PETROVIETNAM tập huấn công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Chương trình hội thảo diễn ra tại Tam Đảo ngày 9/11 dành cho các đơn vị phía Bắc với 76 đại biểu và tại Hồ Tràm ngày 11/11 dành cho các đơn vị phía Nam với 147 đại biểu là cán bộ, người lao động trực tiếp tham mưu công tác kiểm soát tài sản, thu nhập tại các đơn vị thuộc Tập đoàn.

Tham dự hội thảo có báo cáo viên TS Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ.

Chương trình hội thảo diễn ra tại Tam Đảo ngày 9/11.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Quốc Sơn - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn nhấn mạnh ý nghĩa của việc cập nhật, phổ biến và triển khai kịp thời các quy định pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập, đồng thời đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện kê khai trung thực, đầy đủ, đúng quy định.

Ông Bùi Quốc Sơn nhấn mạnh yêu cầu cập nhật, thực hiện đúng quy định pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập và kê khai trung thực, đầy đủ.

Tại lớp tập huấn, TS Nguyễn Tuấn Khanh đã truyền đạt chuyên đề “Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát tài sản, thu nhập” và những nội dung trọng tâm của Nghị định số 164/2026/NĐ-CP, hướng dẫn trình tự, thủ tục kê khai, công khai tài sản, thu nhập và giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Đáng chú ý, phiên thảo luận diễn ra sôi nổi khi các đại biểu thẳng thắn chia sẻ nhiều tình huống thực tiễn và khó khăn phát sinh tại đơn vị để cùng báo cáo viên phân tích, làm rõ.

Chương trình hội thảo diễn ra tại Hồ Tràm ngày 11/11.

Sau hội thảo, Tập đoàn đề nghị các đơn vị căn cứ quy định pháp luật, khẩn trương rà soát, lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện đầy đủ các quy trình kê khai, tiếp nhận, công khai, quản lý, bàn giao bản kê khai và chế độ báo cáo theo quy định. Người có nghĩa vụ kê khai cần chủ động nghiên cứu quy định, thực hiện kê khai trung thực, đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm về nội dung bản kê khai của mình.

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Bùi Quốc Sơn đề nghị các đơn vị thuộc PETROVIETNAM tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm soát tài sản, thu nhập đến toàn thể cán bộ và người lao động thuộc quyền quản lý; chủ động rà soát, đôn đốc việc kê khai bảo đảm đúng đối tượng, đúng thời gian và chất lượng theo quy định.