PETROVIETNAM phát huy lợi thế chuỗi giá trị, thúc đẩy các dự án khí - điện phía Bắc

Ngày 14/10 tại Hà Nội, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị thành viên của Tập đoàn nhằm rà soát, đánh giá tiềm năng tổng thể chuỗi giá trị khí - điện, LNG - điện tại khu vực phía Bắc. Trong bối cảnh nhu cầu điện dự báo tiếp tục tăng cao trong các năm tới, đặc biệt trong giai đoạn 2026-2030 theo đà tăng trưởng của kinh tế, việc phát triển các nguồn điện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với trọng tâm là phải tối ưu được giá trị chuỗi khí - điện, LNG - điện phía Bắc. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để PETROVIETNAM mở rộng không gian hoạt động, kết nối nguồn lực giữa các đơn vị thành viên và hình thành động lực phát triển mới.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường chủ trì buổi làm việc.

Rà soát tổng thể, đồng bộ nguồn khí, hạ tầng và nhà máy điện

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường nhấn mạnh, PETROVIETNAM hội tụ đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện để triển khai đồng bộ chuỗi giá trị năng lượng với khả năng làm chủ và phối hợp hiệu quả cả ba khâu thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn. Từ năng lực phát triển nguồn khí nội địa, triển khai đầu tư hạ tầng LNG nhập khẩu đến kho cảng, đường ống, vận tải và nhà máy điện. Tập đoàn có điều kiện xây dựng phương án tổng thể, chủ động kết nối các mắt xích và tối ưu hiệu quả đầu tư.

Khác với nhiều nhà đầu tư chỉ tham gia vào từng phân đoạn riêng lẻ, PETROVIETNAM có lợi thế về khả năng huy động các đơn vị thành viên cùng giải quyết bài toán toàn chuỗi. Tuy nhiên, lợi thế đó phải được chuyển hóa thành kết quả cụ thể bằng sự phối hợp, khả năng kiểm soát tiến độ, chi phí và chất lượng triển khai, tạo ra giá trị cụ thể cho từng dự án và cho Tập đoàn.

Kinh nghiệm trong việc triển khai hiệu quả đầu tư xây dựng và vận hành hạ tầng khí - điện tại Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ trước đây là nền tảng quan trọng để nghiên cứu mở rộng sang các khu vực khác. Việc kết nối hạ tầng khí miền Trung với miền Nam, thúc đẩy phát triển ra phía Bắc sẽ từng bước hình thành mạng lưới hạ tầng khí trên phạm vi toàn quốc. Khi được phát triển đồng bộ, mạng lưới sẽ nâng cao khả năng điều phối nguồn khí, tận dụng hạ tầng dùng chung, mở rộng thị trường tiêu thụ và củng cố lợi thế cạnh tranh dài hạn của PETROVIETNAM.

Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh cần nghiên cứu khả năng kết hợp khí nội địa với LNG nhập khẩu để tăng tính chủ động, linh hoạt trong cung ứng nhiên liệu. Tiềm năng khí tại miền Trung, miền Bắc cần được nghiên cứu đồng thời cùng các nguồn cung hiện có và phương án nhập khẩu LNG dài hạn, hướng tới đáp ứng nhu cầu của các nhà máy điện và khách hàng công nghiệp.

Phó Tổng Giám đốc Lê Xuân Huyên trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc cũng nghe đại diện các đơn vị thành viên báo cáo công việc đang triển khai liên quan đến các dự án điện như kho LNG Vũng Áng và Nhà máy Điện LNG Vũng Áng III, Quỳnh Lập, Quảng Ninh cùng một số đề xuất liên quan đến triển khai các chuỗi dự án đồng bộ, từ phát triển nguồn khí, nhập khẩu LNG đến đầu tư hạ tầng và sản xuất điện tại khu vực phía Bắc. Đồng thời, trao đổi làm rõ điều kiện triển khai, những vướng mắc cần tháo gỡ và phương án phối hợp để phát huy hiệu quả nguồn lực của toàn hệ thống.

Tổng Giám đốc PV Power Lê Như Linh báo cáo tại buổi làm việc.

