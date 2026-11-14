PETROVIETNAM nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Cao Hoài Dương, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của Tập đoàn, cùng lãnh đạo 5 đơn vị “trung tâm doanh thu”, gồm: PVNDB, BSR, PVOIL, PV GAS và PV Power.

Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Cao Hoài Dương trao đổi tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường yêu cầu toàn hệ thống phát huy tối đa sức mạnh chuỗi giá trị, dốc sức hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026 và đẩy mạnh đầu tư, M&A để tạo đà tăng trưởng cho những năm tiếp theo.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong năm 2026, thông qua việc tận dụng tốt thời cơ, chủ động ứng phó với thách thức thị trường và biến động địa chính trị thế giới, phát huy hiệu quả chuỗi giá trị từ thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn, kết hợp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng sản lượng và đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, PETROVIETNAM dự kiến ghi nhận mức tăng trưởng cao. Trong đó, 5 đơn vị chủ lực nêu trên đóng góp tới 83 - 85% tổng doanh thu của Tập đoàn. PETROVIETNAM đang tập trung nguồn lực, nỗ lực đạt kết quả cao nhất, góp phần hướng tới mục tiêu vào bảng xếp hạng Fortune Global 500 vào năm 2030.

Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đạt được, đồng thời đánh giá cơ hội, tiềm năng và nhận diện các yếu tố tác động đến hoạt động trong giai đoạn nước rút cuối năm. Trên tinh thần “Một đội ngũ – Một mục tiêu”, các đơn vị đều khẳng định nhận thức đầy đủ trách nhiệm, cam kết đồng hành và chủ động tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn, dốc toàn lực để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kỳ vọng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của Tập đoàn.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường nhấn mạnh, tăng trưởng cao là mục tiêu chung của đất nước hiện nay. Việc phấn đấu tăng trưởng, đưa PETROVIETNAM góp mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030 không chỉ là khát vọng của riêng Tập đoàn, mà còn là nhiệm vụ chính trị, kỳ vọng của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặt ra với cộng đồng doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc cũng nêu rõ, PETROVIETNAM xem đây là mục tiêu để hoạch định chiến lược và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nỗ lực này sẽ tạo động lực đổi mới sáng tạo, gia tăng sức cạnh tranh quốc tế, giúp PETROVIETNAM tạo ra giá trị lớn hơn và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu, các đơn vị cần quyết liệt triển khai các giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa chuỗi giá trị toàn Tập đoàn.

Bên cạnh việc dốc sức hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, Tổng Giám đốc cũng lưu ý các đơn vị cần sớm chuẩn bị cho các động lực tăng trưởng của năm 2027. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác đầu tư, thúc đẩy tiến độ giải ngân và đặc biệt chú trọng hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) để tạo ra những bước đột phá mới về quy mô và năng lực cạnh tranh.