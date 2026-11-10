PETROVIETNAM thăm, chúc mừng VNABC nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam

Tham gia đoàn công tác có ông Lê Anh Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy PETROVIETNAM; cùng đại diện Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn.

Đón tiếp đoàn, về phía VNABC có ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội; ông Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin; cùng các thành viên Hiệp hội.

Ông Trần Quang Dũng gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học và thành viên VNABC nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo PETROVIETNAM, ông Trần Quang Dũng gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học và thành viên VNABC nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ông Trần Quang Dũng, hành trình 10 năm của Cuộc vận động xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã tạo được những dấu ấn tích cực, góp phần thúc đẩy sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động tại các doanh nghiệp. Đây là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, tâm huyết và chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó vai trò kết nối, định hướng và dẫn dắt của VNABC có ý nghĩa quan trọng.

Ông Hồ Anh Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và những lời chúc mừng của lãnh đạo PETROVIETNAM.

Đáp lại tình cảm của lãnh đạo PETROVIETNAM, ông Hồ Anh Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và những lời chúc mừng của lãnh đạo Tập đoàn. Chủ tịch VNABC đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp của PETROVIETNAM đối với sự nghiệp phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, cùng thúc đẩy các hoạt động thiết thực nhằm đưa văn hóa doanh nghiệp đi sâu vào thực tiễn quản trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Buổi gặp gỡ, chúc mừng và chia sẻ không chỉ thể hiện tình cảm, sự trân trọng, mà còn khẳng định mối quan hệ đồng hành gắn bó giữa hai đơn vị. Đây cũng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp, qua đó tạo nền tảng vững chắc để nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định uy tín và hướng tới phát triển bền vững.

Ông Trần Quang Dũng trao đổi với các đại biểu tại chương trình gặp mặt báo chí, thông tin về Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2026.

Là tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước, PETROVIETNAM xác định văn hóa doanh nghiệp không đơn thuần là những chuẩn mực ứng xử hay hoạt động phong trào, mà trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực cho sự phát triển. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đặc biệt trước những biến động và thách thức lớn, Tập đoàn luôn chú trọng củng cố hệ thống giá trị, xây dựng bản sắc văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ người lao động. Những giá trị đó góp phần tạo dựng hình ảnh, thương hiệu và vị thế của PETROVIETNAM, đồng thời lan tỏa tinh thần văn hóa doanh nghiệp trong toàn hệ thống.

Chuyến thăm và chúc mừng VNABC nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết của PETROVIETNAM trong hành trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Chuyến thăm và chúc mừng VNABC nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết của PETROVIETNAM trong hành trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Trên tinh thần gắn bó, hợp tác và cùng phát triển, hai bên hướng tới tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng và động lực cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.