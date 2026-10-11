PETROVIETNAM nỗ lực về đích trước kế hoạch 2026

PETROVIETNAM hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (27/11/1961 - 27/11/2026). (Nguồn: PVN)

Bám sát chủ đề, nội dung sinh hoạt tập trung vào tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, các giải pháp hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Yêu cầu nâng cao năng suất, hiệu quả được gắn với tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm an toàn sản xuất cho toàn Đảng bộ Tập đoàn.

Trong đó, các chi bộ quán triệt Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Đối với Bộ máy Quản lý và điều hành, việc thực hiện mục tiêu này đòi hỏi công tác tham mưu phải bám sát diễn biến hoạt động, hỗ trợ hiệu quả quá trình chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ tại các đơn vị.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chi bộ đã chú trọng thúc đẩy các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế và ngoại giao năng lượng nhằm mở rộng không gian phát triển, huy động nguồn lực cho các dự án trọng điểm và chuyển dịch năng lượng. Gắn liền với chức năng tham mưu chuyên môn, các nội dung này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải liên tục cập nhật thông tin, nâng cao năng lực để tối ưu hóa chất lượng công việc.

Việc tuyên truyền các quyết sách, cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến hoạt động của PETROVIETNAM được gắn với các chủ trương về phát triển kinh tế nhà nước, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng thông qua nội dung củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; triển khai Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 9/9/2026 của Đảng ủy Tập đoàn.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống PETROVIETNAM, nội dung sinh hoạt tháng 10 còn tập trung tuyên truyền và lan tỏa những giá trị cốt lõi được các thế hệ người lao động dày công vun đắp. Việc phát huy hệ giá trị “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” gắn liền với ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên có ý nghĩa thiết thực đối với tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chung.