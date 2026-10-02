PETROVIETNAM: Phát huy vai trò cốt lõi của thăm dò khai thác, tạo động lực tăng trưởng

Ngày 2/10/2026, tại Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) tổ chức Hội nghị Thăm dò - Khai thác Dầu khí năm 2026 nhằm đánh giá kết quả giai đoạn 2021 - 2025, xác định định hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch thăm dò khai thác giai đoạn 2026 - 2030.

PETROVIETNAM tổ chức Hội nghị Thăm dò - Khai thác Dầu khí năm 2026

Tham dự Hội nghị có ông Trần Thanh Tùng – Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng – Dầu khí, Bộ Công Thương.

Về phía PETROVIETNAM có ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; ông Lê Mạnh Cường - Tổng Giám đốc Tập đoàn; các Thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc; đại diện các ban, Văn phòng Tập đoàn; lãnh đạo các đơn vị thành viên: Vietsovpetro, PVEP, VPI, BIENDONG POC, PQPOC, PV GAS, PTSC, PV Drilling, PVChem, PVTRANS… cùng đại diện cán bộ, nhân viên làm công tác thăm dò khai thác (TDKT) dầu khí thuộc PETROVIETNAM.

Về phía Hội Dầu khí Việt Nam có TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội, cùng đại diện các ban, Văn phòng và các chuyên gia của Hội. Hội nghị cũng có sự tham dự của lãnh đạo các nhà thầu, đối tác dầu khí của PETROVIETNAM.

TDKT tiếp tục là trụ cột về trữ lượng, sản lượng và hiệu quả đầu tư

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, Hội nghị năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đồng thời hướng tới hoàn thành kế hoạch năm 2026 và đặt nền tảng cho giai đoạn 2026 - 2030, là giai đoạn Tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số mỗi năm và có tên trong Fortune Global 500 trước năm 2030. Để đạt mục tiêu đó, thăm dò khai thác được xác định tiếp tục là trụ cột về trữ lượng, sản lượng và hiệu quả đầu tư.

Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, Hội nghị năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đồng thời hướng tới hoàn thành kế hoạch năm 2026 và đặt nền tảng cho giai đoạn 2026 - 2030

Điểm lại những kết quả tích cực của khối Thăm dò - Khai thác trong giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn biểu dương và trân trọng cảm ơn nỗ lực của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động trong khối, các nhà thầu và đối tác dầu khí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch HĐTV Lê Ngọc Sơn đề nghị nhìn thẳng vào các khó khăn, thách thức hiện hữu: hệ số bù đắp trữ lượng mới chưa đạt kỳ vọng; sản lượng tại các mỏ chủ lực suy giảm tự nhiên; các phát hiện mới ở bể Cửu Long và Nam Côn Sơn phần lớn có quy mô nhỏ; tiềm năng lớn chưa được phát hiện lại nằm ở vùng nước sâu, xa bờ, rủi ro cao, khó thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Thêm vào đó, chuyển dịch năng lượng đang khiến việc huy động vốn cho dầu khí ngày càng khó khăn.

Tuy nhiên, PETROVIETNAM cũng đang có những thuận lợi, nhất là về cơ chế, chính sách. Luật Đầu tư năm 2025, Luật Dầu khí có hiệu lực từ tháng 3/2027 cùng các quy định mới về đầu tư ra nước ngoài tăng quyền tự chủ, phân cấp mạnh hơn cho Tập đoàn; có ưu đãi đối với mỏ nhỏ, mỏ cận biên và các giải pháp nâng cao thu hồi dầu khí; cho phép hợp đồng linh hoạt hơn.

Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM nhấn mạnh: “Cơ chế đã mở hơn. Việc còn lại là chúng ta biến cơ chế đó thành trữ lượng và sản lượng nhanh đến đâu”.

Với mục tiêu gia tăng trữ lượng trong nước 13 - 17 triệu tấn quy dầu mỗi năm và giữ vững sản lượng khai thác giai đoạn 2026 - 2030, Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận bốn nhóm vấn đề: về đích năm 2026, chuẩn bị sớm cho năm 2027; đưa hệ số bù đắp trữ lượng lên trên 1; xây dựng mô hình quản lý phù hợp với phân cấp mới; xanh hóa khâu thượng nguồn.

Nhấn mạnh những gì được thăm dò hôm nay sẽ quyết định sản lượng của 5–10 năm tới, ông đề nghị Hội nghị thảo luận thẳng thắn, đi vào việc cụ thể và kết thúc bằng những đầu việc có người chịu trách nhiệm, có thời hạn hoàn thành.

Báo cáo kết quả TDKT giai đoạn 2021 - 2025 cho biết, khối Thăm dò - Khai thác đã vượt qua nhiều khó khăn do chuỗi cung ứng đứt gãy, chi phí giàn khoan và dịch vụ tăng cao, địa chính trị diễn biến phức tạp. Trong giai đoạn này, PETROVIETNAM đã thu nổ 9.623 km² địa chấn 3D, khoan 46 giếng, có 8 phát hiện dầu khí mới, trong đó có Hải Sư Vàng, Bunga Aster, Rồng Đôi Mới, Lạc Đà Hồng; gia tăng trữ lượng 75,79 triệu tấn quy dầu; đưa 16 mỏ, công trình mới vào khai thác; khai thác 51,98 triệu tấn dầu và đưa 35,21 tỷ m³ khí về bờ, hoàn thành kế hoạch 5 năm Chính phủ giao.

Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng khai thác dầu thô trong nước của PETROVIETNAM đạt 6,66 triệu tấn, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Khí về bờ đạt 4,82 tỷ m³; sản lượng dầu và khí lần lượt đạt 85% và 80% kế hoạch Chính phủ giao. Gia tăng trữ lượng đạt 13 triệu tấn quy dầu. Hai mỏ, công trình được đưa vào khai thác sớm hơn kế hoạch, trong đó dự án RC-12 sớm 85 ngày.

Đẩy mạnh đầu tư, phát triển theo chuỗi trong giai đoạn 2026 - 2030

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động TDKT, PETROVIETNAM định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR); quản lý chặt chẽ chuỗi dự án khí Lô B, sớm tái khởi động chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh.

Bà Trần Thái Ninh - Phó Trưởng Ban Quản lý hợp đồng Tập đoàn trình bày các văn bản pháp luật mới

Các giải pháp trọng tâm gồm ứng dụng công nghệ địa chấn tiên tiến để tìm kiếm các bẫy phi truyền thống, tối ưu lựa chọn vị trí giếng khoan; ứng dụng công nghệ khoan nhằm giảm thời gian, chi phí; đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu TDKT, bảo đảm bảo mật và khai thác chung, ứng dụng AI/ML và phát triển sản phẩm chiến lược. Đồng thời, Tập đoàn nghiên cứu CCS, khoáng sản đáy biển, địa nhiệt, hydrogen tự nhiên và khí hydrate; xây dựng kế hoạch đầu tư sát thực tế, kiểm soát chặt tiến độ dự án và phát triển nguồn nhân lực TDKT chất lượng cao.

Ở nước ngoài, PETROVIETNAM tiếp tục phát huy vai trò của các hiệp định liên chính phủ và đối tác chiến lược, ưu tiên mua mỏ đang có sản lượng khai thác, đồng thời có tiềm năng thăm dò mở rộng.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý hợp đồng Tập đoàn trình bày các văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động dầu khí trong nước, đầu tư ra nước ngoài và định hướng hoàn thiện các quy định nội bộ của PETROVIETNAM trong lĩnh vực TDKT.

Ông Nguyễn Lâm Anh - Phó Tổng Giám đốc Vietsovpetro trình bày tham luận

Ông Nguyễn Xuân Phong - Trưởng Ban TKTD PVEP trình bày tham luận

Đại diện Vietsovpetro và PVEP trình bày các tham luận về kết quả TDKT giai đoạn 2021-2025, giải pháp hoàn thành kế hoạch TDKT năm 2026 và kế hoạch đến năm 2030. PVEP đồng thời báo cáo hiện trạng đầu tư ra nước ngoài và định hướng trong thời gian tới. Đại diện Rusvietpetro trình bày kết quả thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2019-2025, cơ sở triển khai giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2050, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội DKVN đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Trong phần thảo luận, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến về tối ưu khai thác; đẩy mạnh nghiên cứu tiềm năng dầu khí tại các bể Cửu Long, Nam Côn Sơn; khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu TDKT; các giải pháp đưa chuỗi dự án khí Lô B, Cá Voi Xanh cùng các mỏ nhỏ, mỏ cận biên vào khai thác đúng tiến độ; những thách thức khi triển khai điện gió ngoài khơi.

Ông Trần Thanh Tùng – Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng – Dầu khí, Bộ Công Thương đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Các đại biểu đóng góp ý kiến trong phần thảo luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường nhấn mạnh, thăm dò - khai thác dầu khí (E&P) tiếp tục giữ vai trò cốt lõi, là động lực chính và giữ vai trò dẫn dắt trong chuỗi giá trị của Tập đoàn. Đầu tư E&P mang lại hiệu quả, đóng góp quan trọng vào lợi nhuận và ngân sách nhà nước, nhưng cần thời gian dài để tạo tăng trưởng. Vì vậy, bên cạnh các hoạt động đang triển khai, Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tập trung nghiên cứu, đầu tư thông qua M&A, nhất là ở nước ngoài, nhằm bổ sung sản lượng, tạo bước đột phá và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường nhấn mạnh, thăm dò - khai thác dầu khí (E&P) tiếp tục giữ vai trò cốt lõi, là động lực chính và giữ vai trò dẫn dắt trong chuỗi giá trị của Tập đoàn

Tổng Giám đốc yêu cầu nhìn nhận các cơ hội đầu tư từ góc độ chuỗi của toàn Tập đoàn, gắn thăm dò khai thác với hạ tầng khí và các hoạt động hạ nguồn. Trong đó, cần thúc đẩy các dự án Lô B, Cá Voi Xanh; phát huy hạ tầng khí ngoài khơi và trên bờ ở Đông Nam Bộ; đồng thời nghiên cứu phát triển chuỗi khí - điện tại khu vực phía Bắc, kết hợp nguồn khí nội địa và LNG.

Nhấn mạnh đầu tư là điều kiện để phát triển và tăng trưởng, Tổng Giám đốc yêu cầu xác định rõ danh mục đầu tư, thứ tự ưu tiên, mục tiêu, lộ trình, tiến độ và đầu mối chịu trách nhiệm; gắn tiêu chí đầu tư với KPI của người đại diện vốn tại các đơn vị. Theo kế hoạch, tổng đầu tư cho hoạt động thăm dò - khai thác giai đoạn 2026–2030 dự kiến khoảng 14,23 tỷ USD, cao gấp khoảng 2,3 lần giai đoạn 2021–2025.

Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng ngày càng cao, Hội nghị TDKT năm 2026 với những định hướng về gia tăng trữ lượng, giữ vững sản lượng và nâng cao hiệu quả đầu tư có ý nghĩa quan trọng để hoạt động TDKT tiếp tục phát huy vai trò trụ cột, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của PETROVIETNAM.