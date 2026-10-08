Petrovietnam tập trung chiến lược trụ cột, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số

Petrovietnam tăng gấp 2,3 lần vốn đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa tổ chức Hội nghị Thăm dò - Khai thác Dầu khí năm 2026 nhằm đánh giá kết quả giai đoạn 2021 - 2025, xác định định hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch thăm dò khai thác giai đoạn 2026 - 2030, Petrovietnam xác định, thăm dò - khai thác tiếp tục giữ vai trò trụ cột, tập trung gia tăng trữ lượng, duy trì sản lượng, nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy các dự án trọng điểm và mở rộng cơ hội đầu tư trong và ngoài nước nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, Hội nghị năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đồng thời hướng tới hoàn thành kế hoạch năm 2026 và đặt nền tảng cho giai đoạn 2026 - 2030, là giai đoạn Tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số mỗi năm và có tên trong Fortune Global 500 trước năm 2030. Để đạt mục tiêu đó, thăm dò khai thác được xác định tiếp tục là trụ cột về trữ lượng, sản lượng và hiệu quả đầu tư.

Điểm lại những kết quả tích cực của khối Thăm dò - Khai thác trong giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn biểu dương và trân trọng cảm ơn nỗ lực của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động trong khối, các nhà thầu và đối tác dầu khí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Ngọc Sơn đề nghị nhìn thẳng vào các khó khăn, thách thức hiện hữu: hệ số bù đắp trữ lượng mới chưa đạt kỳ vọng; sản lượng tại các mỏ chủ lực suy giảm tự nhiên; các phát hiện mới ở bể Cửu Long và Nam Côn Sơn phần lớn có quy mô nhỏ; tiềm năng lớn chưa được phát hiện lại nằm ở vùng nước sâu, xa bờ, rủi ro cao, khó thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Thêm vào đó, chuyển dịch năng lượng đang khiến việc huy động vốn cho dầu khí ngày càng khó khăn.

Tuy nhiên, Petrovietnam cũng đang có những thuận lợi, nhất là về cơ chế, chính sách. Luật Đầu tư năm 2025, Luật Dầu khí có hiệu lực từ tháng 3/2027 cùng các quy định mới về đầu tư ra nước ngoài tăng quyền tự chủ, phân cấp mạnh hơn cho Tập đoàn; có ưu đãi đối với mỏ nhỏ, mỏ cận biên và các giải pháp nâng cao thu hồi dầu khí; cho phép hợp đồng linh hoạt hơn.

Cơ chế đã mở hơn. Việc còn lại là chúng ta biến cơ chế đó thành trữ lượng và sản lượng nhanh đến đâu

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn

Với mục tiêu gia tăng trữ lượng trong nước 13 - 17 triệu tấn quy dầu mỗi năm và giữ vững sản lượng khai thác giai đoạn 2026 - 2030, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận bốn nhóm vấn đề: về đích năm 2026, chuẩn bị sớm cho năm 2027; đưa hệ số bù đắp trữ lượng lên trên 1; xây dựng mô hình quản lý phù hợp với phân cấp mới; xanh hóa khâu thượng nguồn.

Nhấn mạnh những gì được thăm dò hôm nay sẽ quyết định sản lượng của 5–10 năm tới, ông đề nghị Hội nghị thảo luận thẳng thắn, đi vào việc cụ thể và kết thúc bằng những đầu việc có người chịu trách nhiệm, có thời hạn hoàn thành.

Báo cáo kết quả thăm dò dầu khí giai đoạn 2021 - 2025 cho biết, khối Thăm dò - Khai thác đã vượt qua nhiều khó khăn do chuỗi cung ứng đứt gãy, chi phí giàn khoan và dịch vụ tăng cao, địa chính trị diễn biến phức tạp. Trong giai đoạn này, Petrovietnam đã thu nổ 9.623 km² địa chấn 3D, khoan 46 giếng, có 8 phát hiện dầu khí mới, trong đó có Hải Sư Vàng, Bunga Aster, Rồng Đôi Mới, Lạc Đà Hồng; gia tăng trữ lượng 75,79 triệu tấn quy dầu; đưa 16 mỏ, công trình mới vào khai thác; khai thác 51,98 triệu tấn dầu và đưa 35,21 tỷ m³ khí về bờ, hoàn thành kế hoạch 5 năm Chính phủ giao.

Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng khai thác dầu thô trong nước của Petrovietnam đạt 6,66 triệu tấn, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Khí về bờ đạt 4,82 tỷ m³; sản lượng dầu và khí lần lượt đạt 85% và 80% kế hoạch Chính phủ giao. Gia tăng trữ lượng đạt 13 triệu tấn quy dầu. Hai mỏ, công trình được đưa vào khai thác sớm hơn kế hoạch, trong đó dự án RC-12 sớm 85 ngày.

Đẩy mạnh đầu tư, phát triển theo chuỗi trong giai đoạn 2026 - 2030

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò dầu khí, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR); quản lý chặt chẽ chuỗi dự án khí Lô B, sớm tái khởi động chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh.

Các giải pháp trọng tâm gồm ứng dụng công nghệ địa chấn tiên tiến để tìm kiếm các bẫy phi truyền thống, tối ưu lựa chọn vị trí giếng khoan; ứng dụng công nghệ khoan nhằm giảm thời gian, chi phí; đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu thăm dò dầu khí, bảo đảm bảo mật và khai thác chung, ứng dụng AI/ML và phát triển sản phẩm chiến lược. Đồng thời, Tập đoàn nghiên cứu CCS, khoáng sản đáy biển, địa nhiệt, hydrogen tự nhiên và khí hydrate; xây dựng kế hoạch đầu tư sát thực tế, kiểm soát chặt tiến độ dự án và phát triển nguồn nhân lực thăm dò dầu khí chất lượng cao.

Ở nước ngoài, Petrovietnam tiếp tục phát huy vai trò của các hiệp định liên chính phủ và đối tác chiến lược, ưu tiên mua mỏ đang có sản lượng khai thác, đồng thời có tiềm năng thăm dò mở rộng.

Công trình dầu khí ngoài khơi của Petrovietnam. Ảnh: ĐVCC.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý hợp đồng Tập đoàn trình bày các văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động dầu khí trong nước, đầu tư ra nước ngoài và định hướng hoàn thiện các quy định nội bộ của Petrovietnam trong lĩnh vực thăm dò dầu khí.

Ngoài ra, các tham luận tại hội nghị cũng chia sẻ các giải pháp hoàn thành kế hoạch thăm dò dầu khí năm 2026 và kế hoạch đến năm 2030. Qua đó, đóng góp vào kết quả thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2019-2025, cơ sở triển khai giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2050, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường nhấn mạnh, thăm dò - khai thác dầu khí (E&P) tiếp tục giữ vai trò cốt lõi, là động lực chính và giữ vai trò dẫn dắt trong chuỗi giá trị của Tập đoàn. Đầu tư E&P mang lại hiệu quả, đóng góp quan trọng vào lợi nhuận và ngân sách nhà nước, nhưng cần thời gian dài để tạo tăng trưởng. Vì vậy, bên cạnh các hoạt động đang triển khai, Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tập trung nghiên cứu, đầu tư thông qua M&A, nhất là ở nước ngoài, nhằm bổ sung sản lượng, tạo bước đột phá và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số.