Đối với nguồn khí nội địa, vấn đề đặt ra là tiếp tục rà soát tiềm năng tại khu vực phía Bắc, đánh giá khả năng phát triển các phát hiện dầu, khí và triển vọng bổ sung khai thác. Ở khâu hạ tầng khí và LNG, các trao đổi tập trung vào lựa chọn vị trí kho cảng, điều kiện tiếp nhận tàu, khả năng kết nối đường ống và phạm vi mở rộng thị trường. Các phương án tại Hải Phòng, Quảng Ninh và Thanh Hóa được xem xét trên cơ sở điều kiện cảng biển, khả năng tiếp cận nguồn khí, khoảng cách đến các trung tâm phụ tải và nhu cầu sử dụng khí của các ngành công nghiệp.

Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo phát biểu tại buổi làm việc.

Các ý kiến cũng đề cập yêu cầu xây dựng những kịch bản đầu tư, vận hành khác nhau, tính đến biến động giá nhiên liệu, chi phí vận chuyển và mức huy động nhà máy. Trên cơ sở đó, xác định thứ tự ưu tiên, lộ trình triển khai và đề xuất phương án phối hợp giữa PVEP, PV GAS, PV Power cùng các đơn vị liên quan.

Biến cơ hội thành dự án, sản phẩm cụ thể

Kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ nhận diện tiềm năng sang xác định các dự án và sản phẩm cụ thể. Mỗi cơ hội cần được lượng hóa bằng phương án đầu tư, thị trường tiêu thụ, nhu cầu vốn, tiến độ và trách nhiệm thực hiện. “PETROVIETNAM và các đơn vị cần nắm bắt cơ hội, đưa lý thuyết vào thực tiễn, biến những cơ hội thành sản phẩm cụ thể” - Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ nhận diện tiềm năng sang xác định các dự án và sản phẩm cụ thể.

Trong thời gian tới, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị cần rà soát, nghiên cứu đầy đủ các khía cạnh; tìm ra chiến lược cụ thể, thống nhất; phân bổ nguồn lực, xác định rõ đơn vị đầu mối từng khâu, đơn vị điều phối tổng thể. Trên cơ sở chiến lược và phương án triển khai cụ thể, Tập đoàn chủ động báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành và cấp có thẩm quyền, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án trong chuỗi. Đồng thời, Tổng Giám đốc yêu cầu sớm thành lập Ban chỉ đạo chuyên trách đối với chuỗi dự án phía Bắc và gắn với nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Bên cạnh phát triển dự án mới, Tổng Giám đốc cũng lưu ý về các cơ hội mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, dự án cần được nghiên cứu phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn nhằm duy trì động lực tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể hóa tinh thần hợp tác qua các thỏa thuận ngay tại buổi làm việc

Với định hướng liên kết chuỗi giá trị, PV Power và PV GAS đã ký các thỏa thuận hợp tác trọng tâm vào cung cấp khí cho các nhà máy điện khu vực Tây Nam Bộ và nghiên cứu phát triển chuỗi dự án LNG tại Hải Phòng.

Tại Tây Nam Bộ, hai bên phối hợp xây dựng phương án nguồn khí nội địa và LNG nhập khẩu phục vụ Cà Mau 1&2 hiện hữu, dự án mở rộng và các nhà máy điện PV Power dự kiến đầu tư, gắn với định hướng hình thành Trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái tại Cà Mau.

Tại Hải Phòng, PV GAS chủ trì nghiên cứu kho cảng LNG, PV Power chủ trì nghiên cứu nhà máy điện LNG có công suất dự kiến khoảng 1.600 MW. Việc phối hợp từ giai đoạn nghiên cứu giúp đồng bộ nguồn nhiên liệu, hạ tầng cung ứng và nhu cầu tiêu thụ, phát huy thế mạnh của từng đơn vị để hình thành các dự án cụ thể, tạo động lực tăng trưởng cho PETROVIETNAM.

PV Power và PV GAS ký Thỏa thuận hợp tác mở rộng chuỗi giá trị khí - điện.

Phát triển chuỗi giá trị tại khu vực phía Bắc là cơ hội để PETROVIETNAM đưa năng lực làm chủ vào một không gian phát triển mới. Với sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị, phương án đầu tư khả thi và tiến độ rõ ràng, PETROVIETNAM hướng tới động lực tăng trưởng mới, đồng thời góp phần bảo đảm cung ứng điện cho khu vực phía Bắc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh năng lượng quốc gia.