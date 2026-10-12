PETROVIETNAM-NEXT: Từ đổi mới tư duy đến nâng tầm năng lực thực thi

Các học viên tham quan, tìm hiểu thực tế tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. Ảnh: PETROVIETNAM

Đổi tư duy quản trị, nâng chất lượng điều hành

Tại Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), anh Đoàn Thái Việt, Phó Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ, đã điều chỉnh cách phân giao công việc sau khi tham gia chương trình PETROVIETNAM-NEXT năm 2025.

Thay vì hướng dẫn chi tiết từng bước, anh xác định rõ mục tiêu, yêu cầu và giới hạn cần tuân thủ, đồng thời tạo điều kiện để nhân sự chủ động đề xuất phương án. Khi phát sinh vấn đề, anh ưu tiên lắng nghe cách xử lý trước khi đưa ra ý kiến.

Cách tiếp cận này cũng được vận dụng vào hoạt động giám sát. Báo cáo không chỉ dừng ở việc tổng hợp số liệu, đối chiếu quy định mà còn hướng tới những vấn đề cần lãnh đạo xem xét, quyết định. Qua đó, thông tin giám sát phục vụ trực tiếp hơn cho công tác điều hành.

Tại Ban Kiểm soát nội bộ PVEP, hệ thống dữ liệu giám sát được phát triển thành 10 phân hệ, phục vụ theo dõi chỉ đạo, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ số tài chính, hoạt động của đơn vị thành viên và việc thực hiện kiến nghị sau kiểm tra. Dữ liệu được tập trung đầu mối, thống nhất nhịp cập nhật hằng tuần.

Các học viên biến kiến thức thành cách làm mới đưa vào chính công việc hằng ngày tại đơn vị. Ảnh: PETROVIETNAM

Ở Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), anh Phạm Thái Sơn thay đổi cách tiếp cận dữ liệu vận hành. Thay vì chỉ xem xét các bảng số liệu sau mỗi ca trực, anh chuyển sang theo dõi dữ liệu theo chuỗi thời gian và từng thiết bị. Cách làm này giúp nhận diện xu hướng biến động, đồng thời tạo thêm căn cứ để kiểm tra những dấu hiệu bất thường.

Tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, anh Nguyễn Hoàng đã vận dụng kiến thức quản lý dự án vào công việc chuyên môn. Tiến độ, nguồn lực, rủi ro và trách nhiệm phối hợp được xem xét đồng thời trong từng đầu việc kỹ thuật. Các cuộc họp cũng được điều chỉnh theo hướng tập trung vào vấn đề cần quyết định và trách nhiệm thực hiện sau cuộc họp.

Cùng với đổi mới cách tổ chức công việc, việc ứng dụng AI mở thêm hướng xử lý tài liệu kỹ thuật tại Vietsovpetro. Công việc tìm kiếm, đối chiếu và tổng hợp khối lượng lớn tài liệu về giếng, mỏ được tổ chức theo quy trình gồm số hóa dữ liệu, trích xuất thông tin, chuẩn hóa, kiểm tra chéo và phân tích. Một số công đoạn có thể thực hiện tự động hoặc bán tự động, hỗ trợ xử lý thông tin chuyên môn.

Từ theo dõi dữ liệu vận hành, quản lý công việc đến xử lý tài liệu kỹ thuật, kiến thức từ chương trình PETROVIETNAM-NEXT đang được vận dụng vào những nhiệm vụ cụ thể tại từng đơn vị. Điểm đáng chú ý là cách làm việc từng bước được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn, gắn thông tin và dữ liệu với yêu cầu xử lý công việc, đồng thời làm rõ trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Đưa AI vào công việc, giữ vững yêu cầu kiểm chứng

Cùng với đổi mới quản trị, ứng dụng AI là một nội dung được học viên từng bước đưa vào thực tế.

Tại Vietsovpetro, việc tìm kiếm, đối chiếu và tổng hợp tài liệu kỹ thuật về giếng, mỏ được tổ chức theo quy trình số hóa, trích xuất thông tin, chuẩn hóa, kiểm tra chéo và phân tích. Một số công đoạn đã có thể thực hiện tự động hoặc bán tự động, góp phần hỗ trợ xử lý khối lượng tài liệu chuyên môn.

Tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C), anh Tôn Thất Vĩnh đã nghiên cứu ứng dụng AI trong thiết kế EPCI, đồng thời chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp qua các buổi đào tạo nội bộ. Trong hoạt động đào tạo, AI còn hỗ trợ xây dựng slide HTML tương tác, giảm thao tác lặp lại để người thực hiện dành thêm thời gian cho việc thiết kế tình huống và nội dung thực tế.

Các học viên cho biết, kiến thức về AI từ chương trình đào tạo đã được ứng dụng hiệu quả vào thực tế công việc. (Ảnh: Đoàn tham quan, tìm hiểu thực tế tại Nhà máy Xử lý Khí GPP Cà Mau)

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ không thay thế yêu cầu kiểm chứng chuyên môn. Các thông tin kỹ thuật và số liệu thiết bị vẫn phải được đối chiếu với tài liệu gốc và người trực tiếp vận hành. Trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng, độ chính xác của dữ liệu gắn trực tiếp với chất lượng công việc và yêu cầu an toàn vận hành.

Vì vậy, ứng dụng AI cần đi cùng quy trình kiểm soát phù hợp. Công nghệ có thể hỗ trợ xử lý thông tin, rút ngắn thời gian chuẩn bị tài liệu, nhưng đánh giá kết quả và đưa ra quyết định chuyên môn vẫn đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm và trách nhiệm của con người.

Đo hiệu quả đào tạo từ thay đổi trong công việc

Những trường hợp tại PVEP, PV GAS, Vietsovpetro và PTSC M&C cho thấy, kiến thức từ PETROVIETNAM-NEXT đã được vận dụng vào nhiều nhiệm vụ cụ thể. Từ phân công công việc, tổ chức giám sát đến xử lý dữ liệu và ứng dụng AI, mỗi cách làm đều gắn với yêu cầu thực tế của từng vị trí.

Tuy nhiên, những thay đổi ban đầu chưa đủ để phản ánh đầy đủ hiệu quả lâu dài của chương trình. Cần tiếp tục theo dõi khả năng duy trì, nhân rộng các phương pháp mới; mức độ hỗ trợ của dữ liệu đối với công tác điều hành; cũng như hiệu quả thực tế và độ an toàn của các giải pháp ứng dụng AI.

Giá trị của đào tạo không chỉ nằm ở kiến thức được tiếp nhận mà còn ở những thay đổi được duy trì trong công việc. Khi phương pháp mới được kiểm chứng, kinh nghiệm được chia sẻ và kết quả được đánh giá từ thực tiễn, chương trình mới có thể đóng góp bền vững vào việc nâng cao năng lực quản trị và thực thi tại PETROVIETNAM.