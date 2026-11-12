PETROVIETNAM quan tâm xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp PETROVIETNAM quan tâm xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp

Hoạt động thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của hiệp hội, đồng thời cho thấy sự quan tâm của PETROVIETNAM đối với việc xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp.

Tham gia đoàn công tác có ông Lê Anh Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy PETROVIETNAM cùng đại diện Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp tập đoàn.

Đón tiếp đoàn, về phía VNABC có ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch hiệp hội; ông Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin cùng các thành viên hiệp hội.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Trần Quang Dũng đánh giá, sau 10 năm triển khai, Cuộc vận động xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động tại nhiều đơn vị. Quá trình này cần sự kiên trì, tâm huyết và phối hợp của nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó, VNABC giữ vai trò kết nối, định hướng và thúc đẩy các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Ông Trần Quang Dũng gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, các chuyên gia và thành viên VNABC. Ảnh: PETROVIETNAM

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo PETROVIETNAM, ông Hồ Anh Tuấn đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp của tập đoàn đối với sự nghiệp phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Chủ tịch VNABC bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác, thúc đẩy những hoạt động thiết thực, đưa văn hóa doanh nghiệp ngày càng gắn bó với công tác quản trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Hồ Anh Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và những lời chúc mừng của lãnh đạo PETROVIETNAM. Ảnh: PETROVIETNAM

Là tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước, PETROVIETNAM xác định văn hóa doanh nghiệp không đơn thuần là những chuẩn mực ứng xử hay hoạt động phong trào mà còn là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển. Trải qua nhiều giai đoạn, tập đoàn luôn chú trọng củng cố hệ thống giá trị, xây dựng bản sắc văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ người lao động. Những giá trị này góp phần tạo dựng hình ảnh, thương hiệu và vị thế của PETROVIETNAM, đồng thời lan tỏa tinh thần văn hóa doanh nghiệp trong toàn hệ thống.

Ông Trần Quang Dũng trao đổi với các đại biểu tại chương trình gặp mặt báo chí, thông tin về Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2026. Ảnh: PETROVIETNAM

Việc tiếp tục vun đắp các giá trị văn hóa vì thế không chỉ có ý nghĩa củng cố bản sắc, uy tín của tập đoàn mà còn góp phần phát huy sức mạnh nội sinh, tạo nền tảng cho quá trình phát triển bền vững.