

Hội nghị nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những nội dung mới, trọng tâm; thống nhất nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong các cấp ủy, tổ chức đảng.

Điểm cầu trụ sở tầng 19 PETROVIETNAM

Từ đó, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị trong tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động hiệu quả; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề, gồm: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Điểm cầu PVEP

Điểm cầu PV GAS

Điểm cầu PQPOC

Điểm cầu PVCollege

Điểm cầu PVPGB

Điểm cầu BSR

Điểm cầu PVI

Điểm cầu PVcomBank

Điểm cầu SWPOC

Điểm cầu PTSC

Điểm cầu PVPMB