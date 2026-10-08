Petrovietnam tăng vốn đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí

Petrovietnam dự kiến dành khoảng 14,23 tỷ USD cho hoạt động thăm dò - khai thác dầu khí. Ảnh: ĐVCC

Theo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), 9 tháng năm 2026, sản lượng khai thác dầu thô trong nước đạt 6,66 triệu tấn, tăng 10,4% so với cùng kỳ; sản lượng khí về bờ đạt 4,82 tỷ m³. Đáng chú ý, gia tăng trữ lượng đạt 13 triệu tấn quy dầu, cao hơn sản lượng khai thác, tạo cơ sở duy trì sản lượng trong những năm tới.

Là đơn vị chủ lực, Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) tập trung đưa nhanh kết quả thăm dò, thẩm lượng vào khai thác, đồng thời tối ưu sản lượng tại các mỏ hiện hữu. Từ đầu năm đến nay, đơn vị triển khai 27 giếng khoan phát triển khai thác, hoàn thành 18 giếng. Một số giếng cho lưu lượng ban đầu cao hơn đáng kể so với kế hoạch. Cùng với đó, 100 công việc can thiệp giếng trong 9 tháng đã góp phần gia tăng gần 700 nghìn thùng dầu quy đổi.

Tuy nhiên, hoạt động thăm dò, khai thác vẫn đối mặt nhiều thách thức. Hệ số bù đắp trữ lượng mới chưa đạt kỳ vọng; sản lượng tại các mỏ chủ lực suy giảm tự nhiên; các phát hiện mới ở bể Cửu Long và Nam Côn Sơn phần lớn có quy mô nhỏ. Trong khi đó, những khu vực còn tiềm năng lớn lại nằm ở vùng nước sâu, xa bờ, rủi ro cao, khó thu hút đầu tư.

Trong bối cảnh đó, Petrovietnam dự kiến tăng mạnh vốn cho thăm dò - khai thác. Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư cho hoạt động này giai đoạn 2026-2030 khoảng 14,23 tỷ USD, cao gấp khoảng 2,3 lần giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu đặt ra là gia tăng trữ lượng trong nước khoảng 13-17 triệu tấn quy dầu mỗi năm, đồng thời duy trì sản lượng khai thác trong giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đầu tư trong nước, Petrovietnam định hướng mở rộng hoạt động ở nước ngoài, ưu tiên các cơ hội mua lại mỏ đang có sản lượng và còn tiềm năng thăm dò mở rộng.

Về dài hạn, Petrovietnam không chỉ tìm kiếm dầu khí truyền thống mà còn nghiên cứu các hướng đi mới như thu hồi, lưu giữ carbon (CCS), địa nhiệt, hydrogen tự nhiên, khí hydrate và khoáng sản đáy biển. Đây là giải pháp vừa khai thác hiệu quả các nguồn lực dầu khí hiện có, vừa thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng.